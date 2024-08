Este fue el curioso deseo de la suegra de Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio, en su fiesta de cumpleaños

Mamá de Yeferson Cossio pidió particular deseo - crédito @Enlamovidacol/Instagram

Uno de los creadores de contenido más polémicos es sin duda Yeferson Cossio, que ha sido criticado por su cirugía de alargamiento de piernas, extravagancias, lujos y la cantidad de dinero que ostenta y presume; sin embargo, también ha sido exaltado por sus obras sociales en el país.

Luego de terminar su relación de diez años con Jen Muriel, Yeferson Cossio inició un romance con Carolina Gómez, una joven que se dedica a la creación de contenido. Este cambio, en su momento, provocó toda clase de comentarios en los que indicaban que Gómez era “puro plástico”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Yeferson Cossio mantiene una sólida relación con la creadora de contenido paisa Carolina Gómez - crédito @yefersoncossio/Instagram

Precisamente, el jueves 15 de agosto, la influencer paisa cumplió sus 21 años de edad, por lo que su novio decidió celebrar por todo lo alto el acontecimiento con una fiesta temática emulando las típicas celebraciones de 15 años en varios países de América. En el evento estuvieron presentes los amigos más cercanos de los creadores de contenidos y algunos familiares.

Al término de la celebración, la suegra de la joven paisa decidió felicitarla por su cumpleaños, pero, además, pidió un particular deseo que provocó reacciones de todo tipo. “Que Yeferson le volee sin mente para que salga la niña”, afirmó. Al comentario de su mamá, Cossio no dudó en lanzar un comentario sobre los gustos en la intimidad de su pareja.

“Se nota que la mamá de Yeferson ya quiere ser otra vez abuela”, “Cossio no puede con su humor ni en los momentos más emotivos. Me pregunto qué habrá dicho para que Cintia tuviera que mutearlo”, “Lo de la nieta fue inesperado, pero lo que más me intriga es lo que dijo Yeferson. ¡Que alguien nos cuente qué fue!”, “La mamá de Yeferson no pierde el tiempo, ya quiere nietos. A ver si Carolina le toma la palabra (sic)”, indicaron algunos internautas.

La mamá de Yeferson Cossio vivió violencia intrafamiliar

A principios de marzo de 2024, Cintia Cossio, influencer y hermana de Yeferson Cossio, abrió su corazón durante una entrevista con Eva Rey, relatando los eventos dramáticos de su niñez marcada por la violencia intrafamiliar. La entrevista, conducida por la periodista española, ofreció un vistazo a los dolorosos recuerdos que Cossio ha cargado durante años y que han dado forma a su vida y carrera.

La madre de Cintia, Luz Dary, enfrentó múltiples situaciones violentas mientras criaba a sus hijos. Durante un largo período, Luz vendía dulces en buses de servicio público para sostener a su familia, recordó Cintia. Ahora tanto ella como su hermano han utilizado su éxito en las redes sociales para brindarle a su madre placeres y comodidades que ella no pudo tener en su juventud.

Cintia Cossio contó en una entrevista cómo fue su infancia - crédito @soycintiacossio/Instagram

El punto culminante de la entrevista fue cuando Cintia relató un traumático episodio de violencia que sufrió su madre por parte de una expareja. Cintia recordó que tenía seis años y que, durante una fiesta navideña, escuchó un escándalo y gritos llamando a su madre. Al llegar al lugar del conflicto, quedó impactada al ver el rostro de su madre desfigurado. “Esa cara llena de sangre, era como un monstruo,” expresó Cintia, describiendo el horrendo estado en el que había quedado su madre tras recibir golpes en el rostro.

Estos eventos profundamente dolorosos formaron la base de una niñez carente de amor para Cintia y su hermano Yeferson. Su madre, Luz, trabajaba constantemente, mientras que su pareja y padre de los Cossio desapareció de sus vidas por un tiempo, dejándolos enfrentar el hambre y la soledad. “Un día estás vendiendo confites en los buses, y al otro tus hijos te dan una mega casota. La vida da muchas vueltas y Dios pesa los corazones”, indicó Cinthia en su momento.