Jhonier Leal sabría de la existencia de los videos previos a la muerte de su hermano: “¿la Fiscalía puede manejar esas evidencias y borrarlas?”

Existen versiones que indican que la Fiscalía habría escondido el video de la defensa de Yhonier Leal - crédito Jhonier Leal Peluquería

No paran las especulaciones sobre la muerte del reconocido estilista Mauricio Leal y su madre, la señora Marleny Hernández, después de las escabrosas imágenes que salieron a la luz en los últimos días, pues mientras algunos señalan que sería la prueba contundente sobre el asesinato del peluquero, Jhonier Leal asegura que esa sería la prueba reina que demostraría su inocencia.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció un nuevo audio en el que se oye a José Jair Ruiz, conductor del estilista vallecaucano, y uno de los principales testigos contra Jhoniel Leal, en el que confirmaría que el acusado tenía pleno conocimiento de los videos en los que se observa a Mauricio gravemente lesionado y declarando su culpabilidad en el asesinato de su madre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según comentó el trabajador de Leal, Jhonier adelantó reuniones con su abogada en un centro comercial para hacer preguntas relacionadas con el material que había en el celular del estilista.

“El día que salimos de la primera entrevista en la Fiscalía, él se reúne con su abogada, también está el esposo de la abogada Senati (Erika Sanguinetti) en el centro comercial Gran Calima. Entonces ellos se reúnen allí; está Jhonier, está mi persona y Jhonier empieza a preguntarle a la abogada varias veces: ‘abogada, en caso de que el celular de Mauricio lo abra la Fiscalía y ahí haya pruebas, fotos o audios de que él se suicidó, ¿la Fiscalía puede manejar esas evidencias y borrarlas’”, se oye en el audio publicado por el periodista Melquisedec Torres.

El conductor del estilista aseguró que Jhonier Leal preguntó sobre la evidencia que había en los dispositivos de Mauricio y su mamá - crédito @Melquisedec70/X

Además, en la declaración de Ruiz también se escucha que el hoy acusado preguntaba insistentemente sobre el futuro de los bienes de Mauricio Leal, en un intento por conocer si existía la posibilidad de perder la fortuna del estilista y amigo de varias personalidades de la farándula, previendo que fuera capturado por las autoridades.

“Él también pregunta insistentemente que si de pronto él cae a la cárcel, que si él pierde todos los derechos de su herencia. Le dice la abogada que no. Lo otro es que él pregunta que si en caso de que comprueben que Mauricio estaba muy drogado por las pastas que él se tomaba, era posible que definieran que él se suicidó”, comentó el conductor.

Entretanto, la aparición de los nuevos videos ha generado un sinfín de reacciones. Por un lado, la Fiscalía se ha defendido por la omisión del material en las audiencias contras el acusado, mientras que la defensa de Jhonier Leal, a cargo de la abogada Ana Julieth Velázquez, ha decidido reiniciar el proceso judicial.

Velázquez, en un comunicado fechado el 10 de agosto, calificó la imputación como un proceso carente de garantías constitucionales para Jhonier, señalando la omisión de pruebas por parte del ente instructor y varias irregularidades en el proceso.

En el video, la noche antes de la tragedia, se ve al estilista compartiendo con su madre - crédito captura de pantalla video Focus Noticias/CTI de la Fiscalía

La abogada afirma que luchará por demostrar la inocencia de su defendido, quien también expresó su agradecimiento y fe en la justicia a través de una carta dirigida a Velázquez. “Sigo teniendo la fe intacta en Dios, primero que todo, y en su trabajo. ¡Soy inocente. Que sea la luz!”, se lee en una carta escrita a mano por Jhonier Leal.

En la grabación, que tiene una duración de 21 segundos, Mauricio dice de manera pausada: “Ya no puedo más, nadie sabe lo de nadie … Yo me acabo de enterrar cuchillos”. Este video es considerado por algunos como una potencial prueba clave en la investigación en curso, aunque según el abogado de las víctimas, Elmer Montaña, no exonera a Jhonier Leal de su culpa. Montaña señaló que aún se debe determinar si hay otra persona involucrada o si el mismo Mauricio habla sobre unas “sábanas” al inicio del video.

El caso del doble homicidio ha captado gran atención desde que se descubrieron los cuerpos de las víctimas el 21 de noviembre de 2021. La investigación inicial culminó con la captura de Jhonier Leal, quien ha mantenido su inocencia desde su encarcelamiento. Este nuevo video, revelado tres años después del crimen, ha impulsado una serie de reacciones y ha renovado el debate público y judicial sobre el caso.