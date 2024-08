El ‘Tino’ Asprilla le salvó la vida a Héctor Buitrago, de Aterciopelados, en el ‘Desafío’: qué fue lo que pasó

Faustino Asprilla contó cómo salvó al músico Héctor Buitrago de ahogarse en la edición del Desafío 2005 - crédito @desafiocaracol/Instagram - Colprensa

El Desafío XX ingresó a su etapa de desenlace, sorprendiendo a los televidentes con la llegada de dos íconos del fútbol colombiano, Carlos “El Pibe” Valderrama y Faustino “El Tino” Asprilla. Los exfutbolistas se sumaron al programa de Caracol Televisión como capitanes de los equipos que buscan avanzar a la final del famoso reality.

La producción del programa de convivencia aumentó el premio a 1.200 millones de pesos, lo cual ha elevado la competitividad entre los concursantes. Los finalistas se dividieron en dos equipos: el equipo rojo, liderado por El Pibe Valderrama, y el equipo azul, dirigido por El Tino Asprilla. La presencia de estos capitanes cambió la dinámica del reality, ofreciendo momentos memorables y estrategias intensas para obtener el multimillonario premio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Faustino Asprilla participó en la edición 2005 del ‘Desafío’ junto a Carolina Sabino, Héctor Buitrago, Catalina Acosta, Tatiana De Los Ríos y Luigi Aicardi - crédito Fandom

Faustino Asprilla, que ya había participado en la edición de 2005 y 2015, compartió algunas de las experiencias más impactantes que vivió durante su primera aparición en el reality.

Sobre su trayectoria y experiencias en el Desafío, Asprilla contó varias anécdotas, incluyendo una prueba especialmente difícil en la edición de 2005 en Cabo Tiburón, Panamá. En esta prueba, el participante debía cargar con una estructura pesada, y no era tanto el peso del competidor, sino el de la estructura en sí: “Una en la que me tocó cargar con un elemento que era entre dos y cada participante tenía que llevarlo de un punto a otro, pero no era tanto por el peso del competidor, sino el de la estructura”, recordó el vallecaucano en una dinámica de preguntas rápidas con Caracol Televisión.

El exfutbolista también recordó que, en una prueba acuática, le salvó la vida al músico de la banda Aterciopelados, Héctor Buitrago, que estuvo cerca de ahogarse. “Héctor me dijo que yo le salvé la vida en el primer capítulo. Yo arrastré una escalera y él venía pegado atrás, casi se ahoga, lo salvé porque él venía pegado en la escalera. La verdad es que yo nunca me di cuenta”, contó Asprilla.

El músico reveló que Faustino Asprilla le salvó la vida durante una prueba en el ‘Desafío’ 2005 - crédito Colprensa

Asimismo, el exjugador destacó la participación de otros competidores históricos del reality, en su opinión, Juan David Posada y Jonathan Cure son los mejores participantes en la historia del programa: “Yo creo que está entre Juan David Posada y Jonathan Cure, bravísimos los dos” y agregó que recuerda que en la convencía: “Juli, el que mantenía todo el día como prendido”.

Asprilla recordó su participación en la edición de 2005, en donde compitió junto a otras celebridades como Carolina Sabino, Héctor Buitrago, Catalina Acosta, Tatiana De Los Ríos y Luigi Aicardi,: “Los primeros dos días porque no sabía que nos teníamos que levantar a hacer comida y me tocó ir a competir con muchísima hambre, mejor dicho, fue una catástrofe (...) cuando ganamos Playa Alta, en contra de todos los pronósticos, del equipo tan malo que éramos. Estuve allí solo una vez durante todo ese Desafío”, añadió.

Los televidentes opinaron sobre los recuerdos del vallecaucano en el reality: “Súper el Tino y el Pibe me reí anoche con sus cuentos”; “El tino fue por chisme no por competencia”; “Desafío se lució llevando a estos dos jugadores profesionales bueno exfutbolista son excelentes el programa se puso bueno”; “En la llegada salieron a comprar las telas y ya estaba llorando que tenía hambre 😂😂😂😂 fue muy gracioso”; “Le salvó la vida”, fueron algunas reacciones en las redes sociales.

El exfutbolista compartió detalles de su participación en la edición 2005 del ‘Desafío’ - crédito Raúl Arboleda/ Colprensa

El ‘Tino’ Asprilla ha demostrado un estilo de liderazgo particular, siendo auténtico y sin filtros, lo cual ha causado una gran impresión en su equipo, se destaca con sus bromas y su enfoque motivacional lo que ha logrado que los seguidores disfruten nuevamente de su presencia en el programa.

El vallecaucano también se ha mostrado confiado en la capacidad de su equipo para llegar a la final, afirma que su equipo está formado por hombres y mujeres con “tenacidad” y mucha fuerza. Esta confianza, sin embargo, no se extiende al equipo rival, del que ha dicho que “son flojos, ‘El Pibe’ ha tratado de animarlos, pero son un equipo flojo”.