Críticas contra el ‘Doctor Bayter’ por vulgar comentario sobre las frutas: “Qué falta de respeto hablar así de la comida”

El médico intensivista y creador de contenido Jorge Enrique Bayter explicó las razones por las que no se debe combinar la yuca y el chicharrón - crédito www.planetadelibros.com

Cada día asume un tono más polémico para sus videos el influenciador de redes sociales conocido como ‘Doctor Bayter’.

En una nueva ocasión se refirió a arándanos, plátanos y naranjas como “mierda de diferente color” que, a la larga, prolonga las enfermedades y aumenta los niveles de glucosa en la sangre.

En uno de sus videos recientes, el generador de contenido ha recibido fuertes críticas debido a que muchos lo consideran un desinformador.

'Doctor Bayter' arremete contra consumo de frutas - crédito redes sociales

El periodista Santiago Rivas se fue lanza en ristre contra Bayter y señaló que sus pronunciamientos, además de especulativos, son groseros.

“Este charlatán sí es un huesazo, de verdad. Quizque no comer fruta. Qué falta de respeto hablar así de la comida, además”, señaló.

¿Quién es el ‘Doctor Bayter’, el influenciador nutricional que tantas polémicas genera en redes sociales?

Jorge Bayter es médico colombiano que ganó notoriedad en plataformas como Instagram y TikTok, donde acumula más de dos millones de seguidores y 585.000 suscriptores en YouTube.

A pesar de la fama que adquirió el médico, nacido en El Banco (Magdalena), al crear el método de alimentación llamado Dieta Keto Perfecta (DKP), su popularidad ha estado en descenso por la serie de comentarios y memes en las redes acerca de sus comentarios acerca de los alimentos.

Uno de los videos más polémicos del médico cirujano, anestesiólogo y experto en medicina crítica fue cuando expresó que incluir el chicharrón en la dieta es más saludable que la yuca: “Yo no invito a la gente a que coma chicharrón con yuca... Que se coma el chicharrón... La yuca es la mala, no el chicharrón”, indicó en su momento el colombiano en una entrevista con Blu Radio.

El comentario del doctor Bayter acerca de la yuca y los chicharrones se volvió polémico en las redes -crédito @dager_players/TikTok

A raíz de su comentarios acerca de la yuca, cientos de internautas se fueron en su contra y sobre todo un clip jocoso del influencer conocido como el ‘Pechy Player’: “Doctor Bayter, doctor Bayter, me da miedo comerme este chicharrón, sí, perro hijueputa, pero me da miedo comérmelo sin yuca. Tú eres el único malparido en el planeta que come chicharrón sin yuca o con bollo y con un hijueputa vaso de jugo. Te llevo en la pelúa cabeza de monda”, indicó el creador de contenido de humor.

El influencer ‘Pechy Player’ no fue el único que estuvo en contra de los comentarios acerca de algunos alimentos realizados por el médico magdalenense, puesto que una estudiante de Nutrición y Dietética de la Universidad Nacional contradijo las declaraciones del especialista acerca de su recomendación de no consumir banano. El video de la joven estudiante llamada Angie rápidamente se hizo viral en las redes generando ciento de comentarios en contra del Dr. Bayter.

Joven estudiante estudiante de Nutrición y Dietética de la Universidad Nacional contradijo las recomendaciones del doctor -crédito @elnutridice/X

“En tres minutos, una estudiante de pregrado en nutrición y dietética le da una clase magistral sobre bioquímica de alimentos y nutrición al sinvergüenza del Dr. Bayter. Vale la pena verlo y compartirlo”, escribió el nutricionista Juan Camilo Mesa, quien hace contenido para plataformas digitales sobre nutrición bajo el nombre ‘El nutri dice’.

La controversia alrededor del padre de tres hijos, deportista y autor del libro Catástrofes en cirugía plástica, más de treinta artículos científicos, no terminó ahí debido a que otros especialistas en nutrición comentaron al respecto: “Una estudiante de nutrición dándole sopa y seco a un intensivista que de conocimiento de alimentación tiene CERO. No había visto el video de Bayter porque por salud mental prefiero evitarlo. Que peligroso es ese sujeto”, compartió el doctor Mauricio Londoño en la red social X.Bueno, ya que tengo su atención y seguidores nuevos a granel: Todo es risas y chistes cuando siguen la dieta Keto del Dr Bayter y las dietas carnívoras y dejan de comer frutas hasta que les da un infarto! Por caridad de nuevo les digo: Háganse los siguientes exámenes Lp(a) ApoB y hablamos”, añadió el especialista.

Doctor Bayter fue atacado en las redes sociales por su polémico consejo -crédito X

Las controversias que surgió alrededor de sus recomendaciones siguió escandalo en las redes: “Me declaro soldado de todos aquellos que dedican su vida a probar que Bayter, Endocrino Rosero y Carlos Jaramillo son una desgracia para las ciencias de la salud”; “El “Dr” Bayter fue el feliz ganador del (anti) Premio #NeuroCheater2024 por la continua divulgación de desinformación relacionada con neurociencia y su vergonzoso manejo de la neuroanatomía y neurofisiología. Agradecemos a una buena alma que se lo haga llegar!”; “Entre esta estudiante de nutrición y el Pechy van a acabar con el Dr Bayter”, son algunos comentarios en las plataformas digitales.