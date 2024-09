Marta Sánchez se pronunció sobre la nueva versión de “Vivo Por Ella” de Karol G y Andrea Bocelli

La colaboración de Karol G con Andrea Bocelli produjo reacciones divididas en las redes sociales - crédito @karolg/Instagram

Para celebrar 30 años de carrera artística, el tenor italiano Andrea Bocelli publicará el próximo 25 de octubre Duets, un álbum en el que reversiona varias de sus colaboraciones más destacadas a lo largo de su carrera con viejos amigos y nuevos valores de la música contemporánea.

En ese último grupo se ubica la nueva versión de Vivo Por Ella, en la que eligió como su acompañante a la colombiana Karol G. Originalmente la composición fue un éxito rotundo en 1996 cuando Bocelli decidió grabar una versión en español (el año anterior lanzó la versión en italiano, Vivo per lei, acompañado de su compatriota Giorgia). Para la adaptación eligió a la española Martha Sanchez, reconocida por su trabajo en los años 80 con Olé Olé y luego por desarrollar una exitosa carrera en solitario a partir de los años 90 y hasta la fecha.

Vivo Por Ella fue un éxito internacional en la voz de Sánchez, y hasta la fecha se le considera uno de los puntos más altos en la trayectoria de Bocelli. Por eso cuando se publicó la nueva versión con la Bichota las reacciones en la red fueron encontradas. El motivo principal obedeció a los rangos vocales tan distintos de la española y la colombiana, que motivaron a los fans de la intérprete de Si antes te hubiera conocido a defender su aparición acompañada de un cantante del prestigio del italiano, pero también a sus detractores a cuestionar su elección.

En medio de ese ambiente, la propia Marta Sánchez que popularizó la canción en los países hispanohablantes se pronunció en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, Sánchez compartió un fragmento del videoclip con el que la felicitó y remarcó las palabras de la propia Karol G en las que afirmó que su mamá lloró al saber que iba a colaborar con el tenor.

“Felicidades @karolg por esta fantástica colaboración con mi querido @andreabocelliofficial. Espero que te traiga tantas alegrías como me trajo a mí en mi carrera y en mi vida. Saber que tu madre se ha emocionado es tan bella noticia…. Sé lo que se siente cuando llenamos de orgullo a nuestros padres…. No cabe duda que debe estar muy orgullosa de una mujer como tú. Te deseo lo mejor y que disfrutes muchísimo de un momento tan especial en tu vida. Eres una guía para muchos y tu esencia una inspiración. 🦋”, escribió Marta Sánchez en la publicación.

La publicación desató reacciones encendidas entre sus seguidores y los de la colombiana, predominando los que agradecieron sus palabras hacia Karol G, pero remarcando que la versión de 1996 le pertenece a Sánchez y “no será superada”.

Karol G se pronunció acerca de su participación en la nueva versión de “Vivo por ella”

Sobre esta colaboración, la colombiana manifestó en un comunicado de prensa su admiración por el tenor y aseguró que esta colaboración marcaría un punto de quiebre en su carrera. “Descubrí a Andrea cuando era adolescente. Estaba superconectada con su música, el poder de su voz y su forma única de crear música. Esta canción es un gran honor para mí, es una canción que siempre me ha gustado, y cuando me invitaron a cantar Vivo por ella me sentí como en casa. Es una canción que realmente siento dentro de mí, siento que va a ser un punto especial en mi carrera”.

A pocas horas de su estreno, el video ya roza los 4 millones de visualizaciones en YouTube.