Nicole Santamaría recordó que trabajó vendiendo galletas en Estados Unidos: “No me da pena decirlo”

La nueva producción del Canal Caracol ha puesto en el centro de la conversación, los temas que escondían los reinados de belleza hace más de tres décadas. Klass 95, nombre de la novela, también tiene a los internautas atentos a las historias que tienen sus protagonistas antes de convertirse en actores y alcanzar la fama en el país.

Este fue el caso de Nicole Santamaría, protagonista de esta novela que reúne a las mujeres más hermosas para formar parte de la historia que cuenta con tintes biográficos, lo que verdaderamente ocurría detrás de una de las agencias de modelaje más importante del país. En entrevista con la revista Vea, la actriz que da vida a Shaio Domínguez, recordó las dificultades que enfrentó a su llegada a los Estados Unidos buscando un mejor futuro y abrirse camino en Hollywood.

Según recordó en la publicación, Santamaría vive desde hace varios años en Los Ángeles, California, en busca de consagrarse en el mundo del entretenimiento internacional, pero este camino no ha sido fácil. En la conversación, aseguró que durante unos meses logró sostenerse con ahorros que llevaba desde Colombia, pero cuando el dinero comenzó a escasear enfrentó una difícil situación.

En medio de su deseo de quedarse viviendo la experiencia completa en búsqueda de su gran sueño, le pidió a su mánager que no la postulara a ninguna producción para presentar casting. Pero esto no fue único que vivió, pues también pasó por su cabeza la idea de regresarse para Colombia, pero su objetivo era claro y ahí encontró la fuerza suficiente para conseguirlo.

Fue allí donde se presentó la primera oportunidad de empleo en Estados Unidos, un trabajo en una fábrica de galletas: “Yo era la encargada de las ventas por Internet … Tampoco estaba hablando inglés ni yendo a castings, lo único que hacía era ir a clases de actuación en las noches”, recordó la actriz y haciendo énfasis que tuvo varias crisis en las que incluso, llegó a llorar desconsoladamente.

Aunque las clases de actuación “eran un respiro”, tiempo después logró abrirse camino en otro trabajo como anfitriona en un hotel, donde conoció a más personas como ella que soñaban con convertirse en actores. Incluso, recordó que, trabajando en el lugar, varias personas la reconocían por producciones colombianas en las que participó, preguntándole que por qué había abandonado el país y su carrera.

“La gente me ve y me pregunta, pero ‘¿usted qué hace aquí?’. Yo les digo: ‘trabajando’. No es algo que me avergüence, por el contrario, me parece bonito, inspirador. Todos trabajamos”, agregó para el medio antes citado.

Finalmente, confesó que regresará a Los Ángeles en busca del sueño de llegar a trabajar en Hollywood, haciendo énfasis en que por el hecho de que acaba de protagonizar una serie no va a seguir trabajando por conseguir lo suyo: “Aquí nadie es más o menos que nadie, y hay que pagar cuentas”, concluyó.

Cuánto paga de arriendo Nicole Santamaría

Pese a ser famosa en Colombia, a Nicole no le dio pena ejercer como niñera, mesera, además de pasar por hoteles y hasta asistente personal. No obstante, luego de pasar por tantos trabajos duros por más de dos años y medio, decidió contactarse con su mánager en Colombia para reactivar sus proyectos aquí, fue así como regreso a la televisión nacional.

“En Estados Unidos se vive apretado y toca buscar las maneras para conseguir permanecer allá mientras se abre campo en el medio. Un arriendo ronda los 1.500 a 2.000 dólares, lo que hace complicado tener otras comodidades, pues eso en plata colombiana son unos ocho millones de pesos”, agregó.