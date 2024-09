Ana Karina Soto dejó Colombia y fue a cumplir uno de sus sueños más anhelados en Estados Unidos

Antes de este viaje a Estados Unidos, la presentadora estuvo alejada de las redes sociales por problemas de salud - crédito @karylamas / Instagram

Ana Karina Soto es una de las presentadoras más destacadas y queridas del país, debido a su amplia trayectoria en la televisión colombiana en los diferentes formatos de televisión.

Actualmente, la personalidad nacional sigue en contacto con la audiencia en los programas Mañana Express y Buen Día Colombia, formatos en los que continúa destacando por su trayectoria en la pantalla chica.

En este caso, por medio de redes sociales mostró como vivió uno de sus más grandes sueños, ir a un concierto del cantante puertorriqueño Chayanne, un artista que ha enamorado a múltiples generaciones con varias de sus canciones como Un siglo sin ti, Te amo y Dejaría todo. Precisamente, Ana Karina viajó hasta Los Ángeles (Estados Unidos) para cumplir su sueño de asistir a un concierto del cantante ícono que le canta al amor.

En una de sus publicaciones previas al concierto, la presentadora se mostró muy feliz, ya que compartía en el viaje con Carolina Guerra y Paola Buendía, por lo que en el post escribió: “Calentando motores para darlo todo esta noche en el concierto de @chayanne. No hay nada como compartir momentos especiales con las personas que más queremos. Gracias por hacer de este viaje una experiencia inolvidable. Cada risa, cada abrazo, cada cuento, es más que una experiencia; es un reflejo del amor y la conexión que compartimos!!! ¡Gracias por ser parte de esta aventura inolvidable! Vamos a bailar y cantar hasta el amanecer!”

Después del evento, Ana Karina publicó un emotivo video de lo que vivió en el concierto, repasando en pequeños clips todos los momentos y experiencias que dejaron un sinfín de sensaciones durante su estadía en Los Ángeles.

En la publicación expresó: “Amigas @paobuendia @carowar Las Amo0000!!!! Gracias por esta noche mágica en Los Ángeles, mi corazón rebosa de gratitud. Gracias a Dios, a la Virgencita de Torcoroma y a la vida por permitirme compartir este momento único y especial con dos amigas tan especiales como Udes!!! Udes saben que Ver a Chayanne @chayanne es un regalo que atesoro profundamente. A ustedes, mis queridas amigas, les debo una parte de mi felicidad. ¡Gracias por ser parte de esta aventura inolvidable!”

Cabe recordar que, antes de este viaje, la presentadora estuvo alejada de las redes sociales donde los internautas notaron su ausencia, pues a menudo comparte momentos de su vida privada mediante los canales digitales y mantiene una conexión cercana con sus seguidores.

Luego de días de no publicar absolutamente nada, realizó en su momento una dinámica de preguntas y respuestas, en el que la presentadora dio a conocer los fuertes quebrantos de salud que había presentado. “He estado un poco ausente por acá por estos lados, porque … Desde que estuve en Cúcuta la semana pasada, tuve unos quebrantos de salud, me pasó de todo, me intoxiqué, me salieron unas ronchas por todo el cuerpo, tuve que ir a la clínica. Cuando llegué a Bogotá me incapacitaron”, comentó a cucuteña en sus InstaStories.

Además, tuvo que someterse a una serie de exámenes para determinar cuáles otras complicaciones había presentado. Adicional a esto, Soto aseguró que también tuvo que acudir al médico, teniendo en cuenta que presenta siempre problemas con los riñones “que los cálculos, que las infecciones urinarias … Entonces he estado con mucho dolor, me mandé a tomar unos exámenes y ahí voy”.

Los comentarios no tardaron en aparecer, algunos en los que deseaban a la presentadora tener una pronta recuperación, entre los que destacan: “Kari, ten cuidado con los riñones, esperamos que te recuperes pronto”; “que bueno que de la intoxicación todo haya pasado, ahora cuidado con los dolores de espalda”, entre otros.