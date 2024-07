Carlos Fernando Galán aclara por qué mantiene el racionamiento de agua en Bogotá pese a llegada del fenómeno de La Niña

Galán habla del racionamiento de agua durante el fenómeno de La Niña - crédito Alcaldía de Bogotá

La probable llegada del fenómeno de La Niña a Bogotá a partir de agosto ha generado preguntas sobre la medida del racionamiento de agua en la ciudad, teniendo en cuenta que empieza la temporada de fuertes lluvias.

Sin embargo, el alcalde Carlos Fernando Galán emitió un comunicado en la tarde del 30 de julio de 2024 en el que explicó que aunque los embalses del sistema Chingaza han alcanzado el 50% de su capacidad, poseen 25 millones de metros cúbicos menos de agua en comparación con el año anterior por lo que la medida se mantiene.

La explicación es que las precipitaciones de julio de 2024 han sido inferiores a los niveles históricos, lo que ha afectado la recuperación completa de los embalses. Ante este panorama, a pesar de las lluvias esperadas en los próximos meses, es fundamental mantener esfuerzos en la reducción del consumo de agua, según señaló la autoridad local.

El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que no hay que confiarse con la llegada del fenómeno de La Niña y la tarea sigue siendo consumir el líquido solo para lo necesario - crédito Alcaldía Mayor de Bogotá

“Las lluvias de julio de este año han estado por debajo de los niveles históricos, recuerden que no es lo mismo las precipitaciones en Bogotá que en Chingaza, que es de donde nos abastecemos de agua potable principalmente. Puede que a veces llueva en Bogotá y en Chingaza, pero a veces llueve acá y allá no o viceversa; es decir que hoy el sistema Chingaza tiene menos agua que hace un año y las lluvias también están siendo menores, si bien los próximos meses serán de lluvias, no podemos confiarnos”, explicó Galán.

El mandatario de los capitalinos aprovechó su intervención para recordar la importancia de la responsabilidad compartida de la ciudadanía para colaborar en la gestión del recurso hídrico, pues enfatizó que se necesita un cambio sostenible en el comportamiento de los usuarios para garantizar el abastecimiento continuo y prevenir futuras crisis.

Las autoridades adelantan el racionamiento de agua, no solo en Bogotá, sino en municipios aledaños - crédito Johan Largo/Infobae

“Necesitamos mantener el razonamiento y sobre todo reiterar el llamado a toda la ciudad: es clave recuperar la tendencia de reducir nuestro consumo de agua que ha subido levemente los últimos días, solo esto nos permitirá estar tranquilos a finales de este año y durante el 2025, pues así nos aseguramos de que el agua sea suficiente para toda Bogotá”, agregó el alcalde.

Y finalizó con un llamado en el que insta a todos los capitalinos a tener en cuenta que la recuperación de los embalses y el ahorro de agua “Es responsabilidad de todos, tanto de la administración, como de todos los ciudadanos”.

¿Cómo reportar fallas en los tubos del Acueducto?

En medio de las jornadas de racionamiento de agua que se adelantan en Bogotá, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ha pedido a la ciudadanía a informar sobre cualquier fallo o fuga en las redes del acueducto a través de sus canales de atención virtual para este fin la entidad ha dispuesto la Acualínea 116, la cual está habilitada de forma gratuita y opera las 24 horas del día.

Varios tubos del acueducto se han roto en medio del racionamiento de agua en Bogotá - crédito X

Esta línea está diseñada exclusivamente para recibir reportes relacionados con la infraestructura pública del Acueducto, por lo que la empresa aclaró que no se ocupará de las fugas internas que ocurran dentro de las viviendas, teniendo en cuenta que estas son responsabilidad de cada usuario.

La infraestructura pública de la empresa es vital para el suministro de agua en la ciudad, y cualquier inconveniente puede afectar a un gran número de usuarios, como se ha podido observar en algunas situaciones en las que la ruptura de tubos ha dejado sin el suministro del líquido vital a decenas de ciudadanos por más de 24 horas, como se ha visto en sectores como Chapinero y Usaquén.