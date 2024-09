Exempleada doméstica de Nicolás Petro aseguró que el hijo del Presidente le robó parte del salario: “Ni prestaciones ni nada”

De acuerdo con la empleada, solo tenia un salario de 900.000 pesos al mes - crédito @dayvasquezc/Instagram - Colprensa

Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia Gustavo Petro, enfrenta serias acusaciones de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En medio de las investigaciones por esos delitos, salió a la luz la declaración de una exempleada doméstica de Petro Burgos, la cual asegura haber visto fajos de billetes y cajas fuertes en las propiedades de Nicolás Petro y su entonces esposa Day Vázquez, según informó Semana.

La exempleada reveló detalles inquietantes sobre su tiempo trabajando en el apartamento del hijo del presidente. Uno de los puntos más controvertidos es la falta de un contrato formal de trabajo. “Me pagaban $900.000 sin ningún beneficio, ni prestaciones, ni nada”, declaró, agregando que esta cifra incluía $100.000 de transporte. Según la declaración obtenida por el medio mencionado, sus pagos siempre fueron en efectivo y, en su tiempo de empleo, solo recibió una prima de pago.

“Cuándo yo inicié con ellos me pagaban 900.000 pesos, incluyendo 100.000 pesos de transporte, sin ningún beneficio más sobre prestaciones ni nada, solo me pagaron una sola prima. Mi sueldo me lo cancelaba de Daysuris. Siempre me pagaron con dinero en efectivo”, aseguró la trabajadora doméstica.

Estos pagos en efectivo son inquietantes, dado que reflejan una práctica posiblemente destinada a evitar registros bancarios, algo que sería más sencillo y transparente para ambas partes. La exempleada relató que era común observar en el apartamento billetes de denominaciones de 50.000 pesos en adelante, lo que podría apuntar a un ambiente de manejo irregular de grandes sumas de dinero.

“Una sola vez recuerdo que en la habitación principal, donde dormían Daysuris y Nicolás, observé grandes fajos de billetes de 50.000 pesos que estaban ubicados en la pared, frente a la cama, en la casa de Balcones del Parque. Eso fue como en diciembre de 2021″, fueron las palabras de la mujer cuando la Fiscalía le consultó sobre situaciones particulares en la vivienda del hijo del presidente.

La empleada de Nicolás Petro añadió que había “dos cajas fuertes; desde que estaban en Balcones del Parque, había dos cajas fuertes, una mediana y una grande. Las dos estaban en la habitación de ellos. Cuando se mudaron a La Herradura, las ubicaron en la habitación de la hermana de Daysuris, que es policía. Nunca supe qué guardaban ahí porque nunca las vi abiertas. Los únicos que tenían acceso a esas cajas fuertes eran Daysuris y el señor Nicolás”.

Además, según la declaración de la empleada, el hijo del presidente trabajaba, pero Day Vásquez no. “Nicolás, que es político, aspiró a la Gobernación y quedó de diputado. Sobre Daysuris, no la vi trabajar en ningún lugar; siempre la vi en la casa, casi siempre iba a la peluquería”.

La investigación contra Nicolás Petro continúa, con varias pruebas y testimonios recopilados que fortalecen las hipótesis de la Fiscalía sobre la procedencia ilícita de su fortuna. La empleada doméstica también mencionó que este patrón de pagos en efectivo y la visibilidad de grandes sumas de dinero eran constantes en la casa y el apartamento que el exdiputado compartía con Day Vásquez.

La declaración de la exempleada arroja más luz sobre la vida privada y las actividades económicas de Nicolás Petro, aumentando la preocupación sobre la legalidad de sus manejos financieros. Estas revelaciones son parte de un conjunto más amplio de pruebas que la Fiscalía está utilizando para construir su caso contra el hijo del mandatario.

El caso contra Petro Burgos

El hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, es acusado por la Fiscalía de Colombia de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La acusación, efectuada el 11 de enero del 2024, es parte de un proceso judicial en curso, que surgió a raíz de una investigación sobre posibles irregularidades financieras.

Durante la audiencia realizada el 11 de enero en el Juzgado Segundo Especializado de Barranquilla, se establecieron los delitos imputados a Nicolás Petro. El juez encargado del caso programo una audiencia preparatoria para los días 29 y 30 de abril, en la cual se definieron aspectos cruciales del juicio.

El caso de Nicolás Petro genera amplia expectativa debido al papel prominente de su padre, el presidente Gustavo Petro. La atención está puesta en cómo se maneje este proceso judicial, que no solo involucra asuntos legales, sino que tiene potenciales repercusiones políticas.

Nicolás Petro Burgos enfrenta cargos que incluyen lavado de activos, un delito que implica procesar dinero obtenido de actividades ilícitas para darle la apariencia de legalidad, y enriquecimiento ilícito, que se refiere a la adquisición de bienes o valores desproporcionados a los ingresos legalmente declarados.