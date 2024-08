Con video denuncian presunta acción racista de dos policías de Cali: “Yo no confió en los negros”

Los uniformados indicaron de manera despectiva que no confían en la población afrodescendiente - crédito Montaje Infobae (Colprensa- captura de pantalla x)

En redes sociales está rondando un video que ha generado gran indignación debido a que se apreciaría un caso de presunto racismo por parte de dos uniformados de la Policía Nacional de la ciudad de Cali. En el audiovisual que está circulando en redes se aprecia como los agentes indican de forma despectiva que “no confían” en la población afrodescendiente.

El hecho se conoció a través de la cuenta de X, anteriormente Twitter, 𝗦𝗘𝗖𝗥𝗘𝗧𝗢 𝘈 𝘝𝘖𝘊𝘌𝘚 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗦𝗔 desde donde indicaron que un joven afrodescendiente le solicitaron a dos agentes atender un caso de atraco, pero los uniformados habrían terminado exigiéndole documentos y realizando los comentarios discriminatorios.

Según se observa en el video, los uniformados cuestionaban al civil por no haber detenido al presunto delincuente, a lo que el joven respondió que por esa razón había solicitado la ayuda de ellos. Durante el intercambio verbal, el joven pidió a los policías que le devolvieran sus documentos, ya que no comprendía por qué estaba siendo detenido cuando él solo intentaba realizar una denuncia.

Uno de los policías le respondió que, si no quería ser detenido, no debería salir a la calle. Ante esto, el joven reiteró su solicitud, expresando su desconfianza hacia la institución. En ese momento, uno de los uniformados le respondió de manera despectiva, afirmando que “no confía en los negros”.

Al escuchar los cuestionables comentarios discriminatorios el joven le indicó al uniformado sobre la Ley 70 de 1993, concretamente el artículo 33 que se pronuncia respecto al racismo, a lo que respondió despectivamente.

“El Estado sancionará y evitará todo acto de intimidación, segregación, discriminación o racismo contra las comunidades negras en los distintos espacios sociales, de la administración pública en sus altos niveles decisorios y en especial en los medios masivos de comunicación y en el sistema educativo, y velará para que se ejerzan los principios de igualdad y respeto de la diversidad étnica y cultural. Para estos propósitos, las autoridades competentes aplicarán las sanciones que le corresponden de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Policía, en las disposiciones que regulen los medios masivos de comunicación y el sistema educativo, y en las demás normas que le sean aplicables”, artículo 33 de la Ley 70.

Otro aspecto cuestionable es que, cuando se le pidió al uniformado que hizo los comentarios discriminatorios que mostrara su identificación visible, este respondió negativamente, elevando la voz y evadiendo explicar por qué había hecho un comentario racista.

“CALI - “YO NO CONFIO EN LOS NEGROS” Fue la expresión que lanzo un @PoliciaCali a un joven de la comunidad afrodescendiente quien minutos antes les había llamado la atención a los uniformados por no atender un robo que estaba sucediendo frente a sus narices mientras ellos chateaban en sus celulares, igualmente los policías le reprocharon al joven caleño por no evitar el robo si el lo estaba presenciado a lo que el respondió QUE LLAMO A LA POLICÍA, osea a ellos que estaban en el lugar (SIC)”, se aprecia en el perfil de la denuncia junto al video que prueban las palabras del agente.

El video ha generado indignación en los usuarios de X quienes cuestionan eufóricamente la actitud discriminatoria de los uniformados.

Los policías en Colombia acusados de comentarios racistas enfrentan consecuencias disciplinarias y penales. Según la Ley 1015 de 2006, podrían ser suspendidos, destituidos o inhabilitados. Penalmente, la Ley 1482 de 2011 establece penas de prisión de uno a tres años y multas por actos de discriminación racial. Además, si los comentarios incitan al odio o la violencia, las sanciones pueden ser más severas.