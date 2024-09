Galán reveló el ínfimo valor que paga Coca-Cola al año por usar el agua de La Calera, vale menos que un semestre de universidad

El alcalde de Bogotá explicó que su administración no tiene jurisdicción con el agua que usa la planta de Coca-Cola en La Calera - crédito Temilade Adelaja/REUTERS y montaje Infobae

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, desmintió las denuncias que circulan en redes sociales sobre una posible relación entre la crisis de agua en la ciudad y el suministro a la planta de Coca-Cola Femsa ubicada en el municipio de La Calera.

Según el mandatario local, las recientes controversias se basan en una concesión de agua que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) otorgó hace alrededor de 40 años.

En medio de la creciente preocupación, indicó que la alcaldía y el Acueducto de Bogotá no tienen control o decisión sobre la concesión de agua a la planta de Coca-Cola en La Calera, resaltando que esta no afecta el suministro de agua de la ciudad.

“Los técnicos me dijeron que eso no nos impacta en San Rafael, no nos impacta en el agua que sale de ahí. No tiene nada que ver con el sistema que tenemos en Bogotá”, afirmó.

La concesión a Coca-Cola no afecta al embalse San Rafael ubicado en el municipio de La Calera, que sirve, entre otros, al abastecimiento del líquido a la capital colombiana - crédito Carlos Ortega/Efe

A propósito, el alcalde de los capitalinos explicó que la cantidad de agua que utiliza la planta de la compañía embotelladora de bebidas es mínima en comparación con el consumo total de la ciudad.

“No tengo la cifra, pero Bogotá consume 16 o 17 metros cúbicos de agua por segundo. Yo creo que lo que sale de consumo de esa concesión que tiene en La Calera, que repito no tiene que ver con Bogotá, debe ser menos del 0.5 % de eso, bastante menos”, indicó.

Sobre la gestión de los recursos hídricos, Galán aseguró que es necesario que se abra una discusión regional sobre el abastecimiento de agua. “Coca-Cola paga muy poco, y paga muchísimo menos allá de lo que pagaría aquí en Bogotá”, señaló.

El alcalde dijo a Blu Radio que Coca-Cola paga $11 millones de pesos al año por el agua que gasta en su planta en La Calera. Mientras que, si Coca-Cola tuviera una planta en Bogotá, tendría que pagar 70 veces más de lo que actualmente paga.

Para Galán, las críticas hacia Coca-Cola están influenciadas por intereses políticos. A su juicio, más allá de señalar a una sola empresa, el debate sobre el agua debe enfocarse en cómo garantizar un suministro adecuado y sostenible para todos los habitantes de la región.

Se pronunció el alcalde de La Calera

Juan Carlos Hernández Arévalo, alcalde de La Calera, habló sobre la concesión que tiene la marca de refrescos en la zona - crédito cortesía Alcaldia de La Calera

Por su parte, el alcalde de La Calera, Juan Carlos Hernández Arévalo, en el contexto actual de embalses y falta de lluvia, dijo en una entrevista con El Dorado Noticias que la concesión “no afecta de manera directa el suministro de agua en el municipio, puesto que la empresa se abastece de canales en la cuenca”.

Sin embargo, el mandatario municipal mostró preocupación por la falta de solidaridad de la empresa, en particular, en las veredas cercanas Santa Elena, Epifanía y Los Pinos, que han experimentado baja afluencia de agua. Aun cuando la concesión no impacta directamente los embalses San Rafael o Chuza, se espera que Coca-Cola centre sus esfuerzos en la conservación de la cuenca e invierta en la protección de las fuentes hídricas.

Del mismo modo, manifestó que junto a su equipo de trabajo “estamos en proceso de radicar un oficio a la CAR para participar en la revisión de la concesión”, señalando que “la decisión final sobre su renovación la toma exclusivamente la autoridad ambiental. Por lo que “hemos solicitado información técnica y datos estadísticos sobre la captación de agua”, indicó al medio citado.

Así las cosas, fue enfático en mencionar que es de vital importancia garantizar el suministro de agua potable para todos los habitantes de la región, que prevalezca sobre el uso industrial. “Miramos ejemplos internacionales como el de Chile, donde se exige la desalinización del agua marina para procesos industriales” concluyó Hernández.