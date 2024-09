“La pena máxima”, el clásico del cine colombiano que tendrá segunda parte, este será su protagonista

La película será estrenada el 25 de diciembre en cines - crédito @dagogarciadgp/Instagram

Uno de los clásicos del cine colombiano es La pena máxima, largometraje protagonizado por Enrique Carriazo que ganó el Colón de Plata a Mejor Guion Adaptado del Festival Iberoamericano de Cine de Huelva, el Mezquite de Plata a la Mejor Película de habla Hispana en el Festival de Cine de San Antonio de Texas y el Premio Especial del Público en la Muestra Cultural Ibero-latinoamericana de Montreal.

Esta película cuenta con la participación de Robinson Díaz y Sandra Reyes como pilares de la historia y a pesar de que han pasado más de 20 años desde su estreno en 2001, el “Saúl Hermano”, sigue siendo una de las frases más recordadas del cine nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Es por ello que el 10 de septiembre, luego de la victoria de Colombia a Argentina (partido que centra la trama de la película), Dago García Producciones reveló con un corto que La pena máxima tendrá una segunda parte, pero no contará con la participación de Carriazo y Díaz.

En esta ocasión la película será protagonizada por Santiago Alarcón y Biassini Segura, además contará con una importante participación de Álvaro Bayona. Son pocos los detalles que se han filtrado sobre el audiovisual; sin embargo, se conoció que será estrenada en cines el 25 de diciembre de 2024.

El impacto de “La pena máxima” en Colombia

Robinson Díaz afirmó que La pena máxima es su película colombiana favorita - crédito RTVCPlay

El éxito de La pena máxima en Colombia hace que siga siendo una de las películas más vista en la aplicación RTVCPlay, que es gratuita y en la que las personas pueden disfrutar de películas, series, documentales y especiales producidos en el país.

Cabe recordar que, esta historia se centra en la vida de Mariano Concha (interpretado por Carriazo), un aficionado al fútbol que pone en peligro su estabilidad económica y familiar al decidir apostar a favor de la selección de Colombia en un partido clasificatorio al mundial contra Argentina.

Fue escrita por Luis Felipe Salamanca y Darío García sobre un cuento homónimo de José Luis Varela, fue dirigida por Jorge Echeverry y presentada al público el 15 de junio de 2001. En 2018, se estrenó una nueva versión mexicana que se llamó Tuya, mía, que está disponible en Netflix.

La película favorita de Robinson Díaz

Esta película fue estrenada en 2001 - crédito RTVCPlay

En diálogo con Los 40, el actor Robinson Díaz, que en la película interpretó a Saúl Concha, el hermano menor de Mariano, reveló que La pena máxima era una de sus películas colombianas favoritas junto a La gente de la Universal.

“A mí me gustan mucho dos películas, hermano, y tengo que decir que son dos películas en las que trabajo. A mí me gusta mucho La gente de la Universal a pesar de algunos huecos que tiene esa película, me parece que reúne el espíritu de nosotros”, declaró en ese momento Díaz.

Al referirse a la película en la que compartió con Enrique Carriazo, Robinson Díaz reveló que su gusto por esa producción se basa en el humor y las emociones que le genera.

“Me parece un peliculón, todavía la veo y me cago de risa. Me encanta esta berraca película”, indicó Díaz, que reveló que a pesar de que han pasado más de 20 años, en la calle aún le gritan “Saúl Hermano”, por lo que también representa uno de los personajes que más fama le ha generado.

Es por ello que Robinson Díaz aprovechó esa ocasión para criticar el cine colombiano de la actualidad, del que, destacó, se ha encargado de alejar a los espectadores.

“La gente que hace cine aquí no se preocupa por los espectadores, aquí nos hemos encargado de despachar al espectador diciéndole “Apoyemos el cine colombiano”, uno nunca apoya nada, uno va y gasta en lo que le gusta”, puntualizó Díaz.