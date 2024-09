Gustavo Petro ordenó destinar más de la mitad de la pauta oficial a medios alternativos e ‘influencers’: “Sin las redes sociales a mí me habrían silenciado”

Gustavo Petro le dará el 66,6% de la pauta oficial a los medios alternativos y a las redes sociales - crédito Presidencia

El presidente Gustavo Petro anunció durante el Encuentro Nacional de Medios Alternativos, Comunitarios y Digitales titulado “Uniendo Voces”, celebrado en Armenia, la implementación de la ley de tercios.

Esta medida garantiza que el 33,3% de la publicidad oficial se destine a medios alternativos y el otro 33,3% será para las redes sociales, lo que significa más del 66% de la pauta oficial.

Frente a un auditorio con representantes de aproximadamente 1.500 medios populares de comunicación, el presidente remarcó la importancia de distribuir la pauta de manera equitativa entre medios tradicionales, digitales y alternativos.

La medida asegura que estos últimos reciban un tercio del total para evitar su silenciamiento y fomentar la difusión de diversas perspectivas. Petro subrayó que “si la comunicación alternativa se empodera, se empodera el pueblo de Colombia. Es el poder lo que se está discutiendo”.

El presidente también reflexionó sobre su propia experiencia enfrentando presuntos intentos de silenciar su voz política: “Logré construir un poder comunicacional como líder político propio, de los más grandes de Colombia. Eso es lo que me ha permitido resistir la calumnia, lo que me ha permitido resistir el silenciamiento”.

Añadió que las redes sociales jugaron un papel crucial en su trayectoria: “Fui casi el primer político que usó las redes para hablar, me criticaban, decían que no gobernara desde el Twitter (ahora X). Si no hubiera hablado desde las redes, a mí me hubieran silenciado hace tiempo, y no estaría aquí hablando”.

Petro aseguró que las redes sociales son para empoderar al pueblo - crédito red social X

Petro reafirmó su compromiso con la aplicación de la ley de tercios mientras dirija el gobierno, incluso, si aún no se ha formalizado como ley. Además, aclaró que su administración no cerrará medios tradicionales, como algunos gobiernos anteriores hicieron. “No vamos a cerrar medios”, afirmó, haciendo referencia a la clausura de espacios como el Noticiero AM PM y la revista Cambio.

Petro reitera que existe un plan que busca sacarlo del poder

Durante el mismo encuentro, el presidente Gustavo Petro afirmó que existe un supuesto plan en su contra, ya sea para atentar contra su vida o despojarlo del poder. Petro vinculó este presunto complot con el reciente paro camionero, estableciendo paralelismos con el golpe de Estado que sufrió Salvador Allende en Chile en 1973.

Petro advirtió sobre un plan de sacarlo del poder: "La orden está dada" - crédito Joel González/Presidencia de la República

Otro tema abordado por el presidente fue el proceso que lleva adelante el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra su campaña presidencial por presunta financiación irregular. Petro insinuó que hay intereses económicos para que el caso llegue a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, lo que podría resultar en su suspensión del cargo. Además, sugirió que esto podría llevar a la instalación del presidente del Senado, Efraín Cepeda, en su lugar.

El presidente hizo referencia a un supuesto plazo de tres meses para ejecutar este plan: “Querían ver si se repetía lo de Salvador Allende, de bloquear las carreteras para tumbar al presidente, que es lo que quieren hacer: o muere el Presidente o lo tumban, la orden está dada”, declaró. Además, sugirió que se intentaría desacreditar su mandato en un escenario similar al de 1970, sosteniendo que se busca anular la voluntad popular.

Petro llamó a las periodistas “muñecas de la mafia”

Petro también enfrenta una acción de tutela presentada por el abogado Germán Calderón España, debido a sus comentarios sobre algunas periodistas a quienes llamó “muñecas de la mafia”. La demanda busca una retractación del mandatario colombiano, según informaron diversos medios.

Tutela contra el presidente Gustavo Petro por referirse a las periodistas como "muñecas de la mafia" - crédito Consejo de Estado

En un evento en Nuquí, Chocó, durante la posesión de la nueva Defensora del Pueblo, Irís Marín, Petro se refirió a la prensa con las polémicas palabras: “Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir basta”. Estas declaraciones generaron un aluvión de críticas desde distintos sectores.

Posteriormente, el presidente Petro sostuvo en sus redes sociales que sus palabras habían sido manipuladas, y destacó que el periodismo colombiano está lleno de mujeres valientes, algunas de las cuales han sido asesinadas por decir la verdad. Estos comentarios no lograron aplacar las críticas ni detener la acción legal en su contra.