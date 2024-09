La mujer con la que Piqué le habría sido infiel a Shakira habló por primera vez de la polémica en la que está envuelta

Yola Berrocal habló de la supuesta infidelidad con Gerard Piqué a Shakira - crédito @3gerardpique y @yolaberrocalmanagement/IG

Un nuevo capítulo en la tormentosa vida amorosa de Gerard Piqué ha salido a la luz, despertando una nueva oleada de especulaciones en torno a su relación pasada con la cantante colombiana Shakira.

A pesar de que han pasado dos años desde que la cantante colombiana y el exfutbolista español dieron fin a su matrimonio, todavía siguen saliendo a la luz historias detrás de su sonada ruptura. Por ejemplo, la polémica de la que se está hablando desde hace unos días y en la cual está involucrada la exconcursante de reality shows, Yolanda Berrocal.

Según el periodista Javier de Hoyos, la mujer habría tenido un romance con el exjugador poco antes de que se conociera que Piqué inició una relación amorosa con la artista barranquillera.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Gerard Piqué habría tenido relación con una mujer mayor justo antes de iniciar con Shakira - crédito Getty Images

Las revelaciones de una presunta infidelidad por parte del exfutbolista hacia la cantante colombiana, en la cual no tendría que ver Clara Chía, lo dejó en el ojo del huracán nuevamente. Según el reportero, la situación se habría llevado a cabo antes del engaño que se volvió mediático y fue con la estrella de la televisión española, 16 años mayor que él.

El periodista reveló que Piqué fue visto besándose con Berrocal en una discoteca madrileña en 2010, justo cuando su romance con Shakira apenas estaba comenzando. Este supuesto encuentro ha revivido las teorías de infidelidad que ya rodeaban la vida sentimental del exjugador del FC Barcelona, quien recientemente terminó su relación con la cantante para comenzar una nueva con Clara Chía.

La noticia fue dada a conocer durante la Mercedes-Benz Fashion Week 2024 en Madrid, donde Yolanda Berrocal se encontraba como asistente.

Sin embargo, desde que salió a la luz esta información, ninguno de los implicados ha salido a dar ningún tipo de explicación, hasta que la exconcursante de programas españoles fue abordada por diversos medios de comunicación, que no tardaron en preguntarle sobre las recientes revelaciones.

Durante la entrevista con El Mundo, Berrocal fue cautelosa con sus palabras y evitó confirmar o desmentir lo ocurrido: “No sé qué decirte. Nunca he hablado de estos temas... ¿Pero de esto? No, jamás”, expresó, visiblemente incómoda con la situación y al tener que recordar su pasado.

Medios internacionales le preguntaron a Yolanda Berrocal por infidelidad con Piqué a Shakira - crédito @yolaberrocal/IG

Aunque Berrocal no negó categóricamente los rumores, su respuesta evasiva ha generado más dudas y ha encendido las alarmas en los medios de comunicación y entre los seguidores de las celebridades involucradas. La incógnita sobre si realmente hubo o no un romance entre ella y Piqué sigue abierta, y la falta de una respuesta contundente solo ha avivado las especulaciones.

En una segunda aparición pública durante el último día de la semana de la moda, Berrocal fue nuevamente cuestionada por los periodistas de Europa Press y la indagaron sobre el tema, al que respondió inquieta y manteniéndose fiel a su postura anterior.

“Es que no puedo, no voy a hablar... Lo siento porque entiendo que me tengas que preguntar, pero no voy a hablar”, dijo Berrocal.

Muchos apuntan a que el silencio de Berrocal podría estar alimentando aún más la controversia, ya que, sin un desmentido claro, las especulaciones sobre una infidelidad continúan ganando fuerza.

Crecen rumores sobre otra infidelidad de Piqué a Shakira - crédito AP

Quién es la mujer con la que Piqué le habría sido infiel a Shakira

Se trata de Yolanda Berrocal, más conocida como Yola Berrocal, es una figura destacada en la televisión española por su trabajo como bailarina, cantante y actriz. Ha sido considerada una de las mujeres más mediáticas y provocadoras de la farándula ibérica y su popularidad comenzó a dispararse cuando apareció en la famosa revista Interviú, donde el titular insinuaba que ella sería responsable de poner de moda los pechos grandes en España.

Esta portada la catapultó a la fama, convirtiéndola en una figura constante en los medios de comunicación, pero también es reconocida porque se ha destacado con su participación en varios realities. Además, Yola también ha trabajado como presentadora de programas de televisión de diversos formatos.