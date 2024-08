Gobierno radicará nueva propuesta de reforma a la salud en el Congreso: “Las EPS van a seguir”

Los ministros hablaron sobre la reforma a la salud que será presentada en el tercer periodo legislativo del Congreso - crédito Colprensa

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, aseguraron que en dos semanas radicarán en el Congreso de la República la nueva reforma a la salud.

A su vez, Jaramillo, señaló que están dispuestos a oír las diferentes inquietudes frente al nuevo proyecto de reforma y negociar con los parlamentarios de la Cámara de Representantes y Senado de la República para la aprobación de la iniciativa.

El jefe de la cartera encargada de velar por la salud de los colombianos fue enfático en aclarar que este proyecto de ley no busca “estatizar la salud” en el territorio nacional. En ese sentido, dijo que, “este no es un Gobierno estatizador, las EPS van a seguir, solo que no serán aseguradoras financieras, sino que van a asegurarnos la posibilidad de tener salud”, indicó.

A su vez, señaló que la propuesta se basa en el plan de Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, que en reiteradas ocasiones aseguró que el sistema de salud colombiano debe estar encaminado a la prevención, promoción de las enfermedades y la atención primara, más no un modelo como el actual orientado a reaccionar y combatir las afecciones cuando se presenten.

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud y Protección Social aseguró que no buscan estatalizar las EPS - crédito - Colprensa

Por su parte, Cristo resaltó que se encuentran escuchando las opiniones de la bancada de oposición, independientes y del Gobierno para construir el texto final, que será radicado en dos semanas, y definir si la iniciativa será presentada de forma ordinaria o de carácter estatutario.

Abecé de la nueva reforma a la salud

Así funcionaría la nueva reforma a la salud - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Mientras los altos funcionarios del Gobierno nacional esperan la retroalimentación de los congresistas, que ya tienen en su poder el borrador de reforma a la salud, el ministro Jaramillo explicó como funcionará esta iniciativa en caso tal de ser aprobada.

De acuerdo con declaraciones recogidas por La República, el jefe de cartera explicó que gran parte de las propuestas establecidas en el último texto que se hundió en el Congreso de la República permanecerán en el nuevo proyecto.

Uno de los pilares que tiene el Gobierno para su nueva reforma a la salud es conseguir que el servicio sea más incluyente, por ello buscarán dar poder a la población. “Los gerentes, alcaldes, gobernadores, y hasta ministros a menudo toman decisiones sin consultar a la comunidad. Es necesario empoderar a la comunidad, ya que debería ser ella quien guíe nuestras acciones como servidores públicos”, dijo el ministro de Salud.

Con ese propósito, la cartera avanza en la dotación a los centros de atención en lugares apartados del país. “Estamos trabajando conjuntamente para encontrar una solución que permita financiar y desplegar los equipos básicos. Es fundamental que estos equipos lleguen a los territorios, ya sea a pie, en mula, o por cualquier otro medio. Queremos que los puestos de salud sean centros operativos adecuados”.

En paralelo, buscan modificar el sistema de contratos del personal de la salud, que se han quejado en varias ocasiones por los bajos salarios que reciben en comparación al servicio prestado durante su jornada laboral. Para ello, buscarán eliminar los contratos de prestación de servicios.

“Tenemos que formalizar esa situación. Igualmente, hay gerentes que dicen que no consiguen médicos, pero es que ellos pudiendo pagar hasta $12.000.000, solo les quieren pagar $6.000.000″, dijo el ministro al medio citado.

De igual manera, el proyecto de ley busca asegurar la entrega de medicinas a los ciudadanos, especialmente los que tiene enfermedades raras o costosas como el VIH o cánceres agresivos que requiere tratamientos costosos. Igualmente, sostuvo que en la reforma están contempladas medidas que permitan una competencia igualitaria entre los prestadores del servicio privados y públicos