Mujeres jóvenes en Colombia tienen un 42% menos de oportunidades laborales y ganan menos que los hombres

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) publicó un informe titulado Un vistazo a la Educación 2024, que revela significativas desigualdades en el mercado laboral colombiano, especialmente en relación con la brecha de empleo y salarial entre hombres y mujeres jóvenes.

Según el estudio, las mujeres de entre 25 y 34 años en Colombia tienen menos posibilidades de estar empleadas en comparación con los hombres, con disparidades notables en función del nivel educativo alcanzado.

El informe detalla que la brecha de empleo es más pronunciada entre aquellos con niveles educativos inferiores. En este sentido, el documento resalta que “en Colombia, únicamente el 43% de las mujeres jóvenes con un nivel educativo inferior al nivel de secundaria superior están empleadas, mientras que la proporción correspondiente a los hombres jóvenes es del 85%”. Esta disparidad indica que las mujeres en el rango de edad mencionado enfrentan mayores barreras para acceder al mercado laboral cuando no han completado la educación secundaria superior o el bachillerato.

Por otro lado, el estudio muestra que la brecha se reduce para aquellos que han completado la educación superior. “En cuanto a quienes tienen un título de educación terciaria, el 76% de las mujeres jóvenes están empleadas, mientras que en el caso de los jóvenes es del 89%”. Aunque la diferencia es menor en este grupo, la brecha salarial persiste, subrayando la dificultad de las mujeres para igualar las condiciones salariales de sus pares masculinos.

El informe también revela una diferencia significativa en la brecha salarial. En Colombia, las mujeres jóvenes ganan solo el 85% del salario que reciben los hombres jóvenes de la misma edad. Esta cifra es relativamente alta en comparación con el promedio de los países de la Ocde, que se sitúa en un 83%. Sin embargo, la brecha salarial sigue siendo un desafío persistente. “Las mujeres jóvenes con una calificación terciaria ganan en promedio el 83% del salario de sus pares masculinos, mientras que la fracción correspondiente es del 85% en Colombia”, especifica el estudio.

Además, el informe destaca avances positivos en la educación en Colombia. Entre 2016 y 2023, el país logró reducir en nueve puntos porcentuales la proporción de personas entre 25 y 34 años que no tienen un título de educación secundaria. “Con un 22 %, Colombia está ocho puntos porcentuales por encima del promedio de los países de la Ocde en 2023″, agregó el informe. No obstante, esta mejora en los niveles educativos no ha sido suficiente para resolver los problemas del mercado laboral.

El informe subraya que los trabajadores con niveles educativos más bajos enfrentan una situación particularmente difícil. “En Colombia, el 67% de las personas entre 25 y 34 años que no tienen un título de educación secundaria superior están empleadas en comparación con el 70% de aquellos que sí cuentan con este título”. A nivel de la Ocde, los promedios son del 61% y el 79%, respectivamente. Esto indica que, aunque el empleo es más accesible para aquellos con educación secundaria superior, las oportunidades laborales siguen siendo limitadas para quienes no alcanzan este nivel educativo.

Además, el informe apunta a la precariedad salarial que afecta a los trabajadores menos educados. “Los trabajadores sin un título de secundaria superior corren riesgo de ganar salarios muy bajos en la mayoría de los países de la Ocde. En Colombia, el 42% de las personas entre 25 y 64 años con un nivel de educación inferior a la secundaria superior ganan la mitad o menos del ingreso medio, en comparación con el 22% de los trabajadores con educación secundaria superior”, señala el estudio.

Así las cosas, el informe de la Ocde pone de presente que a pesar de los avances en la reducción de la proporción de personas sin educación secundaria, las mujeres jóvenes siguen enfrentando importantes desafíos en términos de empleo y salario. El estudio subraya la necesidad de políticas y estrategias efectivas para abordar estas desigualdades y promover una mayor equidad en el mercado laboral.

