Papá de Maryan Gómez reveló detalles de la muerte y levantó nuevas dudas: “Sospechamos por una hemorragia que tuvo”

El 1 de septiembre las redes sociales se vieron conmocionadas por la muerte de la deportista y exparticipante del Desafío The Box, Maryan Gómez, que en un principio se dio a conocer que había muerto por una supuesta afección pulmonar; sin embargo, algunas de sus amigas más cercanas revelaron que en realidad fue por una sobredosis.

Aunque la historia contada por las amistades de la deportista llegó a tener más sentido para algunos de sus fanáticos, el padre de Maryan, Iván Gómez Díaz, en medio de una entrevista para La Red de Caracol Televisión, dio algunos detalles inéditos de la muerte de su hija, lo que terminó por despertar algunas sospechas sobre la muerte de la atleta.

“En la última semana, yo la llamaba y le decía ‘mi amor, vamos a almorzar’. Después, alguien me llamó y me dijeron que me estaban llamando a escondidas de Maryam porque ella no quería que yo la viera, para mí, eso fue desesperante”, dijo el padre de la exconcursante, asegurando que recibió una llamada de quien sería una persona conocida de su hija.

“Me dijeron que fuera porque estaba muy enferma, yo me fui para allá, y cuando iba llegando, sonó el celular otra vez y me dejaron: ‘señor Iván, venga rápido que Maryam ya la vamos a llevar para la clínica Corpas’. Ella entra a las cinco de la tarde. Una amiga de ella entró con mi bebecita en una silla de ruedas. Cuando la vi, me afligí porque la vi muy desmejorada; ya no era la muchacha fuerte de antes, ella entró en malas condiciones”, añadió.

En medio de sus declaraciones, el padre de la deportista asegura que en el momento que ella lo vio en el centro médico, intentó evadirlo y no le dio la cara. Explicó que Maryam desde hace mucho tiempo estaba alejada e incluso lo evitaba.

“Me fui a descansar a las 9 de la noche, a las 12:10 de la noche sonó el celular y yo pensé que era para medicinas y me dijeron que fuera urgente. Cuando llegué y la vi tapada con un velo, supe que ella ya no estaba ahí. Le quité el velo... Dios mío, no quiero acordarme de eso”.

Según lo informó el programa de La Red, parte de la familia de Maryam Gómez, incluida la madre biológica, pidieron que se abriera una investigación por algunas dudas que surgieron respecto a la muerte de la deportista. Incluso en el programa emitido el 7 de septiembre, los presentadores aseguraron que se le pidió al conductor del carro fúnebre que se devolviera porque el cuerpo iba a ser examinado de nuevo.

El padre asegura que se hizo esa petición debido a que el cuerpo presentaba algunos hematomas. “Ella tenía unos moraditos por aquí en la cara, entonces ella (la mamá biológica) pidió que hubiera una revisión. Ella falleció de un paro respiratorio, complicada por una hemorragia de sangre, por la hemorragia fue que se sospechó”.

Según La Red, debido a algunas sospechas levantadas por los familiares respecto a la muerte de la exconcursante del desafío, se anuló la primera acta de defunción, en la que se aseguraba que su muerte se había dado por afecciones respiratorias, por lo que el cuerpo está siendo sometido a una necropsia.

Las declaraciones de sus compañeros de reality y su entrenador personal

Desde que se conoció la inesperada muerte de Maryan, varios de sus excompañeros de reality, se pronunciaron en redes sociales y en algunas entrevistas, donde dieron detalles de la dura infancia que tuvo que sobrellevar la deportista, pero, además, fue la exconcursante Gema, que reveló que por el abandono de su familia ella recurrió a las drogas.

“Maryan no murió de ninguna enfermedad pulmonar, sino de una sobredosis. Mary nunca pudo superar sus estados de lo que vivió en su niñez con el abandono de su mamá. Siempre quiso tener esa figura maternal y no la tuvo”, dijo Alejandra Ulloa, más conocida como Gema en una entrevista pára La Kalle.

En el caso de su entrenador, David Rojas aseguró que, desde la salida del programa, la oriunda de Villavicencio empezó a usar drogas. “Era mi amiga, mi alumna, la quería mucho, pero estábamos un poco distanciados. Por la memoria de ella, por el respeto que tengo, tenemos que decir la verdad… Maryam Gómez murió de una sobredosis de droga... Después del ‘Desafío’, ella cayó en malas compañías”.