Gustavo Bolívar defendió el sistema electoral de Venezuela, pero no le sirvió de mucho: “Diosdado Cabello me bloqueó”

En la mañana de este lunes 29 de julio Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, sorprendió con un post en el que da a conocer que el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, lo bloqueó en X.

“El señor Diosdado Cabello me bloqueó. El recuento de votos en presencia de delegados internacionales es el único camino para despejar las dudas de la oposición”, escribió .

La publicación de Bolívar resulta sorpresiva si se tiene en cuenta que a lo largo de todo el fin de semana electoral en Venezuela estuvo reivindicando las bondades del régimen, descartando que allí haga una dictadura.

Incluso, llegó a decir que los resultados eran incontrovertibles y que María Corina Machado y Edmundo López habían incurrido en el error de celebrar una victoria política sin haber concluido los escrutinios.

Los elogios de Gustavo Bolívar a la dictadura venezolana

“Qué extraña dictadura la de Nicolás Maduro en Venezuela. La gente puede hacer manifestaciones, ir a las urnas a votar libres y en paz. María Corina, la mayor opositora, anda en moto invitando a votar. El sistema electoral es tan confiable que el chavismo puede perder. Ojalá en Colombia pudiéramos confiar así en nuestro sistema electoral”, escribió.

Sin embargo, en otra publicación, Bolívar auguró que al máximo jefe del régimen en Venezuela, Nicolás Maduro, le irá mal políticamente independiente de los resultados de la jornada electoral que se realizará este domingo 28 de julio en el país vecino.

“Lo cierto es que si la oposición no alcanza las mayorías no es por fraude. El sistema electoral venezolano es de los más sólidos, confiables e invulnerables. Si no lo fuera la oposición no hubiera obtenido mayorías en la Asamblea Nacional en el pasado y Maduro no estaría preocupado, batiéndose en campaña día y noche (sic)”, aseveró el funcionario.

En su análisis, el también exsenador de la República sostuvo que lo que más le podría causar un revés a al jefe del régimen en la vecina república son los cientos de millones de venezolanos que residen en el extranjero.

“Juega en contra de la oposición que de los 7.7 millones de venezolanos que viven en el exterior (5.5 millones adultos) y la mayoría inconformes con el gobierno de Maduro, sólo a 69.000 se les permite votar en el exterior. En Colombia, por ejemplo, de los 2.8 millones de venezolanos solo pueden votar 7.700 (sic)”, trinó.

Además, destacó que durante la gestión de Maduro se han alcanzado importantes logros en la paleada economía venezolana.

“Controló la inflación, superó el desabastecimiento, tiene la gasolina más barata del mundo y este año crecerá por encima del promedio latinoamericano, pero persisten los problemas en la prestación de servicios públicos (sic)”, sostuvo.

Algunos congresistas del Pacto Histórico llamaron a aceptar resultados en Venezuela

Mientras se desarrollaba en Venezuela la jornada electoral, varios políticos colombianos tuvieron ese tema como prioridad en sus agendas. Por ejemplo, la representante bogotana María Fernanda Carrascal comparó a María Corina Machado con la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático y, por eso, descartó cualquier apoyo a la líder opositora venezolana.

Por su parte, la senadora Martha Peralta Epieyú se refirió, desde la mañana del 28 de julio, a los posibles resultados de las elecciones, llamando a la oposición a aceptar lo que pasaba, al tiempo que aplaudía las declaraciones de Diosdado Cabello, que afirmó estar dispuesto a aceptar cualquier resultado como consecuencia de una elección democrática.

“¡Muy bien! Diosdado Cabello dice que aceptarían los resultados si Nicolás Maduro pierde. Aceptan que, si son derrotados en las urnas, Maduro se va del poder. ¿Dice lo mismo la oposición? ¿Todos van a respetar la DEMOCRACIA? Así debería ser”.

Poco antes, Peralta hizo la siguiente publicación en X: “Hoy en Venezuela se debe respetar el resultado sea cual sea. Lo que sí me causa curiosidad es que veo a muchos acá indignados por 20 años de chavismo, pero nunca dijeron nada por 20 años de uribismo”.