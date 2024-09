EPS Sanitas anunció cambios en la entrega de medicamentos en Bogotá: conocida cadena de droguerías no va más

EPS Sanitas anunció que a partir de octubre del 2024, Cruz Verde será la nueva encargada de la dispensación de medicamentos en Bogotá - crédito EPS Sanitas

En una reciente comunicación a sus afiliados, la EPS Sanitas informó que a partir del primero de octubre de 2024, farmacias de Cruz Verde será la encargada de entregar los medicamentos, insumos y dispositivos médicos incluidos y no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS).

Este anuncio llega después de que Audifarma asumiera temporalmente esta responsabilidad desde el 15 de noviembre de 2023 debido a una deuda millonaria que Sanitas tenía con Cruz Verde.

Sanitas notificó a sus afiliados en Bogotá a través de un comunicado enviado el 10 de septiembre. “Pensando en tu bienestar, hemos cambiado nuestra red de farmacias en Bogotá. A partir del 1 de octubre del 2024, Cruz Verde será la farmacia encargada de entregar los medicamentos, insumos y dispositivos médicos PBS y No PBS”, dice el mensaje que la EPS envió a sus usuarios.

Así mismo, agregaron: “Ten presente que *Audifarma realizará la dispensación de los medicamentos hasta el 30 de septiembre del 2024. Próximamente te enviaremos el detalle de cada una de las farmacias. Así mismo, desde el 1 de octubre encontrarás la información en www.epssanitas.com, sección red de atención y da clic en red de medicamentos”.

Este cambio fue impulsado por la necesidad de regularizar la situación financiera de EPS Sanitas. La empresa acumula una deuda de aproximadamente $400.000 millones con Cruz Verde, motivando el traspaso de la dispensación a Audifarma a finales de 2023. Casi un año después, Sanitas recuperó su contrato con Cruz Verde, esperando que este movimiento se beneficie a miles de usuarios que reclaman sus medicamentos e insumos diariamente en la capital colombiana.

La transición a Cruz Verde como la farmacia oficial ocurrirá inmediatamente después de que Audifarma concluya sus servicios el 30 de septiembre de 2024. Sanitas resaltó que los detalles específicos sobre las ubicaciones de las nuevas farmacias estarán disponibles en su página web para brindar claridad. y garantizar un servicio ininterrumpido a sus usuarios.

Esta reestructuración de la red de farmacias se enmarca en un esfuerzo de EPS Sanitas por mejorar los servicios ofrecidos a sus afiliados, garantizar un suministro continuo de medicamentos y optimizar el funcionamiento de la entidad en la prestación de servicios de salud integral.

Contrario a la información suministrada por EPS Sanitas de que Cruz Verde volverá a prestar el servicio de dispensación de medicamentos en Bogotá, en los últimos días se conoció que esta misma entidad dejará de entregar medicamentos incluidos y no incluidos en el PBS en 13 departamentos del país.

Esta medida implica que Cruz Verde, dejará de ser la responsable principal a partir del 1 de octubre, cediendo el control a siete nuevos prestadores de servicios. Esta situación plantea desafíos importantes para asegurar una transición sin inconvenientes, advierten expertos, ya que el cambio puede causar interrupciones en la entrega de medicamentos.

Sanitas informa que los departamentos afectados por este cambio incluyen Bolívar, César, Córdoba, La Guajira, Norte de Santander, Sucre, Putumayo, Guainía, Vaupés, Vichada, Santander (excluyendo Bucaramanga y su área metropolitana), Nariño (excluyendo Pasto e Ipiales) y Cundinamarca (sin Bogotá) . Sin embargo, otros municipios adicionales también verán la salida de Cruz Verde entre diciembre y enero.

La decisión de Cruz Verde de abandonar Sanitas no es aislada. Según fuentes citadas por Portafolio, la EPS SOS Cali también perderá a Cruz Verde como operador a partir del 15 de septiembre debido a una deuda de alrededor de $100.000 millones. De hecho, Cruz Verde tiene una deuda pendiente de $400.000 millones con Sanitas, lo que ha precipitado esta reestructuración en la red farmacéutica.

Así mismo, se indicó que esta estrategia de retirar servicios se da dentro de un proceso de reestructuración gestionado por los interventores de las EPS y por Cruz Verde, que está decidiendo no vender a entidades que no cumplan con sus pagos. “No se le va a vender a quien no paga”, determinaron, según las fuentes consultadas.

Hasta ahora, el retiro de Cruz Verde sobre el resto de la red de operaciones se ha visto de manera que podría considerarse un “favor” a la empresa, permitiéndole evitar más acumulación de deudas impagas que afectan su flujo operativo.