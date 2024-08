‘I Am Still’, cuándo y dónde se estrenará en Colombia el documental de Jungkook de BTS

La película será presentada en diferentes cinemas del país en septiembre - crédito REUTERS

Una de las agrupaciones más importantes en la actualidad es BTS. Los siete músicos tienen una gran fanaticada en el mundo, por lo que cuentan con un gran apoyo en cada uno de los proyectos que realicen.

En este caso, se trata de un documental llamado I AM STILL, de Jungkook, que comparte con Army, nombre del fandom del BTS y cada uno de los momentos de grabación y promoción de Golden, el primer álbum como solista.

El álbum cuenta con once canciones que se grabaron totalmente en inglés. Tras 24 horas de su estreno, en noviembre de 2023, logró acumular más de 39 millones de reproducciones, siendo este el mayor debut para un solista de k-pop.

Con el documental, Jungkook invita a los espectadores a ver el paso a paso de su ascenso a la fama, la ética de trabajo y los procesos creativos con un material exclusivo, entrevistas y actuaciones especiales.

Dónde ver <i>I AM STILL</i> en salas de cine de Colombia

Cinemark: el documental estará disponible en Armenia, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Ipiales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Santa Marta, Soledad, Yopal y Villavicencio. Estará disponible en 2D con subtítulos. Las funciones del miércoles se encuentran programadas a las 5:30 p. m. y a las 8:00 p. m. Mientras que, las del 21, 22 y 28 de septiembre, a las 3:00 p. m. y a las 5:30 p. m. En cuanto a precios, las entradas van desde los $26.000, si se cuenta con la membresía de la empresa, y $28.000 para el público general.

Cinepolis: la cinta se presentará en las salas de cine de Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y Valledupar. Estará en cartelera, en 2D y con subtítulos, el 18, 21 y 22 de septiembre, a las 5:00 p. m. y 6:00 p. m. El precio de cada boleta tiene un costo de $30.000.

En documental se expondrán varios de los momentos de grabación y promoción de Golden, el primer álbum como solista - créditos @Cinemex/X

Procinal: estará en salas de cine de Bogotá y Cartagena. El 18, 21 y 22 de septiembre, en formato 2D subtitulado, a las 5:00 p. m. Los precios de las boletas van desde los $30.000.

Cine Colombia: se presentará subtitulada en formato 2D, el 18, 21, 22, 28 y 29 de septiembre. Estará en Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Fusagasugá, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Pereira, Popayán y Villavicencio. Hay funciones a las 12:00 p. m, 2:00 p. m, 6:30 p. m, y 8:30 p. m, dependiendo del día seleccionado. La entrada tiene un costo de $31.000.

Canciones de Jungkook como solista

Left and Right – Charlie Puth ft. Jungkook

Seven feat. Latto

3D feat. Jack Harlow

Standing Next to You

Euphoria – BTS

My Time – BTS

Still With You

Stay Alive (SUGA of BTS)

My You

Dreamers – FIFA World Cup Qatar 2022

Shot Glass of Tears

Too Sad to Dance

Somebody

Hate You

Please Don’t Change ft. DJ Snake

Yes or No

Closer to You feat. Major Lazer

i wonder... - J-hope, Jungkook

Never Let Go

