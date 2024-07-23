Colombia

Por acoso sexual en un centro de actividad física y cultural de Bogotá, acusaron a instructor del Sena

De acuerdo con la Procuraduría, habría acosado a tres aprendices y tres instructoras del Servicio Nacional de Aprendizaje

Guardar
Google icon
Entre los funcionarios investigados están el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal; así como el expresidente de la Fiduprevisora, Mauricio Marín - crédito Colprensa
El ente de control también investiga posibles hechos de acoso verbal del servidor público a tres instructoras y tres aprendices - crédito Colprensa

La Procuraduría General de la Nación emitió pliego de cargos contra J.O , instructor del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en la Regional Distrito Capital. El señalado enfrenta graves acusaciones de acoso sexual hacia tres instructoras y tres aprendices de la misma institución.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Según el comunicado oficial del Ministerio Público, las denunciantes, pertenecientes al centro de formación en actividad física y cultural, han señalado a J.O por presuntamente realizar propuestas inadecuadas de contenido sexual.

PUBLICIDAD

Procuraduría abre investigación por contrato de servicios tecnológicos del Sena - crédito www.procuraduria.gov.co
Procuraduría abre investigación por acoso sexual a instructor del Sena - crédito www.procuraduria.gov.co

Además, el instructor habría incurrido en conductas inapropiadas, como tocarse en diferentes partes de su propio cuerpo en presencia de las víctimas, y en algunos casos, también a las presuntas acosadas en lugares como la biblioteca y el gimnasio.

Las revelaciones han conmocionado no solo a la comunidad educativa del Sena, sino a toda la ciudad. La Procuraduría ha calificado provisionalmente la falta del funcionario como gravísima y a título de dolo, lo que implica una intención deliberada en sus acciones.

PUBLICIDAD

Su futuro judicial y profesional se encuentra en una situación delicada. Según las leyes colombianas y las normativas internas del Sena, J.O podría enfrentar una serie de consecuencias legales y administrativas severas, en caso de ser hallado culpable.

Inicialmente, la Procuraduría, al haber calificado provisionalmente la falta como gravísima a título de dolo, podría imponer una sanción disciplinaria máxima. Esto incluye la destitución del cargo e inhabilidad para ejercer funciones públicas por un periodo que podría oscilar entre 10 y 20 años, conforme a la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único.

En el ámbito penal, de ser encontrado culpable de los cargos de acoso sexual, J.O podría enfrentar una condena de prisión. El artículo 210 A del Código Penal Colombiano establece penas de cárcel que varían entre uno y tres años para quien realice actos de acoso sexual. Sin embargo, la magnitud de las acusaciones y la cantidad de víctimas involucradas podrían agravar la pena impuesta.

Además, las denuncias podrían llevar a acciones civiles de las presuntas víctimas para obtener reparaciones económicas por daños y perjuicios.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Acoso en el aula de clases - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más investigaciones de acoso al interior de las aulas de clase

La Procuraduría General de la Nación ha formulado pliegos de cargos contra docentes involucrados en presuntos casos de acoso sexual. En Villavicencio, Rodolfo Romero Alarcón, docente de la Institución Educativa Marco Antonio Franco Rodríguez, enfrenta graves acusaciones.

De acuerdo con el ente de control, durante junio de 2023, Romero Alarcón habría abusado de tres estudiantes en el laboratorio de biología, realizando presuntos tocamientos indebidos. Además, se alega que el docente intentó manipular la situación, solicitando a dos estudiantes que redactaran cartas exculpatorias a su favor. La Procuraduría Provincial de Instrucción de Villavicencio calificó la conducta como gravísima a título de dolo.

Simultáneamente, en Caldas, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra Wilton Holguín Rotavista, docente de la Institución Educativa Normal Superior San José Pácora. Holguín Rotavista es señalado por presuntamente haber acosado sexualmente a varias menores. La Regional de Instrucción de Caldas aseguró que el caso se investigará con un enfoque de género para esclarecer las circunstancias específicas de los hechos.

La Procuraduría busca verificar la veracidad de las denuncias y determinar si constituyen una falta disciplinaria. De confirmarse las acusaciones, ambos docentes podrían enfrentar sanciones severas, incluida la inhabilidad para ejercer funciones públicas.

En caso de ser víctima o conocer un caso de abuso sexual, deben presentarse denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, de manera verbal o escrita, sin necesidad de abogado. La denuncia puede realizarse en los Centros de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales (CAIVAS), Salas de Atención al Usuario (SAU), Unidades de Reacción Inmediata (URI), Centros de Atención a Víctimas y Casas de Justicia.

