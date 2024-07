Dickson y Karoline, del ‘Desafío XX’, desataron la furia de los televidentes: “Son una víboras”

Dickson y Karoline, del ‘Desafío XX’, son tildadas de “víboras” por algunos cibernautas en redes sociales - crédito @desafiocaracol/Instagram

El Desafío XX está que arde tras el reto de sentencia y servicios en el box rojo que dejó una nueva victoria para el equipo Omega, razón por la que uno de los participantes del grupo rival debía recibir el castigo de portal el chaleco negro durante una semana e ir a prueba de eliminación.

Dickson y Karoline, integrantes de Beta, desataron controversia en redes sociales al expresar sus opiniones sobre los resultados de la prueba que terminó a favor de los opositores. Es tal la rabia que despertaron en algunos cibernautas que llegaron a tildarlas de “víboras”.

La final se acerca en el reality de competencia de Caracol Televisión y, con esto, aumenta la tensión entre el grupo de participantes que cada vez se ve más reducido, lo que ha complicado tanto la convivencia como las estrategias individuales, pues todos quieren llegar al último reto para alzarse con el premio en efectivo. Así mismo, los fanáticos de ambos equipos que quedan en juego se enfrentan en las redes sociales, a donde llegó la polémica por el comportamiento de Dickson y Karoline.

Dickson y Karoline del ‘Desafío XX’ generaron controversia en redes sociales - crédito El Desafío/Youtube

Una conversación posterior a la prueba del capítulo 73 calentó los ánimos en las redes sociales luego de que las integrantes de Beta sacaran conjeturas sobre los resultados del reto.

Glock había expresado, desde hace varias semanas, su inconformidad porque no la tenían en cuenta para competir en el box amarillo. No obstante, en esta oportunidad sí fue llamada junto a Kevyn Yoifer y Darlyn. Por su parte, de la casa Omega fueron Alejo, Santi, Karen y Natalia.

En esta oportunidad, la fuerza no estuvo del lado de Beta, lo que permitió al equipo rosado ganar el desafío de sentencia y hambre, luego de completar varios ciclos sin comida.

¿Qué pasó con Dickson y Karoline en el ‘Desafío 20 años?

Como consecuencia la derrota de la casa azul, recibieron un chaleco para el próximo ‘Desafío a muerte’ que recayó sobre Yoifer, por lo que todos quedaron inconformes, especialmente Dickson y Karoline, quienes expresaron su molestia con Darlyn por haberle dado el voto de confianza a Glock de ir a esa prueba.

Dickson y Karoline del ‘Desafío XX’ analizaron la derrota de beta en reto de sentencia y servicios - crédito @desafiocaracol/Instagram

“Yo no entiendo por qué ella no nos mandó a una de las dos a tierra. No, es que una cosa es me gusta y otra cosa es yo le meto. Ella se aceleró en darle ese voto de confianza a ella”, empezó expresando Dickson con la conversación que abrió el debate.

Ante las conclusiones de su compañera Karoline no dudó en cuestionar el bajo desempeño de Glock, afirmando que no merecía haber ido a esa prueba, que les generó la derrota: “A Glock le falta fuerza, le falta agilidad, ella es nerviosa. Es que si se ponen a ver que Glock por ser grande tiene fuerza, baby ella no tiene fuerza, ella es cuerpo, tú la metes a ella con una de cuerpo con cuerpo y va a arrasar en muchos momentos pues porque es pesada, sí”, añadió.

Estas apreciaciones despertaron opiniones divididas en redes a donde se volcaron de inmediato parte de los seguidores del reality para comentar su desacuerdo con Dickson y Karoline en donde las acusaron de ser cizañeras y de no tener el criterio suficiente para juzgar a su compañera, pues Glock cuenta con uan gran fanaticada entre los internautas que la defendieron.

Dickson y Karoline se unen en contra de Glock en el 'Desafío XX'-crédito Caracol Televisión

“Puro chisme y cizaña entre Karoline y Glock”, “cuidado y se envenenan entre Karoline y Glock”, “Dickson saca lo peor de la gente”, “consejo de víboras”, “Karoline estaba en modo paz con Glock hasta que comenzó a juntarse con Dickson”, “ya que Karoline anda de venenosa otra vez y con la venenosa mayor Dickson, es momento de que Glock escuche hablar a esas dos y volvamos a esa disputa porque ese plan de amiga, ya que mamera”, “ya empezó Dickson a rajar de otra y se junta preciso con Karoline, le llegó la que era. Otro conflicto interno más para Beta”, escribieron algunos seguidores del Desafío 2024.