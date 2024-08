Tensión en ‘MasterChef Celebrity’: Caterine Ibargüen criticó a Dominica Duque por no cooperar

Durante un episodio del programa culinario, Ibargüen manifestó su molestia con Duque por no contribuir en la preparación de los alimentos en un reto anterior - crédito Prensa RCN

Durante el episodio del sábado 17 de agosto de MasterChef Celebrity, Caterine Ibargüen junto con Carolina Cuervo y Cony Camelo protagonizaron una tensa discusión dirigida hacia Dominica Duque. La polémica se intensificó cuando la exdeportista olímplica expresó su molestia por la falta de cooperación de la periodista en un reto anterior y reveló que Dominica no había saludado antes de ingresar al reto de eliminación.

El reality gastronómico del canal RCN, que se ha ganado el corazón de los colombianos y es conocido por la participación de destacados jurados como Adria Marina, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, se encuentra en el centro de la controversia debido a las actitudes mostradas entre sus participantes.

Durante el episodio, el reto de eliminación captó la atención desde el inicio, con Ilenia Antonini, Jacko, Franko, y Roberto Cano entre los nominados. Finalmente, Cano fue eliminado debido a que su plato presentó deficiencias que ya habían sido señaladas anteriormente por los jurados.

Sin embargo, fue durante un momento de descanso en el conjunto del programa cuando estallaron las críticas hacia Dominica Duque. Ibargüen no dudó en señalar que la actual pareja sentimental del también concursante Alejadro Estrada, no mostró suficiente esfuerzo durante un reto por equipos, señalando que, mientras ella pelaba varias papas, Duque sólo había terminado una. Esto también se extendió a la preparación de la carne utilizada en el reto, lo que generó aún más molestia en la atleta. Adicional a ello, la medallista también criticó que en el momento de llevar la comida a los comensales, Dominica “ni siquiera saludó”, resaltando la falta de cortesía de su compañera.

En paralelo, Carolina Cuervo también intervino, destacando que la competencia debía centrarse en la cocina y no en las interacciones humanas: “Esto es un concurso de cocina, no un concurso de interacción humana donde ver como jodo al otro”, afirmó la actriz.

A pesar de la evidente molestia de sus compañeras, Dominica Duque trató de restar importancia a la situación. En una entrevista privada, en medio de risas, comentó: “Esto apenas empieza, chicas. Chao, me voy, se quieren deshacer de mí”. Sin embargo, es notable que algunos compañeros no están de acuerdo con su permanencia en el concurso, argumentando que Duque no ha demostrado suficiente capacidad. Roberto Cano, recién eliminado, destacó que tanto ella como Franko aún tenían mucho que demostrar para seguir en la competencia.

El descontento entre los televidentes

La polémica trascendió a las redes sociales donde los especatdores del porgrama de cocina no tradaron en expresar su punto de vista: “Caterine y Cuervo pierden simpatizantes con esa gavilla rabiosa contra Dominica… La altura del programa entró en picada. Otra vez dividiendo audiencias, cuando lo q se busca es el disfrute q genera la cocina”; “Ni Franko ni Dominica son los mejores pero te digo que la actitud de los demás en contra de ellos es horrorosa!”; “Nunca pense que iba a decir esto pero que fastidio Ibargüen, una persona que habla desde su privilegio sobra. Y odio con mi corazón a Cony, que detestable persona y Carolina es igual”, son algunos de los comentarios que se destacan en X.

Es de mencionar que, sin lugar a duda, desde su primer temparada hasta la actual, MasterChef Celebrity Colombia ha sido un éxito para el canal RCN durante más de dos décadas gracias a su capacidad para ofrecer contenido fresco y variado. No obstante, esta reciente tensión entre los participantes ha añadido un componente dramático adicional al competitivo entorno culinario del programa. Cabe agregar que según los avances del programas, las tenciones entre Cony Camelo y Franko Bonilla podrían aumentar, caldeando así el ambiente en la afamada cocina.