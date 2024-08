Representante Marelen Castillo respondió a las críticas de la esposa de Rodolfo Hernández: “Yo soy de los colombianos”

Sigue la crisis en las relaciones entre Marelen Castillo y los allegados de Rodolfo Hernández - crédito Colprensa

La representante a la Cámara Marelen Castillo le respondió a la esposa del excandidato a la Presidencia Rodolfo Hernández, Socorro Oliveros.

Quien fue la fórmula vicepresidencial de Hernández en las elecciones de 2022, a través de su cuenta de X se preguntó lo siguiente: “¿Desagradecida porque no caí en el juego de ellos de retirarme?”

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Y agregó: “Desconocer que he sido yo quien ha dado la cara a los más de 10 millones de colombianos que se sintieron abandonados al finalizar la contienda electoral, eso es desagradecer”. Asimismo, señaló que “la violencia política contra mí no cesa”.

Respuesta de Marelen Castillo a Socorro Oliveros, esposa de Rodolfo Hernández - crédito @CastilloMarelen/X

La repuesta de la representante se debe a las afirmaciones que dio Socorro Oliveros a Semana, donde indicó que Marelen Castillo “es la más desagradecida”. La esposa del excandidato también aseguró que un gobierno de Castillo “sería peor que uno de Francia Márquez”.

Por tal razón, la representante afirmó que ese tipo de afirmaciones le dan más “fuerza” para seguir trabajando por Colombia. “Ellos dejaron a merced de un mandatario que ha demostrado incompetencia para gobernar, y compararme con la vicepresidenta de Colombia deja mucho que pensar por parte de la señora Socorro”, aseveró Castillo.

De igual forma, resaltó lo siguiente: “Bien lo han dicho otros: ‘Los que hacen bien suelen tener más enemigos que los que hacen mal, porque la envidia siempre ataca al mérito’, seguiré haciendo oposición así les duela. Yo soy de los colombianos que me eligieron”.

Marelen Castillo se declaró en oposición al gobierno de Gustavo Petro - crédito Colprensa.

La representante a la Cámara puntualizó sus afirmaciones indicando que ellos “creen que pueden maltratar a todo el mundo, y precisamente su molestia fue porque yo no quise prestarme a traicionar a los colombianos, no asumiendo la responsabilidad que me corresponde como principal representante de la oposición. Además, yo no vivo de los abrazos y las fotos con Petro”.

Críticas al presidente Petro

En otros apartes de la entrevista con Semana, Oliveros calificó al presidente Petro de “pésimo” y “detestable,” y dedicó palabras igual de mordaces para otros miembros del gobierno y la coalición oficialista.

Oliveros no se guardó sus opiniones al describir al senador Gustavo Bolívar como “repugnante” y señalar a la primera dama, Verónica Alcocer, “viviendo sabroso, gastando la plata que nunca ha trabajado, mientras a los colombianos nos ahorcan para solventar sus lujos”. También apuntó sus críticas hacia la vicepresidenta Francia Márquez:

“... esa señora se dedicó a hablar estupideces y no hacer nada. Pero también uno piensa, ¿cómo se le puede exigir tanto a alguien que nunca ha administrado nada? Antes, antes…”, afirmó Oliveros.

Socorro Oliveros habría permitido que Rodolfo Hernández aportara dinero a su propia campaña a pesar de que estaba acusado penalmente - crédito Campaña Rodolfo Hernández

Asimismo, se refirió a la salud del excandidato presidencial: “Sí, lleva varios días en la UCI luchando por su vida. El riesgo fue porque tuvo una complicación en la recuperación de la operación, se le reventó una vena y le complicó todo. Ahora estamos a la espera de que siga reaccionando bien. Este proceso es lento y no se lo deseamos a nadie”.

“Él ha sido muy fuerte. Esto también nos ha sensibilizado demasiado en los temas de salud, hay mucha gente pasando malos ratos en los hospitales”, agregó la mujer, que como gerente de la aspiración de su pareja en los comicios de mayo y junio de 2022, también está en la mira del ente acusador, lo que desató una serie de controversias en redes sociales sobre lo que sería el doble rasero de la Fiscalía.

Salud de Rodolfo Hernández

Ante las voces de preocupación por el estado de salud del excandidato presidencial y exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, el Hospital Internacional de Colombia (HIC) emitió en la jornada del domingo 4 de agosto de 2024 el primer reporte oficial sobre la evolución del veterano político.

“Hasta el momento, su evolución es favorable y se encuentra condiciones generales aceptables. El ingeniero Hernández continúa en proceso de compensación de su función hepática posquirúrgica, bajo la supervisión constante y el cuidado de nuestro equipo médico especializado”, se leyó en el comunicado del centro asistencial, con lo que despejó los rumores sobre la actualidad médica del también exsenador de la República.