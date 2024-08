Crean perfil falso de Javier Acosta para publicar un supuesto “último mensaje” antes de ser sometido a la eutanasia

Javier Acosta publicó su último mensaje antes de ser sometido a la eutanasia - crédito Javier Acosta PK/Facebook

En las últimas horas se conoció un emotivo mensaje con el que Javier Acosta, un seguidor ferviente del equipo de fútbol Millonarios, se despidió de sus seres queridos y seguidores en redes sociales antes de someterse a un procedimiento de eutanasia programado.

En la publicación Acosta, de 38 años, compartió un mensaje emotivo desde el hospital, informando que sería trasladado a una clínica privada donde el procedimiento tendría lugar este viernes 30 de agosto a las 12 del mediodía, según reveló él mismo a través de sus publicaciones.

Sin embargo, se confirmó que la cuenta en la que se publicó el post es falsa. Esta información se corroboró luego que se comparara el perfil real de Acosta, el cual aparece en Facebook como Javier Acosta PK, mientras que la cuenta falsa aparece como Javier Acosta pk, la diferencia está en las últimas letras del perfil ya que en la real aparece en mayúsculas, mientras que en la otra se escribe en minúsculas.

Otra diferencia es que en la cuenta Javier Acosta PK (real) están todas las publicaciones y transmisiones en vivo del hincha de Millonarios, mientras que en la falsa aparece un número limitado de publicaciones. Así mismo, algunos de las personas que han visitado el perfil fraudulento han dejado mensajes advirtiéndole a quienes lo visitan sobre la falsedad de este.

Publican supuesto mensaje de despedida de Javier Acosta en perfil falso de Facebook - crédito Javier Acosta pk/Facebook

En el mensaje publicado en esta cuenta aparece un mensaje con el que Javier Acosta se despidió de su familia, amigos y seguidores: “Ya estoy a pocos minutos de que me autoricen el traslado en ambulancia hacia otro centro médico privado, donde si me realizarán el procedimiento que quiero para mi vida, la foto es de hace dos días, siento que ahora la incertidumbre y la preocupación me ha demacrado un poquito más, ahorita la presión aumenta, los medios presionan, la gente pregunta, mi familia se angustia, pero con el favor de Dios, ya todo esto acabará”.

Entre tanto, la decisión de Javier se basó en su batalla constante contra varias enfermedades que agotaron sus fuerzas. En los últimos años, se enfrentó a las secuelas de un grave accidente de tránsito que lo dejó paralizado, así como la invasión de una bacteria que deterioró su cuerpo. ás recientemente, un cáncer en la sangre complicó aún más su situación, llevando a Acosta a optar por la eutanasia. Así lo hizo saber en su cuenta oficial de Facebook, Javier Acosta PK.

Acosta eligió la eutanasia tras sufrir enfermedades graves y las secuelas de un accidente de tránsito- crédito Javier Acosta PK/Facebook

Las semanas previas a su muerte, Javier las dedicó a despedirse de sus amigos y familiares. A través de sus cuentas en redes sociales, mantuvo informados a sus seguidores sobre cada paso de su proceso médico, agradeciendo el apoyo recibido.

La eutanasia se realizará en una clínica privada, y Javier estará acompañado por sus familiares más cercanos. El impacto de su historia se sintió fuertemente en las redes sociales, donde recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo y solidaridad. Aunque decidió borrar varias de sus publicaciones antiguas, su despedida final quedó en la memoria colectiva de sus seguidores.

La aprobación del procedimiento fue concedida tras una evaluación médica detallada. A las 12 del mediodía , Javier será inducido a un coma profundo, seguido de la aplicación de la inyección.

El seguidor de Millonarios compartió su decisión en redes sociales desde el hospital mientras esperaba ser trasladado a la clínica en la que le harán el procedimiento - crédito Javier Acosta/Facebook

El caso de Javier Acosta generó conmoción y abrió el debate sobre la eutanasia y el derecho a una muerte digna. Sus familiares lo describen como un “gran campeón de vida”, un hombre que luchó hasta el final contra adversidades extremas. A medida que el reloj se acercaba a su momento final, las personas cercanas a él lo recordaban por su fortaleza y espíritu resiliente.

Los medios de comunicación siguieron de cerca su historia, destacando no solo su lucha personal sino también la difícil decisión de poner fin a su vida bajo sus propios términos. Javier, a través de su trayectoria y sus últimos mensajes, deja un legado de valentía y amor frente a la adversidad.

Esta situación deja en tela de juicio la capacidad de algunas personas para beneficiarse de la tragedia de otras personas que buscan sacar provecho de una situación como esta que afecta a los familiares y amigos de un hombre que luchó por su vida durante un largo tiempo.

