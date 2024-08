Tras la revelación de la nueva novia de Westcol Aida Victoria también fue vista con el que sería su nuevo amor: “Parece empresario de alto riesgo”

Aída Victoria al igual que su ex Westcol habría presentado a su nuevo amor - crédito @danielp2202/Tiktok y @aidavictoriam/Instagram

Aída Victoria Merlano fue vista muy acaramelada en compañía de un misterioso hombre con el que disfrutó e intercambió un par de besos durante el reciente concierto de Marc Anthony en Cali.

Si bien la creadora de contenido barranquillera no se ha pronunciado al respecto ni ha confirmado oficialmente que tenga una nueva pareja, las imágenes que circulan en las redes sociales la muestran bastante romántica con quien sería su nuevo amor, pues al notar la presencia de la cámara no se ocultó.

Según las imágenes la influencer estaría dándose una oportunidad tal y como lo está haciendo su exnovio Luis Fernando Villa, mejor conocido en el mundo digital como Westcol, quien confirmó su relación con María Isabel Villa.

Los comentarios en la que claramente se puede ver a Aída abrazada e intercambiando besos en la mejilla y oído del sujeto algunos usuarios en redes sociales señalan que el hombre en cuestión es nada más y nada menos que Esteban Manzaneda, hermano menor de la joven creadora de contenido, No obstante, para otros es evidente que se trata de un nuevo romance por las demostraciones de afecto que hay entre la pareja mientras el artista salsero interpreta el tema Flor pálida.

“Por qué guardar luto a una relación que no funcionó? Bien por ella 🤙🏻”, “así me gusta ,para que le duela a ese enano”, “X lo menos esta mejor q Kiko”, “ella es de gustos exóticos 😂”, “Al que le van a dar le guardan por eso no debemos sufrir por el otro, siempre llega alguien 😅”, “Él luto se guarda 3 días, más de ahí es pendejada🥳”, “así es que es, bravo Aída eres mi heroína, a Rey muerto, Rey puesto 👏👏, Dios te Bendiga 🙏🏼” y “por qué guardar luto a una persona que está viva, no entiendo 👏”, fueron parte de las reacciones que tuvieron los cibernautas al video.

Soplan nuevos vientos para Westcol

Tras la mediática y controversial ruptura del influencer y la también empresaria Aída Victoria en la que corrió el rumor sobre una posible infidelidad por parte del streamer, que presuntamente habría tenido un encuentro con otra mujer durante una fiesta en Medellín; Luis Fernando Villa estaría tratando de superar esa situación al dar pistas de una nueva relación.

El creador de contenido fue fotografiado en compañía de una mujer en España, que generó diversas especulaciones en línea. Inicialmente, se pensó que la mujer en cuestión podría ser Aida Victoria, pero esa teoría fue rápidamente desmentida, ya que la identidad de la nueva acompañante fue confirmada como María Isabel Villa.

La nueva pareja de Westcol cuenta con más de 542.000 seguidores en redes sociales, es reconocida por su trabajo como comunicadora social y periodista. Además, tiene una destacada carrera en el modelaje y es conocida por su dedicación al fitness y al estilo de vida saludable, temas que comparte frecuentemente con sus seguidores.

El mismo Westcol destacó recientemente la importancia de María Isabel en su vida, describiéndola como una persona especial debido a su sencillez y constante disposición para acompañarlo en diversos momentos. La relación entre ambos, aunque ha atravesado altibajos, muestra signos de reanudación.

Uno de los elementos más destacados en la relación entre María Isabel y Westcol es el tatuaje que ella se hizo en honor a él, que se trata de una “W”, que es el logo distintivo del creador de contenido. Este detalle no solo simboliza su conexión personal y emocional, sino que refleja el vínculo especial que ambos compartieron anteriormente y que ahora están tratando de retomar.

El dato curioso esta nueva pareja ya cuenta con un pasado amoroso, pues tiempo atrás fueron novios, y aunque su relación enfrentó un período de separación, decidieron darle una nueva oportunidad. El tatuaje sirve como un recordatorio tangible de su historia y el afecto que aún persiste entre ellos, al resaltar la importancia de su vínculo a lo largo del tiempo.