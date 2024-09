Greeicy Rendón enfrenta un dilema con cambio que le cuesta aceptar en su vida

La artista hablaba de las transiciones en la vida y terminó hablando sobre los cambios en el cuerpo, especialmente las tallas de ropa - crédito @greeicy/Instagram

Sin lugar a duda, Greeicy Rendón se ha ganado el corazón de sus seguidores no solo por la calidad de sus canciones, sino por la energía que transmite en cada una de sus publicaciones. Ya sea compartiendo con el público en los eventos a los que asiste, el tiempo que tiene para disfrutar de su familia o, las anécdotas que tiene con los diferentes cambios por los que atraviesa, la cantante siempre impacta a su público.

La caleña tiene una comunidad de más de 22 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, con quienes suele interactuar con divertidos videos y en esta oportunidad, no fue la excepción. Como si se tratara de un tema bastante serio, la intérprete de Los consejos y A veces a besos, le puso el tinte de humor a una etapa que varios, por no decir muchos, debieron dejar atrás hace algún tiempo.

Al principio del video, la artista habla sobre las transiciones que enfrentan las personas a lo largo de su vida, hasta ahí todo normal con la publicación, pues abre el debate de manera reflexiva. “Creo que es algo natural, que hace parte del crecimiento, del aprendizaje y en mi caso, en este momento de mi vida estoy pasando por muchas de esas transiciones”.

Sin embargo, lo que comenzó como un emotivo mensaje para sus seguidores, terminó por convertirse en una situación divertida -en especial para los +30- que tiene que ver con la talla de la ropa. Y es que, hay quienes, a pesar de que los años pasan y el cuerpo cambia, se aferran a una talla que ya no es la indicada, por lo que Greeicy aprovechó para bromear sobre ese aspecto.

“Necesito transitar con agradecimiento, con aceptación, con madurez y es que yo ya no soy S, soy M … O sea, mi talla ya no es S, soy M”, puntualizó la cantante mientras estiraba la camisilla que llevaba puesta, haciendo referencia a que esta le quedaba pequeña.

Los comentarios no tardaron en aparecer, por lo que algunos de sus seguidores dejaron algunos apuntes, como, por ejemplo: “Compañera si hasta yo que vivo forrada en mis preciosos hueses 🦴🤪 Soy talla M 🤡🤣🤣🤣 Pero eso sí con gratitud, pues jejeje 😘😘😘😘”, expuso la actriz Valentina Lizcano; “jajaja yo aferrada a la S, pero no te lo puedo negar que con la M respiro”; “me pasó igual, pero con la ropa interior, ya no soy S, sino que soy M”, entre otros.

Greeicy volvería a la televisión

Con el anuncio de nuevos proyectos como La hija del mariachi o la tercera temporada de La reina del flow, comenzó a sonar el regreso de Greeicy a las pantallas, tema por el que siempre sus seguidores le han preguntado. La confirmación del regreso de la artista a la televisión fue hecha por Carlos Ochoa, que en su cuenta de Instagram reveló haber visto el nombre de la caleña en los castings de dichas producciones.

“¿Quién será la nueva Reina del Flow para su tercera parte y además, aquí les tengo algunas de las que podrían quedarse con el protagónico en La hija del mariachi?”, fueron las declaraciones del antioqueño, que entre sus favoritas destacan también los nombres de la hija de Marbelle, Rafaella Chávez, Ilenia Antonini, la cantante de despecho Shaira y Juliana Velásquez.

“Greeicy Rendón, una de las favoritas, ha hecho un montón de telenovelas. Su última producción fue Ritmo salvaje en 2022, ¿será que ella se atrevería a dejar de lado la música por un momento para alguno de estos dos proyectos?”, dijo Carlos Ochoa.