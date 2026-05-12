El poder de TikTok en las elecciones de Colombia: experto afirma que es la red social que marca la agenda política

El 63% de los usuarios de TikTok tienen más de 25 años - crédito Visuales IA

Una investigación realizada por el politólogo y docente de la Universidad Politécnico Grancolombiano Jaime Wilches deja en evidencia la importancia que tienen las redes sociales, principalmente TikTok de cara a las elecciones presidenciales en Colombia.

En el estudio académico se expone que esta red social se ha transformado en un actor clave para la comunicación política contemporánea, llegando al punto de que los candidatos que encabezan las encuestas son los mismos que tienen más presencia en esta plataforma.

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Para el experto, TikTok “influye en la visibilidad y conexión con el electorado”, tomando como argumento principal el rastreo que realizó sobre las piezas comunicativas de los candidatos a la presidencia en la red social,

Un escenario registrado en 2022

Para el experto, el impacto de los candidatos en esta red social podría marcar los resultados de las elecciones - crédito EFE

Wilches recordó lo registrado en las elecciones de 2022 cuando en la segunda vuelta Gustavo Petro y Rodolfo Hernández utilizaron TikTok para difundir sus propuestas de manera más atractiva, informal y alejada de los códigos tradicionales de la comunicación política.

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En esa ocasión, el uso de hashtags fue fundamental en la estrategia comunicativa que permitió analizar de una mejor forma la lógica algorítmica de TikTok, la reiteración y circulación de los hashtags para la expansión del contenido. En cuanto a la naturaleza de los mensajes, los dos candidatos optaron por mostrar aspectos de su vida personal y familiar, desplazando a un segundo plano los contenidos estrictamente programáticos, con lo que se generó empatía y cercanía con la audiencia.

Para el experto, que la campaña de Petro dedicara varios videos a su familia, apelando a la idea ampliamente compartida de que la familia constituye el centro de la vida social superó lo hecho por Hernández, que apeló a citar o imitar videos virales de la plataforma.

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“Populistas o no, estas acciones refuerzan la afinidad del público, pues mostrar a una figura pública participando en tendencias o realizando acciones cotidianas genera mayor identificación y empatía. Esto revela que la apelación al humor y a lo cotidiano incrementa la eficacia de los mensajes”.

El experto analizó lo registrado durante las elecciones presidenciales de 2022 con el uso de esta red social - crédito Colprensa

El docente indicó que la utilidad de TikTok radica en su capacidad para catalizar estructuras narrativas clásicas que apelan a sentimientos de frustración frente al pasado y de esperanza ante el cambio.

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Es por ello que el docente considera que las redes sociales, principalmente TikTok, que se basa en la interacción, se ha convertido en una herramienta poderosa para captar votantes al facilitar la creación de vínculos de confianza y cercanía con los candidatos.

“Ha logrado crear una identificación colectiva y de autorrepresentación entre la generación Z, incluso superando a Google como fuente de información predominante. Además, ha impactado en adultos, que utilizan las herramientas de la plataforma para expresar sus narrativas y participar en las tendencias generadas por los jóvenes. Por eso cabe resaltar que el 63% de los usuarios de TikTok tienen más de 25 años, lo que demuestra su alcance intergeneracional”.

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El docente indicó que no es coincidencia que los candidatos más populares son los que tienen más presencia en TikTok - crédito Visuales IA

Bajo ese contexto, el experto indicó que la velocidad de transmisión, los contenidos compactados y la simpleza de los mensajes será clave para que los candidatos lleguen con su discurso a los votantes antes del 31 de mayo, lo que aumentará en una potencial segunda vuelta en la que todo se definirá entre dos contendientes.

“Nos encontramos ante una geopolítica de las emociones, donde el campo de batalla electoral se libra en la capacidad de gestionar el afecto y la ansiedad social a través de relatos cortos”.

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Por último, Wilches indicó que la ausencia de algunos candidatos en espacios de debate podrían no afectar su potencial electoral debido a la fortaleza que tienen en redes sociales.

“Su capacidad para moldear narrativas, amplificar mensajes y conectar con audiencias diversas la posiciona como un escenario central del debate político actual, mostrando que no se requiere necesariamente una mayor cantidad de publicaciones para ganar visibilidad, sino estrategias efectivas que conecten emocionalmente, donde la información, la emoción y la estrategia se unen para influir en la toma de decisiones de los votantes”.

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