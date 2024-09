Gustavo Petro llevará al país a la “edad de piedra” por su postura medioambiental, según María Fernanda Cabal

La senadora María Fernanda Cabal criticó los problemas de minería ilegal que hay en el país, que también afectan el medio ambiente - crédito Colprensa y Juan Diego Cano/Presidencia

Los efectos del cambio climático ya se notan en Colombia. Según el portal especializado en condiciones meteorológicas iClima, el lunes 16 de septiembre Santa Marta ocupó el primer lugar entre las ciudades más calurosas de Colombia. Alcanzó los 50 grados Celsius, lo que ha impedido a la ciudadanía completar sus actividades diarias.

A esto se suma la grave situación de abastecimiento de agua que se registra en Bogotá, donde la población lleva más de cinco meses aplicando racionamientos de agua sectorizados, en aras de ahorrar el recurso hídrico mientras los embalses se llenan. Sin embargo, las lluvias no han llegado como se esperaba, alargando la crítica situación.

El panorama llevó al presidente Gustavo Petro a reafirmar su postura con respecto a una posible solución al avance del cambio climático a nivel global. “El que lleguemos a 50 grados de sensación térmica en Santa Marta y tengamos racionamiento creciente en Bogotá es el reflejo, que será creciente, de la crisis climática que solo se puede detener suspendiendo consumos de petróleo, carbón y gas en todo el mundo. Bajo 50 grados el ser humano muere”, aseveró el primer mandatario en X.

Colombia dejó de firmar contratos para explorar petróleo, gas y carbón - crédito José Miguel Gómez/Reuters

Justamente, esa idea ya se materializó en Colombia. En diciembre de 2023, el jefe de Estado informó que Colombia dejó de firmar contratos para la exploración de carbón, petróleo y gas, lo que implica una urgente necesidad de hacer una transición energética, para que el país se mueva con energías limpias, que no dañen el medio ambiente. No obstante, aclaró que todavía no se ha detenido totalmente la exploración de estos combustibles fósiles.

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal criticó las afirmaciones y políticas implementadas por el Gobierno Petro, asegurando que son un retroceso para el país. Asimismo, cuestionó el incremento de los cultivos de coca en el territorio nacional y otras problemáticas que suponen un deterioro medioambiental.

“A la edad de piedra nos lleva Petro “el climático”. En el entretanto, la coca crece con la tala de bosques y la minería ilegal, destrozando el medio ambiente”, escribió la congresista de la oposición en su cuenta de X.

La senadora María Fernanda Cabal criticó al Gobierno Petro por la producción de coca en Colombia - crédito @MariaFdaCabal/X

Coca y deforestación: ¿cómo está el país?

De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, en 2023 se detectaron 246.693 hectáreas de coca sembradas, lo que implica un crecimiento exponencial con respecto a 2022, cuando se registraron 230.500 hectáreas. Por ello, algunos congresistas pidieron al Gobierno nacional implementar un programa serio de sustitución de cultivos de uso ilícito.

Sin embargo, no todo el panorama medioambiental en Colombia es negativo. Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la deforestación en el territorio se redujo en un 36% en 2023, con un total de 79.256 hectáreas deforestadas. En 2022, la cifra superó las 120.000 hectáreas.

“Es la cifra más baja producida desde que tenemos serie histórica en el país desde el año 2000. Es, por primera vez, una cifra que se reduce sustancialmente y por debajo de las 100.000 hectáreas. Es un año realmente icónico en esta lucha contra la deforestación”, señaló la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, citada en un comunicado.

La deforestación en Colombia se redujo en un 36% en 2023 - crédito Mauricio Dueñas/EFE

Ahora bien, las medidas adicionales que está tomando el Gobierno Petro con respecto a la exploración de combustibles fósiles en Colombia, han sido catalogadas como un golpe para la economía del país, no solo porque se dejará de explotar petróleo, gas y carbón, sino porque será necesario conseguir estos recursos en otros países.

Es por eso que el Gobierno está evaluando la posibilidad de comprarlos a Venezuela. “Ecopetrol pueda explotar gas en la frontera cerca a Colombia, en la frontera colombo venezolana, y petróleo en condiciones de alta calidad, más cerca a la de Norte de Santander. Y que nosotros podamos exportar energía eléctrica, ojalá limpia, a través de La Guajira y a través del Táchira”, explicó el primer mandatario en su momento.