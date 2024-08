Estas son las canciones que grabó Nelson Velásquez con Los Inquietos del Vallenato

Estas fueron las canciones que el cantante interpretó con Los Inquietos del Vallenato - crédito @nelsonvelasquezof/Instagram

El cantante vallenato Nelson Velásquez, exvocalista de Los Inquietos del Vallenato, fue condenado a cuatro años de prisión y una multa multimillonaria por violación de derechos patrimoniales de autor y derechos conexos.

Desde la década de los 90, Nelson Velásquez se consagró como una de las voces más conocidas del vallenato romántico, junto a la agrupación musical. La banda se convirtió en una de las más populares en Colombia y el exterior con éxitos como Cuándo te vayas, Te pierdo y te pienso y Vivimos lo nuestro.

Sin embargo, en 2005, el músico guajiro decidió seguir su carrera como solista, y pronto surgieron disputas legales sobre los derechos de las canciones que interpretaba.

El conflicto judicial comenzó en 2012, cuando Jair López, representante legal de Los Inquietos, demandó al artista por continuar cantando en sus presentaciones los temas que había grabado con la agrupación, alegando que infringía los derechos de autor.

A lo largo del proceso judicial, el cantante defendió su derecho a interpretar las canciones, argumentando que forman parte de su legado artístico.

Sin embargo, tras más de una década de disputas, un juez penal de Medellín dictaminó en 2024 que el interprete había violado los derechos de autor: “De acuerdo con la investigación, entre 2012 y 2018, el artista interpretó, como solista y sin la debida autorización, varias canciones de una agrupación musical de la cual hizo parte durante varios años. En ese sentido, el fallo de primera instancia también le impuso a Velásquez Díaz una multa equivalente a 26 salarios mínimos legales mensuales vigentes, algo más de 20 800.000 pesos”.

Pese a la sentencia, se le concedió una suspensión condicional de la ejecución de la pena, lo que significa que podrá cumplir ciertas condiciones en lugar de ir a prisión: “Le concedió la suspensión condicional de la pena y estableció un período de prueba de 48 meses, previo el pago de una caución de un salario mínimo legal mensual”, se puede leer en el comunicado de la Fiscalía.

La controversia ha generado diversas reacciones entre los seguidores del músico y del género vallenato en general: “Nelson Velásquez puso el vallenato en mi historia! Ósea puede dejar de existir la agrupación y no pasa nada pero que Nelson no las cante es inaudito. El problema es que sin él no avanzaron”; “Ahora es un delito cantar va pues es lo que faltaba”; “Maestro Nelson mucha fortaleza ante esa decisión judicial y apelar que usted tiene todas las de ganar eso, Dios lo continúe bendiciendo siempre”; “Así es solo Dios es el único que puede de resto a seguir cantando porque es el mejor cantante vallenato que hay antes ahora y en todos los tiempos”, “Vaya ahora cantar es un delito. Contrademanda por explotarle la voz y lucrarse con él, la voz de este hombre es el corazón”, son algunos comentarios de sus fanáticos.

Mientras tanto, Velásquez ha expresado su desacuerdo con la decisión y ha iniciado un proceso de apelación: “Vamos a luchar siempre, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir mostrando nuestra música (...) Nadie, solamente Dios, el día que me quite la vida, o el día que él quiera llevarme, o el día que me pase cualquier cosa, o que diga ‘hasta aquí llegó, véngase pa’ca’. De resto hay Nelson para rato, estamos felices, estamos trabajando, hay Nelson para rato con nuestra música y por supuesto con todos nuestros seguidores que nos siguen de corazón, lo vamos a lograr y por supuesto de la mano de Dios”, dijo el cantante en una publicación de Instagram.

Canciones que interpretó Nelson Velásquez en Los Inquietos del Vallenato:

‘Nunca niegues que te amo’



‘Entrégame tu amor’



‘Perdóname la vida’



‘Te pierdo y te pienso’



‘Solo ámame’



‘Buscaré otro amor’



‘Ella era todo’



‘Regálame una noche’



‘Volver’



‘Vivimos lo nuestro’



‘Suave brisa’



‘Primavera azul’



‘Cuándo te vayas’



‘Me matará el sentimiento’



‘Quiero saber de ti’