En caso de imposibilidad, se puede acudir a la Policía Nacional, comisaría o defensoría de familia. Las víctimas tienen derecho a atención médica urgente independientemente del tiempo transcurrido desde la agresión.

Temas Relacionados

Acoso sexualAcoso instructor SenaProcuraduríaSenaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pasajero intentó viajar desde Cartagena hacia República Dominicana con dos ardillas ocultas en los genitales: una murió

El hallazgo ocurrió durante un control de seguridad en el Aeropuerto Rafael Núñez: uno de los ejemplares murió por las condiciones en las que era transportado y el otro recibe tratamiento y monitoreo permanente por parte de especialistas

Pasajero intentó viajar desde Cartagena hacia República Dominicana con dos ardillas ocultas en los genitales: una murió

Westcol se refirió al caso de Alexánder Avendaño tras su muerte en el embalse de Guatapé, y compartió valioso consejo a los jóvenes

El streamer colombiano Luis Fernando Villa le expresó a sus seguidores una sentida reflexión sobre los malos ejemplos que pueden promover algunos “amigos”

Westcol se refirió al caso de Alexánder Avendaño tras su muerte en el embalse de Guatapé, y compartió valioso consejo a los jóvenes

Iván Cepeda y María José Pizarro respaldaron declaración del representante liberal Juan Carlos Losada sobre Abelardo de la Espriella: “Jamás votaré por un misógino”

Las declaraciones de apoyo de la senadora y el aspirante del Pacto Histórico hacia Juan Carlos Losada reflejan el clima de polarización y la relevancia de las alianzas políticas en la definición de la segunda vuelta presidencial

Iván Cepeda y María José Pizarro respaldaron declaración del representante liberal Juan Carlos Losada sobre Abelardo de la Espriella: “Jamás votaré por un misógino”

Exención de IVA para instrumentos, participación obligatoria de mujeres y otros beneficios: esto dice la Ley de la Música que aprobó el Congreso de Colombia

La norma elimina el impuesto al valor agregado (IVA) en la adquisición de instrumentos y tecnologías para producción sonora, y además establece un instrumento financiero para apoyar iniciativas de creación, formación, circulación e investigación

Exención de IVA para instrumentos, participación obligatoria de mujeres y otros beneficios: esto dice la Ley de la Música que aprobó el Congreso de Colombia

Gustavo Petro ordenó bombardear a las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en el Guaviare: “Se masacraron”

La orden del presidente colombiano se dio luego de que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, comunicara la captura de la presunta cabecilla en un operativo realizado en la vía que conecta Melgar con Ibagué

Gustavo Petro ordenó bombardear a las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en el Guaviare: “Se masacraron”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Video: ataque con drones en El Bagre, Antioquia, dejó varios animales de pastoreo muertos; hay alerta por crisis humanitaria

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Estrada regresó a su hogar tras ganar ‘La casa de los famosos Colombia’: en video quedó el emotivo momento

Alejandro Estrada regresó a su hogar tras ganar ‘La casa de los famosos Colombia’: en video quedó el emotivo momento

Blonde Redhead, banda de dream pop y noise rock, anunció su regreso a Colombia: fecha, lugar y precios de boletería

Sheila Gándara habría lanzado nueva indirecta a Juanda Caribe tras su paso por ‘La casa de los famosos’: “Karma”

El fenómeno “Dai Dai”: la canción de Shakira para el Mundial impulsa el aprendizaje de idiomas

Así fue el bautizo de la hija de Paola Jara y Jessi Uribe: revelaron imágenes de la reunión privada

Deportes

Medellín y Santa Fe ya tienen las fechas de sus partidos en playoffs de la Copa Sudamericana: estos son los horarios

Medellín y Santa Fe ya tienen las fechas de sus partidos en playoffs de la Copa Sudamericana: estos son los horarios

La selección Colombia parte rumbo a la tierra del Mundial 2026: así será la agenda del último día de la Tricolor en Bogotá

Escocia presentó su canción oficial para el Mundial 2026: una emblemática banda indie fue la elegida

“Chicho” Serna aseguró que los jugadores de Nacional no tenían actitud de final: “Creyeron que era un partido cualquiera”

Colombia ratificó su crecimiento en el karate continental: 11 medallas en el Campeonato Panamericano