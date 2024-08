⁠Yeimy Vargas habló de su actual situación sentimental y cómo es su relación con su exesposo el actor Jair Romero

La expareja de actores tuvieron una relación que duró 10 años y dejo a dos pequeños - crédito @yeimypv - @jaoromero/Instagram

La exreina de belleza, modelo y actriz Yeimy Paola Vargas y Jair Romero, cantante y actor, mantuvieron una relación durante 10 años y de su amor nacieron sus dos hijos: Joshua y Jeyko Romero Vargas. La expareja, que nació su amor en la serie en las grabaciones de la bionovela El Joe, la leyenda, donde ambos trabajaron, decidieron separarse en diciembre de 2020.

Después de 4 años, la cartagenera en diálogo con Infobae Colombia reveló cómo es su relación actual por el bien de sus hijos: “Jair es el papá de mis hijos y es un papá presente con los niños, se los lleva todos los fines de semana cuando puede porque obviamente el trabajo, a veces no lo deja a uno y entonces uno aprovecha cuando no está trabajando, pero no es una relación de dos personas que aman a sus hijos y que están listos y prestos para educarlos, esa es nuestra relación solamente en eso quedamos”, expresó la actriz.

Yeimy Vargas, que recientemente participó en la serie del canal RCN Rojo carmesí junto a Laura de León, indicó que mantener una relación en el medio televisivo, donde la mirada pública siempre está a la expectativa, es muy difícil: “Si, es complicado y complejo cuando ambos no tenemos claro lo que vamos a hacer. Yo creo que bueno también es la edad, no igual uno madura y creo que si uno lo tiene claro, en qué momento estamos de la vida o de la carrera, creo que se puede solucionar, se puede hablar y se puede llevar, pero si no, yo creo que es muy difícil porque imagínate los dos es lo mismo y uno por allá y el otro por acá, es complicado”.

La modelo cartagenera también aclaró en este medio que se encuentra soltera y que en estos momentos se encuentra enfocada en la crianza de sus hijos y el crecimiento de su carrera artística: “Muy bien, yo llevo cuatro años sola, tranquila, sanando. Quise tener ese momento de tranquilidad de reconocerme, de encontrarme, de mirar de pronto los errores que uno comete o que por cualquier momento uno se adelanta”.

La virreina nacional en 2003 del Concurso Nacional de Belleza (CNB) dio a entender que por la presión de tener una familia, se adelantó y por esa razón en la actualidad disfruta su vida de soltería: “De pronto por la presión de decir: ‘me quiero casar, quiero tener hijos’, se adelanta a muchas cosas, entonces me he tomado como este tiempo de sanar de estar tranquila y así voy, todavía no tengo una pareja, todavía no estoy con nadie, estoy soltera, disfrutando de mis hijos, disfrutando de mi tranquilidad, de mi trabajo y de lo que estoy haciendo. Ya vendrá y estaré preparada para eso”.

En cambio, el actor que le dio vida al salsero cartagenero Joe Arroyo en la serie del canal RCN, Jair Romero, desde hace meses está relacionado con la actriz y actualmente participante de MasterChef Celebrity Nina Caicedo por unos videos que publica en sus redes sociales. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado los rumores y solo afirmaron que tenían una buena amistad.

La exreina, por su parte, prefiere mantener sus relaciones personales y familiares alejadas de las redes sociales y solo muestra lo que quiere en sus cuentas oficiales: “Toda la vida me he mantenido así, es bonito cuando no dejas entrar, sino hasta cierto punto, a las personas, porque cuando tú empiezas a mostrar tanto, le estás dando la entrada a esas personas a que hablen de tu vida, a que estén ahí entonces yo siempre me he cuidado mucho en eso y muestro hasta donde yo quiero que vean, entonces siempre como que muestro mi parte de la familia, mis hijos y todo lo demás lo he cuidado mucho. Creo que la gente no sabe mucho de verdad de mí, solo lo que yo muestro entonces quiero mantenerlo así porque a mí me encanta, pues tener esa privacidad y esa tranquilidad porque a veces pues la gente se mete más de la cuenta”, concluyó en su entrevista con Infobae Colombia.