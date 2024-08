‘Pautips’ habló de cómo se siente después de un año de casada y reveló detalles del día a día con su esposo

Paula Galindo habló de su matrimonio y cómo ha sido el año que lleva junto a su esposo - crédito @pautips/IG

A través de la dinámica de preguntas y respuestas que usan varios famosos en Instagram para interactuar con sus seguidores y contar algunos detalles de su vida de los cuales están interesados los fans, Paula Galindo mejor conocida en el mundo de las redes sociales y el entretenimiento como ‘Pautips’, habló de su matrimonio y de cómo ha sido el primer año.

La influenciadora de belleza, moda y estilo de vida saludable anunció su compromiso en noviembre del 2022 con un video en el que se ve a la pareja en París, Francia. La pedida de mano se hizo en un balcón con vista a la Torre Eiffel, donde Ronald Moscoso (su actual esposo) se arrodilló y le preguntó a la colombiana si quería casarse con él.

A finales del 2022, ‘Pautips’ realizó la primera ceremonia, que fue en privado con los pastores de la iglesia a la que asiste, y la segunda celebración ocurrió el 31 de diciembre de 2022, por lo civil. Finalmente, la que se llevó a cabo con sus amigos, familiares y con todos los lujos en Cancún, México.

Luego de un año de matrimonio, Paula Galindo aprovechó su aniversario para enviarles mensajes de amor a su compañero de vida y también para contestarles algunas dudas a sus fanáticos sobre la boda y el tiempo que lleva casada con su esposo.

Fue así como la creadora de contenido compartió imágenes del maquillaje que decidió utilizar para el día de la tercera boda, que fue la oficial y la que tuvo más organización y detalles.

En medio de las preguntas que le hicieron los internautas, hubo una en la que ‘Pautips’ se sinceró y reveló cómo ha sido el primer año de matrimonio junto al colombiano, con quien vive en Estados Unidos. De acuerdo con la publicación, la pregunta fue sobre qué sentía al estar casada y ella contestó que ha sido una temporada de superar retos, conocer otras facetas y aprender.

“Es retante, la fiesta dura poco y la convivencia es en lo que hay que trabajar. Vale la pena el reto si los dos ponen de su parte a diaria por enamorarse, acompañarse y seguir creciendo. Es un proceso como cualquier relación”, aseguró la creadora de contenido.

Por otro lado, se refirió a las cualidades y las cosas que le gustan de su esposo y la razón por la que lo eligió, pues le consultaron sobre cuáles son los tips que ella puede darles a las mujeres con el fin de que encuentren al hombre ideal para ser esposo.

Ante esto Paula se limitó a hablar de su experiencia y de lo que ella había visto en Ronald, lo que para ella es fundamental y que considera son cosas que hacen parte de las cualidades que debe tener un hombre para que sea bueno en el hogar y como pareja para toda la vida.

“No hay tips, en mi caso (recalco: mi caso) encontré un hombre temeroso de Dios, paciente y cariñoso. Lo principal es su conexión con Dios, cambia todo”, confirmó Paula Galindo.

Finalmente, la colombiana compartió fotos del día de su boda en Cancún, los invitados, el vestido que usó para la fiesta, el lugar en donde hicieron la sesión de postales para imprimir para su hogar y las de recuerdo, como también habló de lo que sintió ese día, aclarando que para ella fue muy importante delegar y soltar algunas situaciones de ese proceso, ya que en otras oportunidades al estar atenta a la organización se estresa y deja de disfrutar ni vive lo importante de los eventos.

“Ese día me levanté, oré y agradecí por esa oportunidad, por la vida de Ronald y de mi familia. Me tomé todo con calma, delegué muchas cosas y confié en que todo el mundo iba a hacer bien su trabajo. Sorprendentemente no me estresé ese día, disfruté, bailé y comí hasta el amanecer. Quería regalarme ese día para nosotros”, puntualizó.