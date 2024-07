Isabella Santo Domingo criticó a Sofía Vergara por su personaje ‘Griselda’: “Me decepcionó un poquito”

Isabella Santodomingo expresó sus sentimientos encontrados con el personaje de Sofia Vergara 'Griselda' - crédito @informandome.col y @sofiavergara/Instagram

Isabella Santo Domingo rompió su silencio frente a la serie que protagonizó Sofía Vergara con quien la actriz y escritora barranquillera tiene un vínculo familiar, pues es la madrina de bautizo de su hijo Manolo.

Según la exparticipante de Masterchef Celebrity tuvo sentimientos encontrados con la producción de Griselda, pues en principio se alegró del salto que dio su coterránea de la comedia al drama, pero luego se dio cuenta de las consecuencias que según ella tienen este tipo de historias. “No se dan cuenta el daño tan grande que le hacen al país”, mencionó.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Si bien la serie Griselda se estrenó en Netflix desde el mes de enero, hasta ahora, Isabella Santo Domingo decidió dar su opinión respecto a esta historia que narra la vida de la narcotraficante colombiana más temida por el capo Pablo Escobar y que tráfico cocaína hacia Estados Unidos. “Debo decir dos cosas, primero me alegré por la decisión que tomó Sofía de salirse de su zona de confort como actriz, pero luego dije: ¿de verdad, pasaremos ahora a las mujeres asesinas?”, añadió Isabella.

Isabella Santo Domingo se despachó contra Sofia Vergara por su serie 'Griselda' - crédito @informandome.col/Instagram

La escritora y también comediante lo primero que hizo fue reconocer el respeto y admiración que siente por Sofía, pues para ella es la actriz colombiana que más lejos ha llegado, pero sobre todo la más talentosa, carismática y profesional. “Ella es la actriz con la que todos quieren y sueñan trabajar, todo mundo le pasa al teléfono, es super influyente. Peor mi relación con ella es diferente porque somos cercanas, estuvo casada con mi mejor amigo y soy la madrina de su hijo”, explicó Isabella.

Sin embargo, su vínculo con Sofía fue impedimento para expresar sus sentimientos frente a su trabajo para Netflix que como es de costumbre, Isabella termina generando controversia con sus crudas declaraciones.

“Me sentí feliz, pero luego me sentí decepcionada porque no veo cuál es la necesidad de implosionar sobre nuestro pasado. Otra vez, pero ahora con el foco en las mujeres. Esto ya lo he visto muchas veces, no sé por qué no salimos de ahí. Esto es grave porque no estamos vendiendo nada más que drogas”, agregó.

Fotograma cedido por Netflix donde aparece Sofía Vergara, como Griselda, durante una escena de 'Griselda', la serie de Netflix sobre la famosa narcotraficante colombiana. EFE/ Elizabeth Morris/Netflix

Isabella Santo Domingo se arrepintió de participar en ‘Masterchef Celebrity’

La escritora del libro revivamos nuestra histeria, desveló que no le gustó haber aceptado la invitación para grabar el reality de cocina; según ella, no se sintió a gusto participando en este tipo de formato concurso.

Pese a que su paso dentro de la cocina fue muy destacable al entregar platos muy bien preparados que sorprendieron a los jurados, ella no se sentía del todo bien. Santo Domingo a lo largo de su carrera se ha desempeñado en varios escenarios, pero al parecer las cosas dentro del programa no eran tal como ella las tenia planeadas.

Santo Domingo habló de su paso el reality 'Masterchef Celebrity', en su segunda temporada - crédito Canal RCN

“No me gustó porque mi expectativa era diferente y el ritmo era muy complejo, graban como dos programas al día, siempre te recogen temprano y tienes que estar allá todo el día, para después llegar a estudiar, no aprendes”, explicó Santo Domingo en una entrevista para Los 40 Colombia.

Aunque la escritora advirtió que no conocía mucho de cocina, ella asegura que por la temática y el ritmo de la competencia no tuvo la oportunidad de aprender de los chefs como lo planeó antes de entrar a la competencia.

“Yo advertí, yo dije que no sabia cocinar, y pensé que iba a tener la oportunidad de aprender algo que me gusta, que disfruto”, explico la actriz pensando que el programa le gustaría. " No fue nada malo, la producción fue increíble ,a Claudia Bahamón es lo máximo fue muy chévere pero mi expectativa era diferente”.

Por último, confesó que las largas jornadas de grabación la estresaron, pues no imaginó que tuviera que enfrentarse a un proceso tan duro:

“El ritmo de grabación no te permitía descansar, eso me generó ansiedad, empecé a odiar cocinar, todo el tiempo estabas en set y podías aprender, de un momento a otro te tiraban un mondongo y yo no sabía cocinar eso”.