Jorge Rausch reveló su rutina para no subir de peso mientras graba ‘Masterchef Celebrity’: “No desayuno”

Jorge Rausch reveló a sus seguidores la estricta rutina que sigue para no subir de peso y mantenerse en forma mientras graba Masterchef Celebrity, debido a que durante todos los retos debe probar cada uno de los platos que preparan los concursantes.

Además del ejercicio, el chef bogotano que lleva nueve temporadas como juez en el reality culinario destapó su secreto para no aumentar kilos ni ver afectada su alimentación durante el rodaje del programa de cocina en el que actualmente quedan doce famosos en competencia.

Pese a que Jorge Rasch confesó no ser muy fanático de hacer ejercicio, pero menos de ir al gimnasio, desde hace casi cuatro años que decidió hacer un cambio en su vida no solo para lucir mejor, si no que también buscó mejorar su salud. Fue así como el chef bogotano de 54 años de edad, decidió adecuar un espacio en su casa y equiparse con lo necesario para seguir una rutina a su ritmo.

Sin embargo, pese a que el juez de Masterchef Celebrity presume en redes que realiza juiciosamente sus ejercicios, optó por tener el acompañamiento y la asesoría de un entrenador personal que lo guie profesionalmente para aumentar el nivel, puesto que durante los meses que debe grabar el reality de cocina su metabolismo cambia por el exceso de comida que debe probar, sumado a la mezcla de alimentos a la que somete a su organismo.

“Una vez que me confirman el inicio de un a nueva temporada, me voy preparando semanas antes de iniciar grabaciones, sobre todo porque los primeros días son los más complicado debido a que están todos los participantes cocinando”, comentó el chef antes de revelar cómo hace par no engordan comiendo tanto en el programa culinario.

“Lo primero es que esos meses me pongo super juicioso con el ejercicio a pesar de las largas jornadas de grabaciones, lo segundo en que no desayuno, yo llego al canal con el estómago vacío y por último no vuelvo a cenar, ya me me voy a la cama con lo que probé en la cocina del programa”, agregó sobre su estrategia para aguantar tanta comida en un solo día.

Así se mantiene en forma Jorge Rausch

Desde que el ejercicio entró a ser parte del estilo de vida saludable del jurado que ha estado todas temporadas de Masterchef, Jorge no ha declinado en su meta por mantener un peso ideal, así como también se empeñó en conseguir una figura apariencia atlética.

“Pecho tríceps - espalda bíceps hombro - pierna cuádriceps. Descanso y nuevamente, pecho tríceps - espalda bíceps - hombro - pierna isquios. Descanso”, escribió sobre la secuencia y las series que sigue.

En una serie de historias publicadas en su cuenta oficial de Instagram en la que suma más millón y medio de seguidores, Rausch compartió cómo sigue al pie de la letra cada indicación de su exigente entrenador. “De esos ejercicios que mi coach sabe que odio, pero a él no le importa, al contrario, disfruta verme sufrir”, comentó entre risas el chef.

Con una dedicación ejemplar, Rausch se mostró en su gimnasio, siguiendo meticulosamente las recomendaciones de su entrenador personal. La primera historia destacó su enfoque en el entrenamiento del tren inferior, una parte esencial de su régimen para asegurar un cuerpo en óptimas condiciones. El chef se centró en ejercicios específicos para fortalecer piernas, pantorrillas, glúteos y abductores, demostrando su compromiso con un estilo de vida saludable.

Con cada serie, la cual ejecutó con precisión y esfuerzo, reflejando no solo el interés de Rausch en su bienestar personal, sino también su disciplina y constancia mencionó que espera inspirar a quienes lo ven, puesto que nunca es tarde para comenzar a implementar cambios positivos en el día a día, pero además, que la falta de tiempo no es excusa.

No es la primera vez que Jorge hace alarde su gimnasio personal ni de los resultados que ha alcanzado en estos casi cuatro años, pero en esta ocasión si expuso lo exigente que es su entrenador.