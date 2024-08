Tiktoker colombiano reveló cómo es trabajar para millonarios en Suiza

Cuando Miguel fue sorprendido por sus jefes, se encontraba realizando labores de jardinería - crédito @ay_miguelito / TikTok

Cada vez son más frecuentes los blogs de colombianos que migraron para encontrar ofertas de empleo más atractivas. Sin embargo, son pocos como el de Miguel, más conocido como @ay_miguelito, quien, desde Ginebra, en la frontera suiza con Francia, compartió una sorpresa que le dio su jefe y que recibió con bastante incredulidad.

“A mí me contrata una señora acá de Ginebra, en una de las zonas más exclusivas para venir a trabajar. Al momento de llegar vi su casa y dije: qué belleza”, explicó, aunque no solo la casa terminaría dejándolo boquiabierto.

“Estaba trabajando en jardinería, muriéndome de calor, sudando como un cerdo y se me acerca la señora para preguntarme si tenía mucho calor. Entonces yo le respondí que, con todo y que tenía gorra y estaba tapado, sí”, recordó, mientras nadaba a orillas del lago Lemán.

El trabajo en Suiza cambió su perspectiva sobre la relación entre jefe y empleado - crédito @ay_miguelito / TikTok

Y es que, a pesar de que en Suiza predomine un clima manso con frio, en la temporada de verano pueden alcanzarse temperaturas de hasta 26 grados centígrados que dificultan los trabajos al aire libre, cuando se acerca el medio día.

Pero este no fue un problema para Miguel, pues su jefa “salió, agarró su Mini Cooper y se fue, no sé para dónde, pero se fue y yo me quedé trabajando. A los veinte minutos regresó y me dijo: Miguel, te compré este short para que vayas y te refresques un poco en el lago”.

Le explicó que debía acompañarlo porque era una playa privada, a la que solo tenían acceso los propietarios del sector, entonces, le abrió la puerta y le contó que los barcos que se veían en el muelle eran de la familia; lo que, con todo y que conocía su poder adquisitivo terminó dejándolo sin palabras.

“Me dijo que no había ningún problema, que reposara durante un rato en el lago, nadara y cuando me sintiera algo más fresco, tranquilo, regresara y continuara el trabajo; lo que me dejó pensando: hay gente que está tan tapada en plata que no sabe qué hacer con ella, pero son tan sencillos que hacen algo como comprarme un short y decirme que me meta al lago porque me ven sin calor. Así es como estoy relajado, facturando y con unas vistas hermosas”, celebró, al encontrar que existen trabajos mucho más humanos y jefes interesados en su bienestar.

Otro colombiano que crea contenido en el exterior explicó como cubre sus gastos de viaje y se mantiene en el viejo continente trabajando solo cuando él quiere

Daniel Giraldo conocido como El Dane, un destacado creador de contenido colombiano, ha compartido detalles sobre su vida en Europa y cómo financia sus viajes por el continente. En un video reciente en redes sociales, explicó su peculiar manera de sustento: trabaja como artista callejero “cada que tiene hambre” y descansa “cuando se lesiona”.

El Dane es fácilmente reconocible en redes sociales y ha revelado que puede llegar a ganar más de un salario mínimo colombiano en un solo día, gracias a sus actuaciones callejeras. En sus presentaciones, suele presentarse acompañado de sus compañeros de baile, con quienes ha logrado establecer un sistema eficiente para costear sus viajes y estadías en los destinos turísticos más visitados.

Además del dinero suficiente como para viajar varias veces en el año, Giraldo ha recibido cuantiosas multas durante sus espectáculos - crédito @soyeldane / Instagram

El sueño de El Dane de “vivir viajando” y generar ingresos en cada lugar que visita, se ha vuelto una realidad. Ha encontrado los lugares más concurridos por turistas en Europa y se establece estratégicamente para sus presentaciones. Los ingresos obtenidos les permiten cubrir gastos de transporte, alimentación y alojamiento en las ciudades a las que viajan.

El objetivo diario que se han fijado con su espectáculo callejero es alcanzar los 500 euros (alrededor de 2.183.671 pesos colombianos). Esta cantidad les permite regresar a sus ciudades de residencia, que en el caso de Daniel Giraldo es Rimini, en la región de Emilia-Romaña, al noreste de Italia.

Con lo reunido, El Dane logró montar su canal de viajes y visitar otros países del viejo continente - crédito @Soyeldane1 / TikTok

Por respeto a otros artistas callejeros, El Dane evita proporcionar una cifra exacta de sus ingresos diarios. No obstante, comentó que “no todos los artistas hacen el mismo dinero, hay quienes no hacen ni la mitad ni un 30% de lo que logramos recaudar con nuestro show”. Sin embargo, aclaró que eso depende de cada persona y que aunque logren su objetivo la mayoría de las veces, no siempre es así.

El trabajo en el espacio público sin los permisos necesarios plantea otro desafío. Tanto El Dane como sus compañeros de baile enfrentan posibles conflictos con la policía, que pueden traducirse en amonestaciones verbales, multas o sanciones, como la confiscación del dinero o del equipo de sonido.