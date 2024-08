Juntos por el café: la iniciativa que busca ayudar a caficultores en Colombia

En junio de 2023, se recolectaron otros 2,000 árboles adicionales para caficultores del departamento de Santander tras una fuerte sequía en la región - Cortesía

Colombia es uno de los países cafeteros más relevantes del planeta, gracias a sus pisos térmicos, los caficultores colombianos cuentan con una gran variedad de granos y sabores que llaman la atención de propios y extraños, llegando inclusive, a convertirse en toda una cultura en el territorio colombiano.

Ese gusto por el café llevó a la marca internacional Starbucks a ingresar al mercado colombiano con sus tiendas y productos en 2014, buscando hacer parte del amor de los colombianos por el café, aunque también comprometiéndose a ayudar a los caficultores con la compra, uso y venta del grano en sus tiendas al rededor del mundo; como también, con iniciativas como Juntos por el café.

Por tal motivo, Infobae Colombia conversó con Claudia Aburto, directora de Starbucks para Sudamérica vinculada a la marca hace 16 años, sobre lo que ha significado Colombia para la marca de café, la importancia del grano y las iniciativas con las que buscan ayudar a los caficultores en el país.

Infobae Colombia: ¿por qué llegó Starbucks a Colombia?

Claudia Aburto: Colombia es un país relevante para Starbucks desde que la marca nació. Nosotros tenemos café colombiano desde siempre y siempre fue un anhelo estar en un mercado como Colombia y esto sucedió hace ya 10 años.

Para nosotros era importante por la profundidad y el conocimiento que tienen del café el colombiano, porque ustedes de manera tradicional crecieron con el café de la abuelita, lo llevan en la sangre y desde el tiempo que llevo trabajando en Colombia me sorprende este amor porque en nuestra geografía se habla del café más desde la teoría y desde el consumo, pero no desde este arraigo profundo que tienen en Colombia con el café.

Y va mucho más allá porque no es necesariamente solo del consumo, sino de la producción, la elaboración, el tueste del café, porque ustedes son conocedores profundos de este mundo.

Infobae Colombia: ¿cómo fue el ingreso de Starbucks al mercado colombiano?

Claudia Aburto: durante todo este tiempo que hemos estado presentes en Colombia, Starbucks partió con el compromiso de ofrecer café colombiano en todas nuestras tazas en todas nuestras mastrenas (máquinas de café) y desde el día uno tenemos presencia con el café Nariño que es el grano que se cultiva en específicamente en esta zona.

Con ese café inauguramos el mercado y hoy día tenemos una reedición, a propósito de este aniversario, con un empaque que se viste de gala y que renueva, no solo su composición, sino también la puesta en escena visual y el arte que va de la mano con este café.

Infobae Colombia: los colombianos o cualquier amante del café, ¿cómo puede encontrar el grano colombiano en las tiendas?

Claudia Aburto: el café colombiano es parte de la oferta tradicional de Starbucks en los 86 países en los que tenemos presencia en todo el mundo desde el día uno que ingresamos al mercado colombiano.

En ese sentido, te puedo decir que el mercado latinoamericano siempre ha sido, y particularmente el colombiano, relevante, porque también tenemos café de Brasil, Perú y de otras geografías de Latinoamérica.

Nosotros tenemos dos maneras, una es la venta de retail, que es la bolsa de 250 gramos y de una libra de Café de Colombia, que está disponible en el mundo para llevártelo a tu casa, molerlo y preparar tu café. Y ya la oferta que tenemos al interior de nuestras máquinas es una mezcla que llamamos espresso, que es específicamente para combinar con la leche y tiene granos latinoamericanos y, obviamente, de distintas nacionalidades. Esa composición no te la puedo dar porque es absolutamente el secreta.

Infobae Colombia: ¿en qué se diferencia el café colombiano al resto de granos del mundo?

Claudia Aburto: nosotros en Starbucks tenemos café desde Asia, África y Latinoamérica y los perfiles de sabor son bien distintos y si son buenos o no tan buenos va a depender de los gustos porque tenemos desde un café muy tostado a uno menos tostado, más ácido, menos ácido.

El gusto particular del colombiano, ahora que me he acercado mucho más a probar, he entendido que a ustedes gustan de un café, yo te diría más medio, un poco más rubio y un poco quizás con notas de frutos secos, pero con niveles de acidez un poquito más alto de lo que se estila en otros mercados donde gustan más de los cafés más tostados o de un cuerpo más intenso y ahí hay un punto de diferencia.

Yo te diría que al colombiano le gusta más el café rubio y más medio que pudiese parecer más ligero y que combina mejor con leche. Ya eso va a depender de los gustos, personalmente a mí me encanta el café colombiano tomarlo solo porque me encuentro en el perfil de sabor exquisito.

Infobae Colombia: en qué consiste Juntos por el café, una de las iniciativas con las que benefician al caficultor colombiano

Claudia Aburto: es la segunda versión de un programa que busca apoyar a los caficultores locales en el contexto de la celebración de nuestro décimo aniversario de estar acá en Colombia. Con Juntos por el café, Starbucks va a donar un porcentaje de las ventas de café en grano colombiano para apoyar las comunidades cafetaleras locales, en particular tiene como objetivo para este año donar más de 2.000 árboles nativos a los caficultores de Huila a través de las contribuciones de clientes y socios.

La campaña de este año comenzó el 27 de junio y se lleva a cabo hasta el 27 de agosto en todas las tiendas en Colombia y por cada bolsa de café en grano colombiano comprada en las tiendas, y también la que entregamos a través de nuestro canal de domicilios, Starbucks Colombia va a donar mil pesos colombianos.

En ese sentido, la donación que haga Starbucks Colombia va a ser igualada por el Centro de Apoyo caficultor en Manizales.

Infobae Colombia: ¿cómo fue la primera edición?

Claudia Aburto: en su primera versión logramos reunir y aportar 1.500 árboles nativos a los caficultores de Nariño y esta iniciativa nos interesa porque los árboles proporcionan las sombras necesarias para que la planta del café pueda tener la temperatura adecuada y los cultivos puedan garantizar la mayor calidad de los granos de café y así también se puede contribuir a la rentabilidad de los productores locales, un tema de calidad, pero también hay un tema de productividad de las plantaciones.

Infobae Colombia: ¿los amantes del café cómo se pueden sumar a esta iniciativa?

Claudia Aburto: invitarlos a visitar nuestras tiendas para que disfruten de estos cafés que son de un grano arábico de máxima calidad y obviamente cada compra va a generar un apoyo para los caficultores colombianos y que refuerza el compromiso que tenemos con la comunidad colombiana y, en particular, con los caficultores, así que la invitación no es solo para degustar un exquisito café, sino también poder aportarnos al caficultor colombiano.

Infobae Colombia: ¿qué otras acciones toma Starbucks para cuidar el medio ambiente?

Claudia Aburto: cuando pensamos en el cuidado del planeta Starbucks tiene toda una línea de tiendas Green Store, que son tiendas construidas con ciertos estándares globales, justamente para reducir las emisiones de carbono y la contaminación y el manejo de residuo.

Tenemos una tienda ícono en Colombia que es la Casa Badillo en Cartagena que está enmarcada dentro de este pilar de conciencia ambiental y de poder aportar al planeta reduciendo emisiones.