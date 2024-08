Turista denunció nueva estafa en Cartagena: ‘muestra gratis’ de ostras le costó $40.000

De cinco mil en cinco mil, el hombre le dijo que su cuenta ascendía los 40 mil pesos - crédito @OscuraColombia / X

Con todo y que la Alcaldía de Cartagena emitió un decreto en enero del 2024 para ponerle un tatequieto a los casos de estafa a turistas en playas y otros parajes turísticos de la ciudad, las denuncias continúan, como es el caso de una mujer a la que engañó un vendedor para cobrarle de más al colocarle varias ostras en un mismo caparazón que, se supone, era “la pruebita”.

Así lo dio a conocer a través de las redes sociales, notablemente molesta y decepcionada con su forma de hacer dinero: “Mi gente ¿cómo va a ser posible que yo vengo a Cartagena y uno de los vendedores me ofrece una ostra y después me dice que no la bote (la concha) porque después viene otra y otra y otra, en una sola concha que ahora me quiere venir a cobrar”.

De sorbo en sorbo, sin cambiar ni recibir otro caparazón, la turista, también colombiana, recibió una cuenta por 40 mil pesos, 9,93 dólares o 9,04 dólares, al cambio de agosto del 2024, con los que, por cierto, no contaba en ese momento:

“Ahora me la quiere venir a cobrar, luego de enredarme de la peor manera, porque no me habló claro. Supuestamente, era la muestra y ahora me quiere cobrar 40 mil” y continuó:

“Así no se vende, cuando usted llega un lugar y va a vender le dice a la gente que cada ostra cuesta cinco barras. Me engañó ¿Qué tiene que decir?... a punta de engaños no me parece, viejo. A punta de engaños no se vende, mi papá”.

Su estrategia ya habría hecho caer a cientos de turistas los últimos años - crédito @OscuraColombia / X

El vendedor se excusó en que ella siguió comiendo sin preguntarle nada, pero ella se sostiene en que es una artimaña y no una estrategia de venta, como intentó hacerla pasar, cuando lo confrontó con la cámara de su celular mientras rodaba el video denuncia.

“Viene y lo engaña a uno diciéndole que no bote esa (el caparazón) que debajo hay otra y así sucesivamente hasta que sale con que uno ya se comió cinco ostras. A veces vienen y le dan a uno la prueba para engañarlo a uno y ¿cómo se viene a vacacionar acá, cómo se viene uno a relajar si los vendedores lo tratan de esta manera? Cartagena tan hermoso que es spara que lo dañen de esta forma y ahora yo no tengo los 40 mil para pagarle”, lamentó.

Mientras, otras víctimas de esta modalidad insistieron que es bastante antigua y en viajes pasados les hizo perder el interés por La Heroica:

“Este truco es súper viejo, pero la gente no aprende, lastimosamente. Lo mejor es no ir y gastarse la plática en lugares más económicos”, “Los peores enemigos de los vendedores en la playa son ellos mismos”, “Qué hace yendo por allá”, “Pero cuando se les dice que no se ponen altaneros y amenaza”, “Son unas ratas. Sale más barato pagar un hotel con playa privada, porque como dice la señora, así no descansa uno”, “No les da pena. Saben que, a pesar del escándalo, es buen negocio y lo siguen haciendo”.

En redes, visitantes de La Heroica señalaron que es una estrategia antigua que los llevó a perder el interés en la ciudad - crédito Piamonte Turismo

Con decreto emitido en enero, Alcaldía de Cartagena trató de frenar las estafas a turistas

Tras ver un aumento significativo en las denuncias de estafas a turistas, que podrían afectar su la imagen de la ciudad, la Alcaldía de Cartagena, en cabeza de Dumek Turbay emitió el Decreto 003 de 2024, para proteger a los visitantes.

La normativa incluye varias medidas que buscan asegurar que los prestadores de servicios turísticos, así como proveedores y establecimientos comerciales, informen claramente a los consumidores sobre los precios de sus productos y servicios en pesos colombianos.

En enero, la Alcaldía emitió un decreto para proteger a los turistas, sobre todo extranjeros, de estafas - crédito EFE

Y también exige que los impuestos sean incluidos en el valor total de las facturas. En caso de que se descubran múltiples precios, o que existan tachones o enmendaduras en el valor, los compradores podrán pagar el precio más bajo. Además, se busca fortalecer la labor de control, inspección y vigilancia. Para ello, el Departamento Administrativo Distrital de Salud incrementará los operativos de inspección en los establecimientos comerciales para asegurar que presten servicios de calidad.