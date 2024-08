Alcalde de Istmina, Chocó, afirmó que no ha recibido ayuda del Gobierno nacional para atender el paro armado del ELN

Alcalde de Istmina Jaison Mosquera pide ayuda por parte del Gobierno nacional para atender el paro armado del ELN - crédito Jaime Saldarriaga/REUTERS

Por la crisis humanitaria que se vive en Istmina, Chocó, a causa de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, así como por el paro armado del ELN, el alcalde de ese municipio, Jaison Mosquera, sigue solicitando ayuda al Gobierno nacional.

En conversación con Semana, el mandatario local aseguró que a la fecha no han recibido ningún respaldo por parte del Gobierno, pese a su reiterados llamados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“La verdad estamos muy tristes, muy angustiados, esta es la fecha en que no he recibido respaldo del Gobierno nacional. El ELN dio una tregua desde este 16 de agosto hasta el 21 para que los organismos de socorro hicieran acompañamiento y llegaran al territorio para llevar medicamentos y alimentos. Nos estamos preparando para eso con los pocos recursos que tengo, ya estoy coordinando a ver cómo envió las brigadas de los equipos médicos y alimentos para las comunidades”, indicó Mosquera.

Alcalde de Istmina, Jason Mosquera - crédito Jaison Mosquera Sánchez-Alcalde/Facebook

El mandatario de Istmina afirmó que la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, brindará ayuda al municipio, algo que ya realizó. Por tal motivo, Mosquera pidió nuevamente la presencia activa del Gobierno nacional “para mitigar este desastre”.

“Le he pedido a la Dian que nos done esa ropa que ellos incautan y tampoco hemos recibido respuesta. En realidad, sí continúo solo, ese es mi desespero, esta es una situación muy profunda, muy dura, yo no sé qué hacer en estos casos”, indicó Mosquera.

Y agregó: “Ya se me salió de las manos, no puedo atender esta situación con los recursos que percibo de las transferencias, no alcanzo, no tengo recursos para atender a las víctimas generadas por los diferentes paros que van hasta la fecha en Istmina. Como no hemos recibido respuesta de nada, nos toca a nosotros atender cada paro y van seis en ocho meses”.

De acuerdo con la Gobernación del Chochó, la colaboración para el municipio de Istmina “consisten en kits completos de alimentos y productos de aseo, dirigidos a las personas que han sido desplazadas por la reciente amenaza de violencia”. Los kits fueron entregadas a 33 familias refugiadas en la casa Acadesan, ubicada en Istmina.

Gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, entregó los primeros kits para el municipio de Istmina - crédito Delegación de Paz del Gobierno de Colombia

La Gobernación del Chocó precisó que “han sido asignadas a familias que se encuentran albergadas en casas de familiares tras ser desplazadas desde sus corregimientos situados aguas abajo del río San Juan. Asimismo, se prestará apoyo a aproximadamente 60 familias refugiadas en Negría. Estas ayudas son cruciales para mitigar el impacto del conflicto en la población civil, garantizando su acceso a recursos básicos en medio de esta situación de emergencia”.

Jason Mosquera aseguró que el martes 20 de agosto de 2024, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, estará en el territorio para atender la situación.

El alcalde de Istmina aseguró que el paro armado del ELN ha dejado a tres personas muertas, entre ellas, una menor indígena. Por tal razón, afirmó que la situación lo tiene “triste, angustiado, siento que este tipo de cosas no debe pasar, siento que el Gobierno tiene que llegar con obras sociales, darnos la mano”.

“Esto que estamos viviendo no es fácil. Que haya un corredor humanitario por cuatro días no soluciona el problema. En cuatro días vamos a estar nuevamente secuestrados, confinados, con paro indefinido, sin saber hasta cuánto”, precisó Mosquera a Semana.

El mandatario local también pidió realizar diálogos de paz, pero desde los territorios más afectados, motivo por el cual precisó que muchos no quieren seguir viviendo esa situación, quieren “ser libres”.

Jason Mosquera también hizo un llamado a las multinacionales para que aporten con productos no perecederos, con el objetivo de poder alimentar a la población. Asimismo, se refirió a las peticiones que está haciendo el ELN para levantar el paro armado.

El paro armado del ELN ha dejado a tres personas fallecidas, entre ellas, una menor indígena - crédito Albeiro Lopera/REUTERS

“Lo que han manifestado es que quieren sentarse con el Gobierno. En el audio que ellos envían aducen que el Gobierno no les está poniendo atención”, puntualizó Mosquera.