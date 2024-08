Una concejal de Bogotá denuncia que además de racionamiento de agua, el Concejo de Bogotá se quedó sin papel higiénico

A través del video en su cuenta de X, la concejala denunció la falta de papel higiénico - crédito @VargasSilvaMV/X

La concejal del Partido Liberal María Victoria Vargas ironizó en sus redes sociales sobre la reciente escasez de papel higiénico en el Concejo de Bogotá.

En un video difundido a través de sus plataformas, Vargas relató la incomodidad porque en el lugar donde se ejerce control político sobre la Alcaldía Distrital, no hubiera papel higiénico disponible en los baños. “Llevamos cuatro días sin papel en los baños”, enfatizó.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En el video, Vargas escenificó una llamada telefónica simulada para ilustrar la situación, diciendo: “No me haga reír, no sea boba, no se ha perdido el papel, no es que se lo esté llevando nadie. Lo que pasa es que acá en el Concejo hace cuatro días no ponen papel en los baños. Entonces, yo saco dos rollos para darles a todos los de la Unidad de Apoyo Normativo. Casualmente, en el Concejo dejé la constancia”, expresó.

Durante una intervención en el cabildo, compartida en su cuenta de X, lamentó la doble carencia que enfrentan: “Además de racionamiento de agua, también hay racionamiento de papel higiénico en el Concejo”, lo que provocó aplausos entre algunos asistentes a la plenaria.

El metraje denuncia de forma ironizada la falta de recursos sanitarios del recinto - crédito @VargasSilvaMV/X

Para dar más relevancia a su punto, en el dramatizado del video, Vargas entregó un pequeño trozo de papel higiénico a un compañero, diciendo: “Pero poquito, poquito porque estamos en racionamiento”.

Hasta el momento, la Secretaría General del Concejo de Bogotá no ha emitido ningún pronunciamiento en respuesta al reclamo de la concejal. Este episodio ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios han manifestado su asombro y descontento por la situación.

María Victoria Vargas finalizó su intervención reiterando su sorpresa por la falta de insumos básicos en un espacio de tanta relevancia política en la capital del país.