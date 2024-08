Natalia Ponce reveló cómo conoció al hombre que se obsesionó con ella y la atacó con ácido: “Mi novio me advirtió”

El episodio completo sale el miércoles 28 de agosto donde se conocerán nuevos detalles del hecho - crédito @nataliaponcedeleon / Instagram

Sin duda, Natalia Ponce de León se convirtió en uno de los rostros de la violencia de género en el territorio nacional, debido a que fue atacada con ácido por parte de un sujeto que la hostigaba. La historia de la joven se ha convertido en una insignia para evitar estos delitos, por lo que reveló nuevos detalles sobre su caso en el pódcast Los hombres sí lloran del actor Juan Pablo Raba.

Natalia dio a conocer cómo conoció al sujeto que la atacó y las advertencias que recibió por parte de su pareja sentimental del momento, pues fue una de las personas que vio las alertas alrededor del autor de este lamentable caso.

Los hechos ocurrieron en 2014, cuando ella tenía 24 años, y el agresor fue identificado como Jhonatan Vega, a quien ella califica como un sujeto “problemático” y que, desde el primer momento, estuvo obsesionado con ella.

“Cuando Jhonatan se cruzó en mi vida, yo tenía 18 o 17 años, en una época en la que estaba en la fase más rumbera de mi vida. Ya sabía que él era un tipo problemático; mi novio me había dicho que era un pasado con drogas, mujeres y todo lo oscuro. Pero no tenía idea de quién era Jhonatan Vega. Se cruzó en una fiesta cuando yo tenía 18 años. Fue la primera vez que lo vi; me pidió marihuana y yo le respondí, ‘¿Qué va, pirobo? Yo no fumo marihuana’ Mi novio me advirtió que no me metiera con ese tipo, que era oscuro”, declaró Natalia Ponce de León.

Este adelanto de la entrevista desató todo tipo de reacciones, pues todos sus seguidores están a la espera de la transmisión del episodio completo, que será durante la jornada del miércoles 28 de agosto de 2024.

Ponce de León también dio a conocer detalles de cómo eran sus rutinas antes del ataque que le cambió la vida por completo: “En mi adolescencia fui extremadamente rumbera, con fiestas, música electrónica, éxtasis y trago. Siempre he sido algo rebelde y peleonera”.

Sobre su agresor también aseguró que no tenía mayores detalles de su vida cuando se presentó esta situación: “Conocí más sobre Jhonatan a través del libro que escribió Martha Zoto. Le pedí a Martha que incluyera un capítulo sobre Jhonatan: ‘¿Quién es Jhonatan Vega? ¿Por qué se obsesionó tanto conmigo?’ Fue entonces cuando comencé a entender un poco más sobre él. Hay una gran diferencia entre estar loco y ser una persona malintencionada. Jhonatan tiene su propia historia de locura”, declaró.

Del mismo modo, contó que su agresor fue abandonado por su madre desde que tenía ocho años y que tiene un hermano que vive en Argentina y que “lo odia”. “La mayoría de los victimarios han experimentado algún tipo de violencia para llegar a cometer estos actos”, reiteró.

Jhonatan la acosó por años

El agresor de Natalia Ponce de León intentó acercarse a ella en repetidas ocasiones, la perseguía y estaba atento a todos sus movimientos. Ella se fue a estudiar a Londres y ni siquiera esto detuvo a Jhonatan Vega, que se inventó todo un romance que jamás ocurrió y aseguró que salieron en repetidas oportunidades, lo que no era cierto.

Ella regresó en febrero de 2014 y el 27 de marzo fue el día en el que el sujeto la atacó después de llegar a su edificio y esperar mientras que el portero la llamaba a la recepción. Al verla, le lanzó un litro de ácido en su rostro y ella estuvo a punto de morir.

Natalia pasó por decenas de cirugías y se convirtió en una insignia de la violencia de género, por lo que se creó una ley en su nombre para endurecer las penas en contra de los agresores. Entre tanto, Jhonatan fue condenado a una pena de 21 años.