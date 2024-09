Martina ‘La Peligrosa’ y su esposo dejaron abierta la posibilidad de tener hijos: “Lo que Dios quiera”

Martina La Peligrosa y su esposo, Daniel Caballero, hablaron de la posibilidad de tener hijos - crédito @martinalapeligrosa/Instagram

Masterchef Celebrity volvió al aire tras una semana en la que hubo poca acción en medio de la decisión del Canal RCN de recortar los capítulos y tras varios días en los que no hubo emisiones debido a que se cruzaba con los partidos de la selección Colombia tanto masculina como femenina.

El lunes 9 de septiembre se disputaba una nueva prueba de eliminación en la que se jugaban la permanencia Carolina Cuervo, Caterine Ibargüen, Jacques Toukhmanian, Vicky Berrío y Martina la Peligrosa.

Las dos últimas fueron llamadas al frente por el jurado para decidir cuál de las dos sería la eliminada, pero antes de conocer el nombre, la cordobesa hizo uso del beneficio secreto que ganó en un programa anterior. Este le permitía anular una de las dos siguientes eliminaciones, motivo por el cual ningún participante se despidió esta semana.

De este modo, la hermana de Adriana Lucía y una de las participantes más queridas por los televidentes en esta temporada, sigue en competencia. Recientemente, apareció junto a su esposo, Daniel Caballero, en una entrevista con Mañana Express del Canal RCN, compartieron recientemente detalles sobre su relación sentimental. Durante la conversación, Martina y Daniel revelaron aspectos íntimos de su vida juntos, destacando cómo su pasión por el arte los unió desde el principio.

Martina La Peligrosa y su novio Daniel Caballero dieron el sí frente al mar en 2023 - crédito Wedding Planner and Event stylish

En un primer momento, la conversación transcurrió por la historia de cómo se conocieron, misma que ya refirieron en otras oportunidades. “Una amiga se estaba tatuando días antes con él y yo quería tatuarme, así que le dije que me sacara una cita con este muchacho. Yo vi el perfil y había una que otra foto de él y dije ‘ve, está como simpático’. Hicimos clic, hubo una química espectacular desde el primer momento”, recordó Martina.

La conversación también abordó los intereses compartidos de la pareja, entre los que destaca su amor compartido por el hip hop, y señalaron cómo justamente una competencia musical fortaleció el vínculo entre ambos. Martina recordó que esa batalla la ganó ella, por lo que le tatuó una rosa a Daniel, y este le correspondió tatuándole la misma tinta a ella.

En un punto de la charla se les preguntó por la posibilidad de tener hijos, tomando en cuenta que son tíos de las gemelas de Adriana Lucía. Frente a la inquietud, la pareja despejó las dudas y está enteramente abierta a esa posibilidad. Primero fue Daniel Caballero el que expresó su deseo de formar una familia con la cantante.

“Ojalá noticia de última hora que Marti está embarazada”, dijo Daniel entre risas, a lo que Martina añadió, “Si la vida lo permite, que así sea. No estamos como tomando prevenciones para no ser papás, entonces, lo que Dios quiera”.

Adriana Lucía se encargó de preparar a Martina la Peligrosa para ‘MasterChef Celebrity’

Adriana Lucía contó los consejos que le dio a Martina La Peligrosa antes de su participación en 'Masterchef Celebrity' - crédito @martinalapeligrosa/Instagram

En una conversación con la revista Vea, la cantante recordó su participación en el show entre 2019 y 2020, en el que se quedó con la victoria como una de las experiencias más emocionantes de su vida. “¡Es algo inolvidable! Como yo abrí un restaurante dos años antes de participar, para mí fue una escuela muy grande y me sirvió también para reafirmar mi amor por la cocina”, afirmó.

Ahora, con la entrada de Martina la Peligrosa al programa, Adriana Lucía no dejó pasar la oportunidad para brindarle varios consejos antes de iniciar su participación. “Le di muchos tips y consejos, como siempre pensar y no acelerarse, no dejarse afanar por la presión del tiempo”, reveló.

Para Adriana, el éxito en el programa de cocina radica en mantener la calma y manejar el estrés en medio de un trabajo bajo presión, aspectos que, según ella, solo se asimilan por completo en plena competencia. La propia Martina manifestó en dicha entrevista que tiene claros estos consejos. “El que más me ha dicho es, trata de dormir, descansa todo lo que puedas”, reveló.