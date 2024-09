Empresas estarían engañando a los consumidores de leche con producto contaminado: ya hay demandas

Investigaciones y pruebas habrían llevado a la conclusión de que solo tres marcas de leche en Colombia no utilizan lactosuero - crédito SiReclamo/Instagram

Varias marcas de gran reconocimiento en el mercado de la leche en Colombia resultaron involucradas en una campaña de supuesto engaño al consumidor, que ya llegó hasta la Fiscalía General de la Nación. La controversia gira en torno al uso del lactosuero para rendir el producto y evadir el pago del IVA del 19% que deben abonar los productos derivados de la leche.

Desde la primera semana de septiembre, comenzaron a circular en redes sociales contenidos que mencionan marcas que no están usando el lactosuero, producido y utilizado para elaborar derivados como el yogur. Este, publicado por el perfil de Instagram conocido como SiReclamo, dice que solo tres marcas garantizan que pueden consumirse con tranquilidad.

En la publicación se explica que se hizo una investigación y se detectó que las marcas salieron libres de rendir la leche con lactosuero de unas pruebas en laboratorio que hicieron las autoridades competentes. Ellas son Alpina, Colanta y Alquería.

“A pesar de que para un consumidor es casi imposible detectar cuando una leche está adicionada con lactosuero, tenemos la fortuna de contar con estas marcas que garantizan y respaldan el bienestar de los consumidores”, se dice en el video.

El lactosuero es un subproducto liquido que se obtiene de la precipitación de la caseína cuando se está produciendo varios tipos de queso y se suele utilizar en otros países para rendir la leche - crédito Ministerio de Agricultura

Denuncia en la Fiscalía

El contenido fue suficiente para que el reconocido abogado Fabio Humar haya interpuesto una denuncia por injuria y calumnia en representación de Sabanalac S.A y Lactalis Colombia S.A.S. (Parmalat Colombia).

En la denuncia se lee: “(...) actuando en calidad de apoderado especial de la sociedad Sabanalac. S.A y Lactalis Colombia S.A.S., me dirijo respetuosamente a su despacho con el propósito de formular denuncia penal en contra de personas por determinar por los delitos injuria y calumnia e injuria y calumnia indirectas con circunstancias especiales de graduación de la pena (...)”.

Humar argumenta que no hay fundamentos técnicos para indicar que solo las empresas mencionadas no usan lactosuero y asegura que esto podría tratarse de una campaña sucia contra otras marcas. “En las publicaciones denunciadas se emiten juicios de valor que afectan directamente a las marcas que no son recomendadas (...) como deshonestas”, afirmó Humar al medio.

El abogado también señaló que sus clientes, Alimentos del Valle, Parmalat y Pomar, no emplean lactosuero en sus productos lácteos. “Mis clientes no utilizan lactosuero en la leche que venden. La leche se revisa y testea en el lugar por los propios productores, y así lo hace, de manera sumamente seria, el Invima, con las visitas que hace frecuentemente”, dijo a El Tiempo.

Esto, teniendo en cuenta que, con normalidad, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) revisa las compras de lactosuero que hacen de las empresas y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) vigila los estados financieros para asegurarse de que no evadan impuestos.

En varias oportunidades, la SIC llamó la atención de las empresas que utilizan lactosuero para hacer rendir la leche - crédito Gettyimages

“Si hubiera añadidos, como el lactosuero, el producto no se vendería como leche, sino como bebida láctea, con un IVA del 19%. Hoy la leche tiene el 0% de IVA. La Dian audita y vigila de cerca que no esté vendiendo un producto que podría tener impuestos del 19%, cuando está siendo vendido a cero”, explicó Humar.

Asimismo, voceros de Alquería, una de las mencionadas en el video, también se mostraron ajenos a la polémica y a la firma de abogados. En un comunicado, manifestó sentirse orgullosos de que su marca sea reconocida entre las que no usan lactosuero.

Publicación “carece de todo tipo de base”

La Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche (Asocleche) respondió a la situación que se generó por una primera publicación de Las 2 Orillas. Por medio de una carta firmada por la presidenta ejecutiva del gremio, Ana María Gómez, que la publicación de SiReclamo carece de todo tipo de base,

“Sin ningún tipo de base o fuente precisa, declara que solo algunas marcas no rinden la leche con lactosuero. Esta afirmación llevaría al lector, por una inferencia inductiva, incorrecta en este caso, a creer que todas las demás marcas de leche adicionan lactosuero. Una conclusión de esa naturaleza no es solamente perjudicial a los consumidores, sino que genera un serio daño a la reputación de aquellas industrias formales que cumplen estrictamente las regulaciones en esta materia”, dice el documento.

En el mismo se recordó que, en Colombia, la ley prohíbe la adición de lactosuero a la leche para consumo directo, según lo establecen el Decreto 616 de 2006 y la Resolución 2270 de 2023. Además, que existen autoridades como el Invima, el ICA y las Secretarías de Salud Departamentales, así como la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que tienen entre sus funciones de investigación, vigilancia y control, precisamente el investigar y sancionar los casos de violación de estas normas sanitarias y las de derechos del consumidor- para el caso de la SIC-.

Sin fuentes oficiales

Por lo tanto, insistió, la única fuente real y oficial de casos verificados y sancionados de adición de lactosuero a leche para consumo humano son estas autoridades. Manifestó que la cuenta de Instagram citada no indica o remite a alguna de estas fuentes oficiales donde conste que las empresas que no se mencionan adulteran sus productos o han sido sancionadas por ello.

De igual manera, se dejó claro que en Asoleche se trabaja de manera activa para promover y asegurar el cumplimiento estricto de las normativas vigentes dentro de la industria láctea.

“Nos preocupa seriamente que publicaciones como esta generen confusión entre los consumidores y afecten la confianza en la calidad de la leche colombiana y sus derivados, que, en una gran mayoría, son procesados y comercializados por empresas formales serias que cumplen con la normativa y que se esfuerzan por llevar a la mesa de las familias colombianas, productos de excelente calidad, esenciales para una nutrición balanceada y sana”, finalizó la carta de Asoleche.