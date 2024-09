Con nuevo color de cabello: estas son las primeras imágenes de Karol G durante el ensayo para los ‘VMAs 2024′

Karol G revela algunas fotos de su ensayo para los VMAs 2024 - crédito Sarah Yenesel/ EFE

Desde el 27 de agosto, la cuenta oficial de los MTV Video Music Awards confirmó que Karol G estaría por segunda vez presentándose en vivo durante la ceremonia del 2024, momento desde que sus fanáticos iniciaron las especulaciones sobre los detalles del performance.

Hace unos días, La Bichota compartió en sus historias de Instagram que estaría en el escenario de los VMAs bailando al ritmo de merengue, lo que dio detalles de que la artista va a interpretar su último éxito Si antes te hubiera conocido, “a bailar merenguito en el stage de los VMAs”, escribió en una historia desde su cuenta de Instagram.

Aunque ya se había confirmado el performance de la colombiana en el evento musical, la cuenta oficial del evento compartió algunas fotos y un video de detrás de cámaras del ensayo de La Bichota en el escenario de los MTV, en los que se ve a la cantante usando una camiseta crop top blanca, unos pantalones anchos y unas botas vaqueras, look que dejó ver su estado físico, por lo que se llevó cumplidos que destacaron su estado físico.

La colombiana se dejó ver usando un nuevo look en su cabello - crédito @fcgpowerchile / Instagram

Aunque en las fotos no se logran ver muchos detalles del escenario, ni se le ve acompañada de bailarines, algunos internautas notaron que la cantante de Medellín se despidió del color rosa característico de su cabello, volviendo a un rubio platinado como lo lució al inicio de su carrera musical, además esta nueva imagen de Karol G marca el inicio de una nueva era, por lo que se especula que un nuevo proyecto musical estaría cerca.

“Captamos a Karol G luciendo muy bien en los VMAs, mientras ensayaba y solo tenemos que decir, no se quieren perder su performance el miércoles por MTV”, escribieron en la descripción del video en el que se ve a la cantante posando ante la cámara. La publicación por parte de los organizadores del evento desató la reacción de los internautas, llamándola una de las favoritas de la noche.

“Todos esperamos el momento de la presentación de Caro”, “Parece la Karol G del 2010, se ve súper jovencita”, “Mi reina hermosa”, “La única razón por la que estaré viendo el show (the only reason I’ll be watching)”, “Karol G la reina del género”, “a bailar el miércoles con el performance de la reina”, “su cuerpo y el color de pelo me recuerda a sus inicios”, fueron algunos de los comentarios en el video que ya supera los 38 mil me gusta.

La colombiana se despidió del rosa de su cabello - crédito @vmas / Instagram

Junto a Karol G, los organizadores del evento han confirmado que la noche estará adornada por otros artistas que se presentarán en vivo como: Benson Boone, Halsey, Lenny Kravitz y la homenajeada de la noche por su trayectoria en la música, Katy Perry. Además, de algunos artistas que se confirmarán días antes del show.

La premiación será el miércoles 11 de septiembre a las 8 de la noche, hora Colombia, y se podrá disfrutar por el canal de MTV, la plataforma de Pluto TV, o Paramount +.

Cómo votar en los premios MTV

Tal como se conoce desde el 9 agosto, las votaciones de los VMAs 2024 están abiertas en la página web de los premios, en donde los fandoms pueden votar en 16 diferentes categorías que van desde video del año, artista del año, mejor nuevo artista y mejor artista latino, que es la categoría en la que compiten Shakira por su canción Puntería y Karol G con el tema Mi ex tenía razón.

Las colombianas competían por la categoría latina de los premios - crédito captura de pantalla Mtv vmas votaciones

Las votaciones estarán abiertas hasta el 10 de septiembre, es decir, un día antes de la gala en vivo, por lo que algunos artistas han invitado a votar por sus canciones desde la página oficial llamada VMAs vote, en donde tendrán que usar un correo electrónico para registrarse y poder votar, las reglas de la votación permiten a los fanáticos tener 10 votos por categoría.

En el caso de Karol G, tendrá que competir en la categoría de Best Latin contra la brasilera Anitta y su canción Mil veces, Bad Bunny con Mónaco, Myke Towers con su tema Lala, el mexicano Peso Pluma con la canción Bellakeo, Rauw Alejandro con el video Touching The Sky y Shakira y Cardi B con la canción Puntería.