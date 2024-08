Carolina Acevedo de ‘MasterChef’ reveló cómo el dinero afectó su decisión para casarse con su novio

La actrzi reveló la razón por la que decidió no casarse con su novio - @acevedocarolina/Instagram

Carolina Acevedo, actriz y ganadora de Masterchef Celebrity, confesó en una entrevista con Los 40 Colombia la razón por la que decidió no casarse con su actual pareja, el empresario Lucas Jaramillo. Según explicó la artista, la decisión tiene que ver con motivos económicos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Ya me he casado antes, ya tuve vestido blanco, y pienso que más que un matrimonio, es el compromiso de los dos; no creo que me guste la idea de hacer una fiesta, si hacemos algo, que sea para celebrar el amor de los dos; además, es una gastadera de plata, con esa plata mejor nos vamos para Europa”, explicó Carolina.