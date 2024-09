Estefanía Gómez, actriz de ‘Betty, la fea’, reveló que por poco sufre un grave accidente: “Yo no estaría contando el cuento”

La actriz habló del aterrador accidente que vivió en el gimnasio - crédito @estefigomez11/Instagram

La actriz ibaguereña Estefanía Gómez, conocida por su papel de Aura María en la telenovela Yo soy Betty, la fea, muestra constantemente en sus redes sociales su gusto por el cuidado de su salud y su figura. Gómez frecuentemente publica contenido de sus rutinas de ejercicio; sin embargo, este compromiso casi le cuesta la vida durante una sesión de entrenamiento en el gimnasio.

Estefanía, que acumula 1.6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, compartió la angustiante experiencia a través de un video. Según narró la actriz, mientras estaba entrenando, una pesa cayó peligrosamente cerca de ella: “Oigan, cuando no es el día de uno morirse. Me cayó al lado una vaina que donde me hubiera dado me mata, en serio, si no, yo no estaría contando el cuento”.

La actriz detalló en un video el angustiante momento en que una pesa cayó cerca de ella - crédito @riesuen/Instagram

Uno de sus compañeros de entrenamiento explicó que el accidente ocurrió al retirar los discos de un lado de la barra, lo que hizo que el peso restante se desplazara violentamente hacia la ibaguereña.

“Casi que nos mata. Me dio mucho susto, me puse fría. Todo eso se me vino para un lado, estaba llenísimo, se pudo haber muerto otra persona o yo, que era la que estaba más cerca, me cayó hacia un lado, qué susto tan horrible, todavía estoy fría”, añadió la actriz, que aún se encontraba sorprendida por el incidente.

La actriz se mostró agradecida de haber salido ilesa del accidente y aprovechó el momento para alertar a sus seguidores sobre los riesgos que pueden encontrarse en el gimnasio: “Dios mío, me dio mucho susto y me puse eufórica”.

Estefanía Gómez casi sufre un accidente fatal durante su entrenamiento en un gimnasio - crédito @estefigomez11/Instagram

Estefanía Gómez interpretó a Aura María Fuentes en la telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea. El personaje es una de las secretarías de Ecomoda y miembro del grupo conocido como “El cuartel de las feas” que se caracteriza por su personalidad alegre y extrovertida. Tiene una relación estrecha y amigable con Betty, la protagonista, y con el resto de las secretarías. Su vida personal y sus problemas sentimentales también forman parte de las tramas secundarias de la historia puesto que una madre soltera que lucha por equilibrar su trabajo y la crianza de su hijo.

Con el estreno de la primera temporada de Betty, la fea: la historia continúa, muchos seguidores se preguntaron por qué el personaje de Aura María tuvo tan pocas apariciones. En una entrevista con el programa Lo sé todo, Gómez explicó que tuvo problemas para negociar su contrato debido a la falta de un mánager adecuado.

“Fue un tema terrible que tuve. Yo en ese momento, cuando llega la negociación de Betty, la fea, yo no tenía manager (...) Después de un tiempo me contacté con un representante de la producción y me respondieron que ‘¿cuál negociación? No, es que ya tu no vas en la historia’”. Al final, estos problemas le impidieron participar completamente en la serie, aunque aseguró que estará en la segunda temporada.

La actriz de ‘Yo soy Betty, la fea’ contó el incidente que sucedió con una pesa - crédito @estefigomez11/Instagram

Además de su exitosa carrera actoral, la ibaguereña ha mantenido una notable presencia en redes sociales, donde comparte regularmente sus rutinas de ejercicio y su estilo de vida saludable. Sus seguidores la admiran no solo por su talento sino también por su disciplina y dedicación: “Te ves espectacular!”; “Con razón sigue tan hermosa mija”; “Cada día más hermosa 😍”, son algunos de los comentarios en las publicaciones en la que Estefanía hace ejercicio.

Después de su participación en Yo soy Betty, la fea, la ibaguereña continuó su carrera en la televisión con participaciones en diversas telenovelas y series. Entre sus trabajos más destacados se incluyen como Ecomoda (2001), que es la continuación de la serie, donde retomó su papel de Aura María; la novela Sin senos no hay paraíso (2016- 2018) en la que interpretó el personaje de Vanessa Salazar; El clon (2010) aquí tuvo su papel de Victoria y El Capo (2009 -2010) donde participó como Luz Dary.

Gómez ha demostrado su versatilidad como actriz al participar en diferentes géneros, desde comedia hasta drama, y ha mantenido una presencia constante en la televisión latinoamericana.