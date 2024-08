Funcionarios que han salido por escándalos en los dos años de Gustavo Petro como Presidente, pero que han llegado a una embajada

Funcionarios que han protagonizado escándalos en el Gobierno Petro pero que han llegado a embajadas o consulados - crédito Jesús Avilés/Infobae

Este miércoles 7 de agosto de 2024, el presidente Gustavo Petro cumple dos años liderando a Colombia. A lo largo de su mandato, el jefe de Estado ha tenido que afrontar varios escándalos, los cuales han generado que los involucrados salgan de su cargo.

No obstante, la mayoría de los implicados tienen la particularidad de llegar a una embajada o consulado. Los nombramientos del jefe de Estado han producido serias controversias en el territorio nacional.

Al mandatario le recuerdan las palabras de cuando era candidato, debido a que propuso un “equipo diplomático más profesional y capaz de lo que es hoy”.

El presidente Gustavo Petro aseguró que la diplomacia de Colombia tiene serias fallas, motivo por el cual indicó que las personas que estén en el cargo deben contar con la experiencia necesaria, “y no simplemente como ocurre hoy, con los hijos de los presidentes, los amigos y las amigas de la clase política colombiana”.

El presidente Gustavo Petro cuando era candidato en 2022, propuso que las personas que ocupen un cargo diplomático deben contar con la experiencia necesaria

Así las cosas, estos son los funcionarios que han protagonizado escándalos en el Gobierno Petro, pero que han sido nombrados en consulados o embajadas alrededor del mundo:

Armando Benedetti

Armando Benedetti se ha convertido en uno de los principales antagonistas del Gobierno nacional, debido a sus constantes escándalos. Benedetti fue una pieza clave en la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro, razón por la cual fue nombrado embajador de Colombia en Venezuela.

El exsenador se vio involucrado en un escándalo con Laura Sarabia, actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), pero que en ese momento era la jefa de gabinete.

La polémica se generó cuando Semana reveló un compilado de audios, donde se escucha a Armando Benedetti reclamándole de forma airada a Sarabia. “Me sacaron de aquí. Me mandaron a Venezuela. Conseguí 15 millones de barras (…) Te llevé a ti…Yo fui el que organicé todos los votos en la Costa”, manifestó Benedetti.

El episodio entre la funcionaria y el diplomático llevó a que Benedetti saliera de la embajada de Venezuela. Laura Sarabia también tuvo que dejar el puesto, pero por el escándalo de Marelbys Meza, exniñera de su hijo.

A pesar de ello, Armando Benedetti el 8 de febrero de 2024, se posesionó como embajador de Colombia en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), cargo que no estaba activo desde 1999.

En su encuentro con Qu Dongyu, director de la FAO, Armando Benedetti formalizó su llegada a la embajada ante este organismo

El más reciente escándalo de Benedetti se dio luego de que su esposa, Adelina Guerrero Covo, lo acusara en Madrid, España, por violencia intrafamiliar. El diplomático a través de su cuenta de X afirmó que estaba en medio de un proceso de divorcio.

“Lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión NO es cierto y NO se ajusta al hecho en España. La verdad se demostrará en el tribunal español. En este momento me encuentro en medio de un proceso de divorcio que responde a la esfera privada y familiar y, por el bien de mis hijos, seré prudente”, aseveró Benedetti.

Armando Benedetti sobre la situación que afronta con su esposa, Adelina Guerrero Covo

Irene Vélez

Irene Vélez, exministra de Minas y Energía, estuvo involucrada en diferentes escándalos. El primero, el contrato de 128 millones de pesos de su esposo, el neerlandés Sjoerd Van Grootheest, con Fondo Colombia en Paz. El segundo, la aparente salida de su hijo del país de forma irregular, información confirmada por Migración Colombia.

“En referencia a la presunta salida irregular de menor de edad del país, hijo de una alta funcionaria, Migración Colombia informa que se adelanta actuación disciplinaria dentro de los términos legales y está bajo reserva (art. 115 código General Disciplinario)”, indicó la entidad.

Pronunciamiento de Migración Colombia sobre la situación con el hijo de la exministra Irene Vélez

Presuntamente, Irene Vélez utilizó su posición en el Gobierno para que su hijo saliera del país sin los requisitos solicitados por Migración Colombia.

A pesar de sus escándalos, el lunes 10 de junio de 2024, la exministra de Minas y Energía se posesionó como cónsul en Londres. La exfuncionaria le agradeció al presidente Gustavo Petro por su nombramiento.

Irene Vélez en su posesión como cónsul en Londres

“Tengo certeza de que junto al gran liderazgo del Embajador @RoyBarreras avanzaremos en iniciativas al servicio de nuestros connacionales en 🇬🇧. Conmigo cuenta como co-equipera, lista para hacer de Colombia🇨🇴 un faro en los temas de paz, justicia climática y #TransiciónEnergética”, agregó Vélez el día de su posesión como cónsul en Londres.

Irene Vélez sobre su nombramiento en el cónsul en Londres

Roy Barreras

Roy Barreras fue una figura clave del Pacto Histórico en el Congreso de la República; sin embargo, tuvo que salir de la presidencia del Senado por doble militancia, luego de un fallo del Consejo de Estado.

Los hechos ocurrieron en 2020, cuando el Partido de La U tomó la decisión de expulsar a Barreras. Tiempo después, el líder político terminó vinculado al Pacto Histórico, donde fue precandidato presidencial, pero luego lanzó su candidatura al Congreso por lista cerrada.

Roy Barreras, de uribista a santista y ahora fiel petrista, asumió la presidencia del Senado de la República en el primer período de la legislatura

El 3 de agosto de 2023, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto que confirmó la llegada de Roy Barreras a la embajada de Colombia en Reino Unido. El diplomático llegó en reemplazo de Álvaro Gómez Jaramillo, diplomático del expresidente Iván Duque.

Con juramento, Roy Barreras se posesionó como embajador en Reino Unido

Guillermo Reyes

Guillermo Reyes, exministro de Transporte, fue acusado de utilizar el avión personal de un contratista del Instituto Nacional de Vías (Invías). Los hechos fueron revelados por La Silla Vacía, quienes indicaron que exministro utilizó el avión de Pedro Contecha, un Súper King C-90 para realizar diferentes viajes. El Gobierno Petro lo nombró embajador de Colombia en Suecia el 7 de noviembre de 2023.

Guillermo Reyes, embajador de Colombia ante el reino de Suecia, recibió al presidente Gustavo Petro a su llegada a Estocolmo

Sebastián Guanumen

Sebastián Guanumen recordado por “correr la línea ética” en la estrategia digital de la campaña del entonces candidato Gustavo Petro fue designado como embajador de Colombia en Chile. Por medio del decreto 0755 del 18 de junio de 2024, el Gobierno nacional oficializó su nombramiento.

Guanumen se desempeñó en primera instancia como cónsul, cargo que ahora tiene María Antonia Pardo. La hoja de vida del polémico embajador había sido publicada por Presidencia el 20 de marzo de 2024.

Sebastián Guanumen, oficializado embajador de Colombia en Chile

Moisés Ninco Daza

Moisés Ninco Daza, nombrado embajador en México, es acusado por no contar con ningún título profesional ni experiencia en el sector. Por tal motivo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó el nombramiento de Daza, por no cumplir con los requisitos para ocupar el cargo diplomático. El Consejo de Estado tendrá que decidir si Moisés Ninco Daza sigue como embajador de Colombia en México.

Moisés Ninco Daza no cuenta con un título profesional, según advierte la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia