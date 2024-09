Susana Gómez, la madre de París, comparte su experiencia y revela cómo Maluma reaccionó a la noticia de su paternidad

Maluma abre las puertas de su intimidad y estrena un canal en YouTube con la reacción de su familia al embarazo de su pareja - crédito Maluma/Youtube

El cantante colombiano Maluma, cuyo nombre real es Juan Luis Londoño, ha sorprendido a sus seguidores con un proyecto que promete acercar al público a su vida más personal. En un emotivo anuncio publicado en su cuenta de Instagram el domingo 8 de septiembre de 2024, Maluma reveló el lanzamiento de su nuevo canal de YouTube, titulado “Maluma en la Intimidad”, que ofrecerá a los fanáticos un vistazo sin precedentes de su vida cotidiana.

Este nuevo proyecto, que se estrenará cada domingo a las 8:00 p. m. hora local de Colombia, representa una reveladora incursión en el mundo privado del astro del reguetón. Conocido por sus éxitos internacionales y su presencia en el escenario, Maluma ha mantenido aspectos clave de su vida personal bajo un velo de misterio. Sin embargo, con esta serie documental, el cantante busca compartir facetas menos conocidas de su existencia, ofreciendo una experiencia más íntima para sus seguidores.

El primer episodio, titulado “Capítulo 001 – Así reaccionó mi familia cuando les dije que iba a ser papá”, ya está disponible en su canal. En este video de casi siete minutos, Maluma presenta una crónica íntima y emotiva de cómo sus seres queridos reaccionaron al recibir la noticia de su próxima paternidad. La revelación se convierte en el eje central de un episodio que no solo muestra el impacto de la noticia en su familia, también presenta momentos entrañables y sorprendentes.

Maluma y su pareja, Susana Gómez, disfrutaron de la playa en las Bahamas acompañada de su hija París - crédito @maluma/Instagram

En las imágenes se puede ver la alegría y la sorpresa de su círculo cercano, que incluye a su pareja, Susana Gómez. En una escena especialmente conmovedora, Maluma sorprende a Gómez con un lujoso coche como regalo, un gesto que desata una ola de emoción entre todos los presentes. Este momento no solo refleja el afecto y el compromiso del cantante hacia su pareja, sino que también subraya la importancia de este nuevo capítulo en su vida.

<b>Reacciones de Susana Gómez en su nuevo rol de mamá</b>

En el dinámico mundo de las redes sociales, Susana Gómez, la madre de la pequeña París, se ha convertido en una figura destacada al compartir su experiencia personal sobre la maternidad. A través de sus publicaciones, Gómez ha dado a sus seguidores un vistazo íntimo a su vida como madre y a los eventos sorprendentes que marcaron el inicio de su viaje hacia la maternidad. Recientemente, ha relatado cómo descubrió su embarazo y la inesperada reacción de Maluma, el padre de su hija.

Gómez recordó el momento exacto en que sospechó que podría estar esperando un bebé. “La ginecóloga me había enviado un montón de exámenes”, comenzó diciendo. “Estaba sentada con mi mamá cuando ella me comentó que tenía la prolactina muy alta. Me preguntó si podría estar embarazada”. Fue en ese instante que comenzaron a surgir las primeras dudas y expectativas sobre un posible embarazo.

Susana Gómez compartío con sus seguidores esta nueva etapa de madre - crédito @susigomezzs/Instagram

El descubrimiento oficial vino de manera inesperada. Gómez relató que, al llegar a casa, se realizó una prueba de embarazo casera. “Llegué a casa y, al ver la prueba, me salieron dos líneas en lugar de una. Pensé, ‘Eso es mentira’. Sin embargo, al revisar las semanas de gestación, la prueba indicaba ‘+3′. Mi reacción fue de confusión y no sabía a quién decírselo primero”, explicó.

A medida que se acostumbraba a la idea de su futura maternidad, Susana recibió un regalo sorprendente de parte de Susi, una amiga cercana. “Cuando llegué a casa, Susi me entregó un regalo. Me pareció extraño que me diera algo en ese momento”, dijo Gómez. Al abrir el obsequio, se encontró con una nota o un detalle que la llevó a una revelación emotiva.

Maluma confirmó que tras estos días acompañando a su hija recien nacida, retomará su gira con fechas por Estados Unidos y Europa - crédito @maluma/Instagram

La noticia del embarazo también sorprendió a Maluma, el famoso cantante y padre de París. Gómez compartió cómo Maluma reaccionó al enterarse de la noticia. La inesperada revelación, así como el proceso de compartir la noticia con su círculo cercano, formaron parte de una experiencia inolvidable para ambos.

A través de sus publicaciones en redes sociales, Susana Gómez no solo ha compartido detalles sobre su vida personal y su camino hacia la maternidad, sino que también ha brindado a sus seguidores una ventana a los momentos más significativos y emocionantes de su vida.