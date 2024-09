Cuidado si está buscando vivienda: así funciona la estafa de los ciberdelincuentes que publican ofertas falsas

El creador de contenido Menkian Molina compartió la experiencia para que los usuarios no caigan en esa modalidad de engaño - crédito menkian/Instagram

Cualquier persona con acceso a internet puede ser víctima de ciberdelincuentes, que aprovechan falencias en la seguridad de los usuarios para instalar virus en sus computadores y así, entre otras, acceder a información sensible sobre las personas.

Dado que los virus se encuentran ocultos en paquetes de archivos más grandes, es casi imposible estar al tanto de la amenaza, incluso, hasta los expertos pueden caer en este tipo de trampas.

Así quedó demostrado en un video del experto en sistemas y creador de contenido Menkian Molina, que en medio de su búsqueda de apartamento fue engañado por una supuesta inmobiliaria, pero terminó descargando un virus troyano: “Acabo de descargar un virus mientras estaba buscando apartamento”.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el creador de contenido comenzó por explicar que está buscando apartamento, por lo que acudió a una de las páginas más reconocidas en este sector: fincaraiz.com.co.

En ese momento, Molina acotó que luego de su búsqueda logró interesarse por un inmueble, por lo que contactó a la supuesta inmobiliaria Urban Nexa, que estaba arrendando el apartamento.

“Básicamente, contacté con la inmobiliaria para pedir una cita y me dijeron que para agendar la cita debía diligenciar un formulario desde un computador y me mandaron y un zip”.

La pantalla de una laptop muestra una inquietante imagen de una calavera roja, símbolo de un virus o malware. Este escenario visualiza el riesgo constante de ransomware, hackeo y robo de datos, y la importancia crítica de la cyber seguridad y la lucha contra cyber ataques en la era de internet. (Imagen ilustrativa Infobae)

El problema estuvo en que en la carpeta .zip (formato utilizado para comprimir archivos), en la que se encontraba el supuesto formulario, también tenía alojado el virus que Molina ejecutó sin caer en cuenta del peligro.

“Una vez lo descargué, lo abrí sin pensar, dije: ‘Vamos a agendar la cita’, pero dentro del archivo venía un .mci y cuando uno lo ejecuta, dice que no se puede obtener acceso, pero por costumbre le di ‘ejecutar’ y no me abrió nada”.

En ese momento, el creador de contenido corrió el antivirus y encontró que el equipo había sido infectado por un troyano, por lo que lo desconectó de internet con el fin de no ser víctima de robo de información.

La supuesta inmobiliaria que publicó el inmueble era Urban Nexa - crédito menkian/Instagram

“Lo primero que hice fue desconectar el computador de internet y me puse a buscar y la inmobiliaria no existe, aparte quitaron la publicación. Supongo que esto lo hacen con el fin de robar información, que gente tan lacra, a lo bien, la mala para esas ratas”.

Tras la frustración que le generó el hecho de que su equipo fuera infectado por un virus, Mekian Molina explicó que el siguiente paso sería “formatear el computador”.

La publicación generó cientos de comentarios de usuarios de redes sociales que aseguraron que si eso le pasa a un experto en este tipo de temas, qué no le podrá suceder a los equipos de internautas que no tienen conocimiento sobre este tipo de temas.

“Si eso le pasa a dios qué nos depara a nosotros simples mortales? Jajshs”; “si menkian cayo que sera de mi que soy jugador de lol?”; “Vi una publicación de ellos por un precio sospechosamente bajo y ni siquiera consideré contactarlos porque me sonó a estafa inmediata”, fueron algunos de los comentarios.

El creador de contenido explicó que luego de que contactó con la supuesta inmobiliaria, la publicación del inmueble desapareció - crédito menkian/Instagram

Qué son los virus troyanos

De acuerdo con la empresa de Mcafee, los troyanos constituyen una amenaza significativa para cualquier usuario de ordenadores e Internet, dado que estos programas maliciosos, que se camuflan como aplicaciones legítimas, pueden realizar actividades destructivas sin que el usuario se percate de su presencia.

Los troyanos son un tipo de malware que se infiltran en los sistemas informáticos haciéndose pasar por software legítimo. Una vez instalados, pueden desatar una serie de acciones perjudiciales.

A menudo, esperan instrucciones de quien los programó, pero otros inician sus funciones dañinas de inmediato, incluso, pueden desactivar software antivirus, descargar más malware para eludir las medidas de seguridad o convertir computadoras en “zombies” para ataques de denegación de servicio (DDoS).

Para eliminar un virus troyano, es útil reiniciar el ordenador en modo seguro, lo que limita la capacidad del virus para obstruir el proceso de eliminación, posteriormente, hay que localizar y desactivar los programas sospechosos que se ejecutan al inicio del sistema y utilizar un software antivirus confiable.