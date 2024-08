Alina Lozano se refirió a la polémica entre Laura Acuña y Diego Serna: “¿Quién es ella?”

Alina Lozano le tiró a Laura Acuña en un en vivo - crédito @lauraacunaayala y @lozanoalina/IG

En las últimas horas, las redes sociales están girando en medio de la controversia que se generó alrededor de Alina Lozano y Laura Acuña.

De acuerdo con lo que se ha podido conocer es que el conflicto, que se está viralizando, no tiene nada que ver con un problema que hubiera ocurrido entre las dos mujeres, de hecho, todavía hay dudas sobre lo que ocurrió entre las dos, pero lo que sí es real son las fuertes reacciones de Alina contra Laura.

En los comentarios que hizo la actriz, le tiró a la presentadora por haberse referido al trabajo en la televisión de un menor de edad, ya que eso sería a lo que se refirió Acuña en la entrevista que le realizó al actor Diego Serna.

Alina Lozano criticó a Laura Acuña por comentarios que hizo sobre Diego Serna - crédito @lozanoalina y @lauraacunaayala/IG

La reacción de Alina Lozano en la que expresó su descontento y con la que generó controversia, se dio en medio de una transmisión en vivo. Allí, la actriz de la primera temporada de Pedro, el escamoso habló sobre la forma en la que se llevó a cabo dicha conversación, argumentando que su colega fue tratado de manera irrespetuosa, y defendió la idea de que estas situaciones hay que exponerlas.

Es por esto que invitó a denunciar este tipo de acciones, ya que considera que todos los seres humanos deben ser tratados de manera adecuada, especialmente en estos formatos a los que acceden para que les hagan preguntas de su vida.

“En La sala de Laura Acuña [...] Yo soy de la opinión de que ese tipo de cosas hay que denunciarlas, porque para eso están las redes, y todos los seres humanos merecemos respeto. No nos invitan a un sitio así para que nos traten mal. Dieguito, vea, a mí me pasa eso y yo hubiera formado un, ja [...] Muy intuitivamente me han invitado allá y yo no he ido porque, amigos, a mí me llega a pasar eso, y se forma, mejor dicho, vuela la que sabemos al zarzo porque yo armo un, mejor dicho”, empezó diciendo la creadora de contenido.

Alina Lozano habló de polémica por entrevista de Laura Acuña y Diego Serna y aseguró que la han invitado al formato de entrevistas de la presentadora y que se ha negado a ir - crédito @influencer0924/TikTok

En ese momento, varios de los usuarios que aparecían conectados a la transmisión de la actriz le empezaron a escribir comentarios en los que le dejaban saber lo que al parecer habría dicho Acuña, por eso Lozano reaccionó y le tiró a la presentadora.

“Que por ser menor de edad no merece ser actor, o sea, quién es ella”, puntualizó Alina Lozano.

Aunque en su momento Lozano quiso dejar mostrarse a favor del gremio actoral y mostrar su posición frente a las entrevistas que les hacen a las personalidades del mundo del entretenimiento, hubo varios internautas que se manifestaron asegurando que esta situación solo se trataba de una polémica y que los hechos nunca pasaron, incluso, la entrevista de la que estaría hablando la influenciadora no aparece publicada en el canal de YouTube de Laura Acuña.

Por su parte, hubo quienes tomaron el acto como positivo, pues Lozano estaría defendiendo a Diego Serna, como también algunos defendieron el trabajo y proceso profesional que ha tenido la también modelo, ya que ha participado en diferentes formatos que la han preparado para las nuevas oportunidades profesionales que se le han presentado.

“Todos dicen polémica entre Diego Serna y Laura acuña, pero no dicen que polémica ni cuál es la entrevista o que fue lo que pasó, sean serios, eso es mentira”, “Laura lo está haciendo espectacular en sus entrevistas. No sé por qué le están tirando”, “Pero es Laura Acuña, qué se puede esperar de ese personaje, sin comentarios”, “La gente sigue tirando y ni sabe de qué hablan o quién es el personaje. No más, las entrevistas de Laura son chéveres”.