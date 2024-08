Los mejores memes y trinos tas declaraciones de Francia Márquez sobre correo que le “rebotó”: “Eso no es problema mío”

Colombia's Vice President Francia Marquez, gestures during the "Responsible Digital Future" Forum at EAN University, in Bogota, Colombia, August 15, 2024. REUTERS/Nathalia Angarita

En medio una citación de control político sobre el presupuesto de la Nación, que se llevó a cabo en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en la tarde del miércoles 21 de agosto de 2024, Francia Márquez, vicepresidente y ministra de la Igualdad, sorprendió con una respuesta que dejó boquiabierto a más de un congresista y, luego, a internautas y público en general.

Al momento de ser indagada sobre los motivos que llevaron a que ella no difundiera un documento en el que se veían cifras del Ministerio de la Igualdad, Márquez respondió que desde su despacho sí se envió la información solicitada a través de un correo electrónico; sin embargo, indicó que los organismos encargados no se percataron de que el mensaje había “rebotado”, razón por la que la situación ya no era “problema mío”.

Márquez fue clara en que el documento se había enviado en horas de la mañana del martes 20 de agosto. De hecho, la funcionaria acudió a la Comisión con una hoja con la que pretendía justificar lo que decía.

“Lo que aquí se ha mencionado no es cierto. Quiero dejar la constancia de que no es cierto que como Ministerio de la Igualdad no se haya dado una respuesta. Aquí está la respuesta y aquí está la constancia de que al correo que tenemos de esta Comisión se envió el día ayer, a las 9:22 de la mañana, la respuesta al cuestionario. Que rebotó. Dos veces lo mandamos. Rebotó. Eso ya no es problema mío, ni del Ministerio”, dijo.

Añadió que “toca revisar qué pasó con eso, pero no se puede decir que no respondimos. Eso no es cierto. Soy respetuosa de la institución, del Congreso. Me citaron. Aquí estoy presente”.

Memes y burlas en redes sociales

Como se suele decir, las redes sociales no perdonan. Y así se lo hicieron sentir los internautas a la ministra de la Igualdad, sobre cuyas declaraciones hicieron sus propias versiones y respuestas con no poco picante y humor, criticando, a su vez, que una funcionaria de dos dependencias del Estado salga con ese tipo de respuestas.

A continuación algunos de los comentarios más peculiares en la red social X:

La respuesta de Francia Márquez

A través de su cuenta de X, Francia Márquez señaló que este tipo de debates y de polémicas en general no pueden ser combustible para fustigar a funcionarios públicos y le mandó una indirecta a la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático.

“Como funcionaria pública, Vicepresidenta y Ministra, respeto profundamente la labor del Congreso de la República. Por lo mismo, alzaré mi voz las veces que sea necesario para defender la labor de las y los servidores públicos, porque no es justo que se diga “trabajen vagos” a quienes le sirven con esfuerzo y compromiso al país. En ningún caso se debe permitir la estigmatización de servidores públicos, menos ahora que se garantiza más participación de las mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, LGBTIQ+ y población étnica que quieren aportarle a la construcción de país”, señaló.

Asimismo, a través de las redes oficiales del Ministerio de la Igualdad se dio un contexto general sobre el motivo de la cita a la que fue llamada Márquez: : “El Minigualdad recibió el jueves 15 de agosto una comunicación en la que se solicitaba información presupuestal del sector igualdad compuesto por: Ministerio, ICBF, Inci, insor. En un procedimiento propio de la Comisión Primera, esta solicitó a algunos ministerios datos para consolidar su informe del presupuesto 2023, 2024 y proyectado 2025. Se trató de una convocatoria para identificar la ejecución y necesidades presupuestales del gobierno nacional en cumplimiento del art. 4 de la Ley 3 de 1992; el término que se dio para responder fue de cinco días calendario que se vencían el 20 de agosto”.